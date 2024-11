Experten prognostizieren deutlichen Rückgang der Olivenölpreise

Internationale Olivenölpreise Im Jahr 2025 dürften die Kosten deutlich sinken.

Laut Deoleo, dem weltgrößten Olivenölabfüller, nehmen die Probleme, die die Preise auf Rekordhöhen treiben, stetig ab.

Das Unternehmen geht davon aus, dass der globale Olivenölmangel bald nachlassen wird, da Spanien wird prognostiziert Im Erntejahr 1.3/1.5 soll die Produktion zwischen 2024 und 25 Millionen Tonnen liegen.

Darüber hinaus sind Hersteller in Portugal und Griechenland erwarten starke Erträge.

Außerhalb der EU sind große Olivenölproduzenten wie Türkei Und auch Tunesien bereitet sich auf umfangreiche Ernten vor. Die tunesische Produktion dürfte schätzungsweise zwischen 340,000 und 350,000 Tonnen erreichen.

In diesem Kontext, Italienische Produkters' enttäuschende Ernte Es wird erwartet, dass sich dies nur geringfügig auf die weltweite Olivenölproduktion auswirkt.

Im Gespräch mit CNBCräumte ein Vertreter von Deoleo ein, dass die Spannungen um Natives Olivenöl extra Die Preise sind noch nicht vollständig gesunken.

"Allerdings sind die Aussichten für die kommenden Monate positiv, da wir mit einer Stabilisierung des Marktes rechnen und mit der allmählichen Wiederherstellung der Normalität rechnen, während die neue Ernte voranschreitet und das Angebot steigt“, sagte Miguel Ángel Guzmán, Vertriebsvorstand von Deoleo.

Guzmán prognostizierte, dass der Preis für Olivenöl auf etwa 5 Euro pro Liter fallen würde, verglichen mit 9 Euro, die man in den großen Märkten zuletzt gesehen hatte.

Dusan Kaljevic, CEO von Filippo Berio North America, äußerte eine ähnliche Prognose in einem letztes Vorstellungsgespräch mit Olive Oil Times.

"Wenn sich die Zahl von 3.2 Millionen Tonnen nach den ersten beiden Erntemonaten bestätigt, rechne ich damit, dass der Preis im Januar unter die Marke von 5 Euro fallen wird“, sagte er.

Der Internationale Olivenrat (IOC) analysiert die jüngsten Preistrends berichtet dass im Oktober lediglich in Italien steigende Preise zu beobachten waren.

Insbesondere in Bari stiegen die Olivenölpreise im Vergleich zur letzten Saison um 5.2 Prozent auf 915 Euro pro 100 Kilogramm – und lagen damit deutlich über dem Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2023 von 484 Euro.

Im spanischen Jaén sanken die Preise dagegen um 9.3 Prozent auf 732 Euro pro 100 Kilogramm im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2023 von 345.5 Euro.

Auch im griechischen Chania sanken die Preise für natives Olivenöl extra um 13.6 Prozent auf 665 Euro pro 100 Kilogramm, verglichen mit einem Durchschnitt von 326.4 Euro in den vorangegangenen zwölf Jahren.

In ihrem Bericht über die kurzfristigen Agraraussichten vom Oktober sagte die Europäische Kommission, dass die Olivenölexporte der EU einen starker Aufschwung wenn die Preise während der laufenden Saison fallen.

Aber, hohe Produktionskosten treiben die Preise in vielen Produktionsregionen weiterhin in die Höhe und bleiben ein entscheidender Faktor bei der Bestimmung des endgültigen Verkaufspreises an die Verbraucher.

"Nachdem wir die erheblichen Kostensteigerungen der letzten drei Jahre absorbiert haben, erleben wir nun eine Stabilisierung der Verarbeitungskosten“, so Giampaolo Farchioni, Eigentümer und Geschäftsführer von Farchioni Oli, Sagte Olive Oil Times.

"Eine weitere Herausforderung besteht im weit verbreiteten Negativtrend beim Verbrauch von nativem Olivenöl extra in den letzten zwölf Monaten, der sich auf den Einzelhandel, das Gastgewerbe, die Lebensmittelversorgung und den Export auswirkt“, fügte er hinzu.

In den letzten zwei Jahren wirkten sich die stark steigenden Olivenölpreise negativ auf den Verbrauch aus.

Die Verbraucher passten ihre Kaufgewohnheiten in mehreren Ländern, oft entscheiden sie sich für den Kauf kleinerer Mengen oder sogar Umstellung auf Alternativen.

Viele Erzeuger und Branchenbeobachter in Europa glauben, dass die Effekte von Klimawandel verschärfte die Olivenölknappheit der letzten beiden Saisons.

"„Diese Saison ist eine weitere komplexe Saison, da die Olivenmenge in Apulien sehr gering ist, es monatelang nicht geregnet hat und das Ackerland ohne Bewässerung schreckliche Ergebnisse liefern wird“, sagte Lucia Di Molfetta, Miteigentümerin des apulischen Produzenten. Von Molfetta Pantaleo. ​"„Der Preis für Oliven ist immer noch sehr hoch, während die Preise für Olivenöl in der letzten Woche gefallen sind.“

"„Auch diese Saison werden wir nicht vergessen“, fügte sie hinzu. ​"Angesichts der derartigen Auswirkungen des Klimawandels werden wir noch viele Jahreszeiten wie diese erleben.“

Deoleo und Filippo Berio erkennen den Klimawandel als erhebliche Herausforderung für die Branche an.

"Es wurde als eine existenzielle Bedrohung für die Branche identifiziert“, sagte Guzmán und betonte die Notwendigkeit für den Sektor, sich anzupassen ​"eine zunehmend ungewisse Zukunft.“