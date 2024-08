Erstmalige Gewinner beschreiben die Vorteile der World Competition Awards

Als Anmeldung für den südlichen Hemisphärenteil der 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition endet am 1. Septemberstreflektieren Erstgewinner über die Auswirkungen ihrer ersten Auszeichnungen auf ihre Marken.

"Der Gewinn hat dazu beigetragen, unsere Marke bei Kunden bekannt zu machen, die uns vielleicht nicht kannten“, sagte Dimitrios Komninos, Eigentümer des in Laconia ansässigen Dimitri Olivenfarmen.

"Wir haben jetzt eine größere Reichweite, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch weltweit“, fügte er hinzu. ​"Wir fühlen uns durch die Auszeichnung wirklich geehrt, besonders, weil es unsere erste Teilnahme an einem Wettbewerb war.“

Die Erzeuger des 200 Jahre alten Bauernhofs an der Südspitze der Halbinsel Peloponnes erhielt einen Silberpreis für einen ungefilterten Koroneiki mittlerer Intensität. ​"„Es ist wichtig zu wissen, woher Ihr Olivenöl kommt“, sagte Komninos.

Die Auszeichnung war nach einer herausfordernden Saison für Dimitri Olive Farms besonders erfreulich. ​"Wie viele Landwirte standen wir vor Personalfragen und Dürre“, sagte Komninos.

Auf der anderen Seite des Ionischen Meeres sind die Produzenten hinter Olio Infiore feierten ihre erste Auszeichnung bei einem Weltwettbewerb, einen Gold Award verdienen für eine organische Coratina mittlerer Intensität.

Eigentümer Tommaso Fiore sagte, der apulische Produzent wolle die Auszeichnung nutzen, um sein Natives Olivenöl extra vor der kommenden Saison.

Olio Infiores Debüt NYIOOC Die Auszeichnung wird Tommaso Fiore dabei helfen, sein natives Olivenöl extra in Nordamerika zu vermarkten. (Foto: Olio Infiore)

"Wir hoffen, dass die Anerkennung zu einem Vorzeigebeispiel wird, das unsere Produkte auf dem nordamerikanischen Markt bekannt macht“, sagte er. ​"Es stellt unseren Traum für die nahe Zukunft dar.“

"Wir werden weiterhin mit Leidenschaft und Hingabe arbeiten, um unseren Kunden immer das Beste zu bieten“, fügte Fiore hinzu. ​"Wir sind immer offen für neue Kooperationen und Möglichkeiten, um zu wachsen und unser Produkt weiter zu verbessern. Wir hoffen, dass diese Anerkennung nur der Anfang von etwas Neuem ist, und wir sind dankbar, NYIOOC dafür, dass Sie es zugelassen haben.“

Neben dem Marketingaspekt, so Fiore, sei die Auszeichnung eine Anerkennung für die harte Arbeit und Hingabe, die erforderlich sei, um Weltklasse-Olivenöl und motiviert ihn, es nächstes Jahr besser zu machen.

"Es ist eine Motivation für uns, uns für unsere Marke zu verbessern und unseren Ruf als Hersteller von hochwertigem nativem Olivenöl extra zu stärken“, sagte er. ​"Für mich ist dieses etwas Besonderes, da es neue Wege für Wachstum eröffnet.“

Fiore fügte hinzu, dass die Auszeichnung auch dazu beiträgt, die südliche Region Apulien – Italiens größte Olivenöl produzierende Region – als Reiseziel für hochwertiges natives Olivenöl extra anstatt loses Olivenöl.

"„Wir können die Eigenschaften unserer Oliven, angefangen bei der Coratina, nutzen und qualitativ hochwertige Produkte herstellen, die mit allen auf der Welt konkurrieren können“, sagte Fiore. ​"Dies kann erreicht werden durch eine ​'„Eine magische Mischung aus Tradition, Innovation und Können.“

Neben den Produzenten aus dem Mittelmeerraum sind auch die kanadischen Importeure Cibo Previ wurde zum ersten Mal bei der 2024 vergeben NYIOOC, zwei Gold Awards gewinnen für einen Mariolo mittlerer Intensität und seinen Itrana, verpackt unter den Marken EVOO Previ und EVOO Previ Bimbi.

Sabrina Reas Debüt NYIOOC Die Auszeichnung rechtfertigt die kostspieligen Maßnahmen, die sie zur Qualitätssicherung ergreift. (Foto: Sabrina Rea)

"„Die Auszeichnungen haben meine Marke insofern beeinflusst, als dass sie bei meinen Kunden Anklang findet“, sagt Inhaberin Sabrina Rea. ​"Diese prestigeträchtige Auszeichnung zu erhalten, war eine absolute Freude. Ich bin zutiefst dankbar, denn sie steht für jahrelanges Engagement bei der Förderung des hochwertigsten Öls der Welt.“

"Diese Ehre bestärkt mich in meiner Überzeugung, kontinuierlich Innovationen zu schaffen und mich für ein positives Altern einzusetzen“, fügte sie hinzu. ​"Darüber hinaus bestärkt es mich in meinem Engagement, den Nordamerikanern die Möglichkeit zu geben, ihre Gesundheit durch dieses außergewöhnliche Naturprodukt zu verbessern.“

Rea sagte, dass aufgrund der harten Wetterbedingungen während der Italien-Saison Ernte 2023/24musste sie bei der Beschaffung der Öle für ihre Marke besonders darauf achten. ​"Als Importeur eines kalt gepressten Olivenöls einer Eigenmarke müssen Sie sicherstellen, dass Sie das liefern, was Sie versprechen“, sagte sie.

"„Jede Olivenöl produzierende Region hat ihre einzigartigen Vorzüge“, fügte Rea hinzu. ​"Die Herstellung eines Olivenöls mit außergewöhnlich hohem Phenolgehalt, das die perfekte Balance zwischen Robustheit und übermäßiger Bitterkeit aufweist, ist wie die Erschaffung eines Meisterwerks. Cibo Previ ist dieses Meisterwerk und es ist mir eine Ehre, es der Welt vorzustellen, denn eine starke Gemeinschaft beginnt mit einer gesunden Gemeinschaft.“

Sie glaubt, die NYIOOC Die Auszeichnung wird dazu beitragen, die Qualität des extra nativen Olivenöls zu vermitteln und die extremen Maßnahmen zu rechtfertigen, die sie ergreift, um dessen Qualität beim Transport von Italien nach Kanada sicherzustellen.

Auf der anderen Seite der Welt, der Besitzer des japanischen Erntefarm feierte seine erste Auszeichnung bei einem Weltwettbewerb, einen Gold Award für seine Marke Virgin Valley, eine mittelintensive Mischung aus Frantoio-, Leccino-, Pendolino- und Taggiasca-Oliven.

Yoshinori Shikamoto glaubt, dass die Auszeichnungen des Weltwettbewerbs dabei helfen, die hohe Qualität japanischer Olivenöle bekannter zu machen. (Foto: Harvest Farm)

Eigentümer Yoshinori Shikamoto sagte, dass die Auszeichnung es dem Unternehmen ermögliche, die hohe Qualität seines nativen Olivenöls extra zu bewerben. Der Sieg zeige auch, dass sich die Qualität des japanischen nativen Olivenöls extra verbessere.

Harvest Farm erhielt die Auszeichnung bereits im dritten Jahr seiner Produktion. Nachdem er zum ersten Mal am Wettbewerb teilgenommen hatte, sagte Shikamoto, er sei inspiriert ​"eine solch ehrenvolle Auszeichnung zu erhalten.“

"Wir haben verlassenes Ackerland, das sich in einen Wald verwandelt hatte, in einen Olivenhain regeneriert“, sagte er. ​"Im Laufe mehrerer Jahre erweiterten wir das Land und begannen mit dem Olivenanbau, was uns die Herstellung von extra nativem Olivenöl ermöglichte.

"Ich möchte meine Fähigkeiten weiter verbessern und hart daran arbeiten, gutes natives Olivenöl extra herzustellen“, fügte er hinzu. ​"Ich werde diese Auszeichnung als Ansporn nutzen, noch härter zu arbeiten.“