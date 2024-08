In Montoro ein Fokus auf Finanzen, Qualität und Tourismus

Eine halbe Autostunde nordöstlich der andalusischen Stadt Córdoba bringt Sie in die malerische Stadt Montoro. In der Stadt befindet sich nicht nur die gU Montoro-Adamuz mit ihren 47,000 Hektar großen Olivenhainen und 8 Mühlen. Montoro veranstaltet auch eine beliebte halbjährliche Olivenmesse, auf der am 11. Mai die 18th Die Veranstaltung fand im Olive Oil Complex der Olive Community Heritage Foundation statt.

"Die Montoro Olive Fair wird jedes Jahr besser, wenn sie gefeiert wird “, sagte Victor Pérez von Finca la Torre, der Gewinner von vier Gold Awards beim diesjährigen New York International Olive Oil Competition. ​"Vor Jahren präsentierte die Messe hauptsächlich landwirtschaftliche Geräte und Mahlgeräte, und jetzt sehe ich Hinweise auf eine Verlagerung der Bedeutung von hochwertigem Olivenöl “, sagte er Olive Oil Times

In diesem Jahr gab es 120 Stände auf dem Messegelände, einen Konferenzsaal mit Hauptrednern und einen Verkostungsraum mit mindestens 80 preisgekrönten nativen Olivenölen extra. Obwohl der Großteil der Olivenöle aus Spanien stammte, kamen einige aus Italien, Portugal, Marokko, Israel und Griechenland.

Am Donnerstag konzentrierten sich die Redner auf die Bedeutung von Wirtschaft, Qualität und die Rolle des Tourismus. Die Bürgermeisterin von Montoro und Präsidentin der AEMO (der spanischen Vereinigung der Olivenanbaugemeinden), Ana María Romero, sprach über die Bedeutung des Oleotourismus für die Wirtschaft, die harte Arbeit, die für den Aufbau einer besseren Zukunft erforderlich ist, und die damit verbundenen Innovationen konnte auf der Messe gesehen werden.

Ammar Assabah, stellvertretender Direktor, und Maria Isabel Gomez, Leiterin der Statistik des Internationalen Olivenrates (IOC), sprachen ebenfalls.

Assabah informierte das Publikum über die Ziele des neuen Internationalen Übereinkommens über Olivenöl und Tafeloliven und erläuterte drei Hauptaufgaben des IOC: die Annäherung der IOC-Mitglieder, die Ausweitung der Aktivitäten auf die Verbraucherländer und die Vereinfachung der Verfahren.

Gomez führte die Teilnehmer durch eine Reihe von Folien, die statistische Daten zu Importen, Exporten und Verbrauch zeigten. Gomez wies darauf hin, dass der weltweite Olivenölverbrauch zwar gestiegen ist, der europäische Verbrauch jedoch zurückgegangen ist, was sie der Wirtschaftskrise zuschrieb.

Als nächstes standen Juan Vilar (GEA Iberia) und José María Penco (AEMO) auf dem Programm und stellten die internationale Studie zu den Produktionskosten von Olivenöl vor. Die zwischen ihren Einheiten und dem IOC durchgeführte Studie zeigte in 14 Ländern die Kosten für die Produktion eines Kilogramms nativer Oliven unter Verwendung von sieben verschiedenen Olivenanbaumethoden auf.

Die Ergebnisse der Studie zeigen die rentabelsten Anbausysteme sowie die Länder mit den niedrigsten Produktionskosten. Ihre Empfehlungen umfassten: die Umwandlung traditioneller Systeme in mechanisiertere, intensivere Systeme; stärkere Zusammenarbeit zwischen den Herstellern; Nutzung von Nebenprodukten; und die Bedeutung von Training und Wissenstransfer.

Auch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus regionalen und nationalen Stellen waren anwesend. Carlos Sánchez Laín vom Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt erklärte, dass der Sektor nicht alles vergessen dürfe, was er erreicht habe. Während seines Vortrags betonte Sánchez die Bedeutung von Produktqualität, die harte Arbeit der interprofessionellen Organisation für spanisches Olivenöl und die Notwendigkeit, einen Markt zur Förderung spanischer Olivenöle zu schaffen.

Soledad Serrano aus QvExtra erklärte die Bedeutung, nicht nur ein Produkt der Exzellenz zu schaffen, sondern auch eines, das gesundheitliche Vorteile und ein einzigartiges gastronomisches Erlebnis bietet. Sie betonte auch, dass 80 Prozent der Verbraucher nicht wissen, was Qualität ist, und die Verwendung eines Siegels wie QvExtra dazu beitragen kann, herausragende EVOOs zu identifizieren.

Pérez von Finca la Torre führte das Publikum durch seine persönliche Reise, um einen von ihnen zu erreichen die besten Olivenöle in der Welt. Víctor und sein Team haben zunächst die gesamte Produktionsphilosophie geändert. Er verschrottete die alten Methoden der Landwirtschaft, Ernte und Vermahlung zugunsten moderner und ökologischer Praktiken. Er warf auch das alte Bild weg, entwarf eine neue Flasche und verbesserte das Logo. Dann begrüßte er die Besucher, um seine Operation zu sehen, und schuf Transparenz bei allem, was die Finca la Torre tut.

Oleo-Tourismus wurde zuletzt von José Gálvez - dessen diskutiert Oro Bailen hat Gold bei der gewonnen NYIOOC in vier aufeinander folgenden Jahren - und Yolanda Caballero (Stadtrat von Jaén). Gálvez stimmte Pérez zu, dass der Tourismus ein wichtiger Weg ist, um Transparenz zu vermitteln. Seine Familie im Oro Bailen hat ein audiovisuelles Display für Besucher zusammengestellt, die in der Nebensaison kommen, wenn kein Olivenöl hergestellt wird. Sie geben auch Verkostungen und haben einen schönen Laden.

Caballero erklärte, dass Oleotourismus ein Weg ist, dies zu tun ​"eine zweite Ernte“ aus der Olivenölproduktion. Sie beschrieb die gesamte Arbeit, die Jaén in den letzten Jahren zur Entwicklung der Oleo Tour Jaén geleistet hat. Sie fanden heraus, dass sie über alle Zutaten (Mühlen, Gastronomie, ländliche Unterkünfte, Stadtmessen, Museen) verfügten, um ein einzigartiges Tourismuserlebnis zu schaffen. Seitdem sie angefangen haben, sei es ein voller Erfolg gewesen, sagte sie.

Am Freitag verteilte die AEMO Preise für die Verbreitung der Olivenkultur, die beste Mühle, den besten Meister Miller und die beste monumentale Olive.

Die gU von Priego de Córdoba erhielt für ihr Projekt den Hauptpreis für die Verbreitung der Olivenkultur ​"Gesundes Frühstück.“ Der zweite Preis in dieser Kategorie ging an Oro Bailen für seine Arbeit im Oleo-Tourismus. Der dritte Preis ging an Felipe Augusto Agudo für seine Website, ​"La Moltura, Gemeinschaft der Oleo-Aficionados. “Carmen Sánchez wurde für ihre Arbeit in Deutschland eine besondere Anerkennung zuteil.

Werbung

Die beste Mühle erhielt die Agrícola de Bailén-Virgen de Zocueca SCA, die die Marke Picualia herstellt. Juan María Cano González wurde vom Córdoba-Produzenten als bester Meister Miller ausgezeichnet Oleum Hispania. Schließlich wurde The Olive with Four Feet, bekannt als "Best Monumental Olive", verliehen ​'Olivo de las Cuatro Patas 'aus dem Dorf Canet Lo Roig in Castellón.