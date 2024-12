Italienische Bauern spenden 20 Tonnen Lebensmittel für die Gaza-Hilfe

Italienische Landwirte beteiligten sich am Programm „Food for Gaza“, das vom italienischen Außenministerium und für internationale Zusammenarbeit zur Unterstützung der Bevölkerung des Gazastreifens gefördert wurde.

Unter der Leitung des Ministeriums und in Zusammenarbeit mit der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), dem Welternährungsprogramm (WFP) und der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC) wurde im März die Initiative „Food for Gaza“ ins Leben gerufen, um Nahrungsmittel zu liefern und die Ernährungssicherheit in der palästinensischen Enklave zu verbessern.

Das WFP steht vor enormen Herausforderungen beim Transport von Hilfsgütern nach Gaza und innerhalb des Gazastreifens und ist gezwungen, die Rationen zu kürzen und warmen Mahlzeiten und Backwaren den Vorzug zu geben. - Emanuela Cutelli, Kommunikation, WFP Italien

Zwanzig Tonnen Agrar- und Lebensmittelprodukte, die von den italienischen Landwirten in Confagricoltura und Coldiretti gespendet wurden, sowie zwanzig Tonnen medizinische Ausrüstung, die vom Roten Kreuz zur Verfügung gestellt wurde, wurden am 20. November verschifft.th vom vom WFP verwalteten humanitären Hilfsdepot der Vereinten Nationen in Brindisi, Apulien, in die jordanische Hauptstadt Amman und dann auf dem Landweg nach Gaza transportiert.

Mit der humanitären Hilfe wurde die Jordan Hashemite Charity Organization betraut, die auch deren anschließende Versorgung des Gazastreifens übernahm.

"„Seit Beginn des Konflikts steht Italien an vorderster Front bei der Bereitstellung humanitärer Hilfe für die Bevölkerung des Gazastreifens, indem es Hilfsgüter liefert und Menschen versorgt, die medizinische Hilfe benötigen, darunter Minderjährige und ihre Familien“, sagte Außenminister Antonio Tajani, der die Initiative ins Leben rief. ​"Das Programm „Food for Gaza“ zielt darauf ab, den Zugang zu Nahrungsmittelhilfe zu erleichtern, die Ernährungssicherheit zu gewährleisten und das Leid der Bevölkerung zu lindern.“

Einer der fünfzehn Lastwagen, die Italien dem WFP gespendet hat, um die humanitäre Hilfe „Food for Gaza“ nach Gaza zu liefern. (Foto: World Food Program)

Bereits im Juli beteiligten sich die italienischen Landwirte in Confagricoltura und Coldiretti an der Initiative, indem sie 45 Tonnen Agrarlebensmittel zur Verfügung stellten, die zusammen mit Hygienesets, medizinischer Ausrüstung und Zelten des Roten Kreuzes verschifft und verteilt wurden.

Italien spendete dem WFP 15 Lastwagen, die zur Verteilung der Hilfsgüter eingesetzt werden. Tajani und die stellvertretende Exekutivdirektorin des WFP, Rania Dagash, nahmen am 25. Oktober an einer Übergabezeremonie teil.th im Hafen von Genua, Ligurien.

Italien hat dem WFP außerdem 12 Millionen Euro für den Kauf von Nahrungsmitteln zur Verteilung im Gazastreifen gespendet.

Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden in Gaza seit Beginn der Invasion Israels in die palästinensische Enklave mehr als 44,500 Menschen getötet.

Mehr als 1.9 Millionen Menschen, das entspricht etwa 90 Prozent der Bevölkerung, sind Binnenflüchtlinge und leiden unter extremem Hunger. 70 Prozent der Ernten zerstört, Existenzgrundlagen wurden zerstört und sowohl kommerzielle als auch humanitäre Versorgungswege stark eingeschränkt.

Die israelische Invasion erfolgte als Reaktion auf den von der Hamas angeführten Angriff auf Israel am 7. Oktober, bei dem 1,180 Israelis und Ausländer getötet, 3,400 verletzt und 251 gefangen genommen und nach Gaza zurückgebracht wurden.

Laut einer aktuellen Studie zur Lebensmittelsicherheit Bewertung, das WFP berichtet Sofern die Kämpfe nicht eingestellt werden und die Bevölkerung nicht mehr humanitäre Hilfe erhält, besteht auch in diesem Winter im gesamten Gazastreifen die Gefahr einer Hungersnot.

"In einem komplexen Kontext wie dem von Gaza, wo der Bedarf immens ist und die Umwelt immer schwieriger wird, steht das WFP vor enormen Zugangsproblemen, um Hilfsgüter nach und innerhalb von Gaza zu transportieren. Es ist gezwungen, die Rationen zu reduzieren und warme Mahlzeiten und Bäckereien zu priorisieren“, sagte Emanuela Cutelli, die beim WFP in Italien für Kommunikation zuständig ist. Olive Oil Times.

"Allerdings besteht auch die Gefahr, dass Bäckereien wegen Mehl- und Brennstoffmangels schließen müssen“, fügte sie hinzu. ​"Das WFP und seine Partner tun alles in ihrer Macht Stehende, um der Bevölkerung, die dringend lebensnotwendige Güter benötigt, Hilfe zukommen zu lassen.“

"Die italienische humanitäre Initiative „Food For Gaza“ ist ein wertvolles Instrument und ein konkretes Zeichen humanitärer Reaktion auf die Not der Bevölkerung“, so Cutelli abschließend. ​"Wir sind dankbar für die Initiative des Ministeriums und den verschiedenen öffentlichen und privaten Akteuren Italiens, die das WFP dabei unterstützt haben, einer verzweifelten Bevölkerung Nahrungsmittel und Hoffnung zu bringen.“