Jaén sucht UNESCO-Anerkennung für sein "Olivenmeer"

Der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) zufolge ​"möchte die Identifizierung, den Schutz und die Erhaltung des kulturellen und natürlichen Erbes auf der ganzen Welt fördern, das für die Menschheit von herausragendem Wert ist. “

Spanien hat 45 UNESCO-Stätten, die nach Italien und China den dritten Platz in der Liste der Länder mit den meisten Anerkennungen einnehmen. Sieben Standorte befinden sich in Andalusien: Doñana National Park; Die Kathedrale, Alcázar und Archivos de Indias in Sevilla; Gorhams Höhlenkomplex; Antequera Dolmens Site; Die Alhambra, Generalife und Albyzin; Das historische Zentrum von Cordoba und; Die Renaissance-Monumentalensembles von Úbeda und Baeza, Jaén.

Spanien gehörte auch zu den sieben Ländern, die von der UNESCO zur Ausübung des Weltkulturerbes ernannt wurden Mittelmeer-Diät, anerkannt als Immaterielles Kulturerbe der Menschheit.

Jeder Reisende, der durch Andalusien und genauer gesagt durch die Provinz Jaén gefahren ist, kann Ihnen von seiner spektakulären Landschaft mit Millionen von Olivenbäumen erzählen. Ihre scheinbar unendliche Existenz wurde der Mar de Olivos oder getauft ​"Meer der Oliven. "

Seit einem Jahr ist die Provinzregierung von Jaén führend bei der Anerkennung des einzigartigen andalusischen Geländes als Weltkulturerbe.

Im April fand ein Seminar an der Internationalen Universität von Andalusien (UNIA) in Baeza statt. Die Veranstaltung brachte Experten und Spezialisten zusammen, um die ökologischen, anthropologischen, wirtschaftlichen und physischen Werte der Olivenhaine zu diskutieren und die Idee der UNESCO am besten vorzustellen.

Die Universität bot einen Sommerkurs an, um die Gemeinde auf den kulturellen Wert ihrer Olivenbäume vorzubereiten.

Es wurde eine Fachkommission mit Vertretern der Regierung von Jaén, der Regionalregierung von Andalusien, der Universität von Jaén, Genossenschaften, dem andalusischen Verband für biologischen Landbau (CAAE), der Vereinigung für Gruppen für ländliche Entwicklung (ARA), der Guillén-Stiftung und Dr. , Die spanische Vereinigung für Olivengemeinden (AEMO).

Die Kommission erkennt an, dass es keine leichte Aufgabe sein wird, als Weltkulturerbe eingestuft zu werden. Sie weisen jedoch auf die große Bedeutung des Ölmeeres für die Umwelt, die Tradition, die Kultur und die Wirtschaft hin. In der autonomen Gemeinschaft gibt es schätzungsweise 180 Millionen Olivenbäume. Obwohl alle acht Provinzen Andalusiens Oliven anbauen, ist Jaén der größte Produzent und versorgt die Welt mit 22 Prozent seines Olivenöls.

Die Kommission behauptet auch, dass Andalusien mehr als 300 Gemeinden hat, die von der Ernte als Hauptwirtschaftsaktivität abhängen, 170,000 landwirtschaftliche Betriebe und eineinhalb Millionen Hektar Land, die mit dem Baum bepflanzt sind.

Die technische Kommission beabsichtigt, das Projekt dem Ministerium für Bildung, Kultur und Sport bis 2017 vorzulegen. Das Ministerium wird dann entscheiden, ob es sich lohnt, der UNESCO einen Vorschlag vorzulegen. Wenn es ausgewählt wird, liegt es an der UNESCO, die endgültige Entscheidung im Jahr 2019 zu treffen.