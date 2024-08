Mafia-Kontrolle von Olivenöl zum Thema des 60-Minuten-Berichts

Das CBS News Magazin ​'60 Minuten 'ausgestrahlt ein Segment auf Beteiligung der Mafia an der italienischen Landwirtschaft Heute Abend werden Millionen von Zuschauern in die schattige Unterwelt des Olivenölhandels eingeführt und ein neuer Verdacht über die ​"Marke Made in Italy.

"Mafia-Kopien von feinem Olivenöl, Wein und Käse haben in Italien eine Explosion der Lebensmittelkriminalität ausgelöst “, sagte Bill Whitaker, Korrespondent von CBS News.



Es ist sehr schwierig, mit Olivenöl genau zu sagen, wie viele Tropfen in einer bestimmten Flasche tatsächlich Mafia-Blut enthalten. - Tom Müller

Neben einem Gespräch mit dem italienischen Ermittler Sergio Tirro, dessen Team von 60 ausgebildeten Verkostern in der Lage ist, gefälschte Olivenöle zu erkennen ​"Der Bericht enthielt ein Interview mit Tom Mueller, dem Autor des Extra Jungfräulichkeit entlarven.



​"In vielen Fällen erhalten Sie minderwertiges Olivenöl, das mit nativem Olivenöl extra gemischt wurde. Manchmal erhalten Sie auch desodoriertes Öl “, sagte Müller. ​"Sie mischen es mit etwas Öl, das einen Charakter hat, um ihm ein wenig Farbe, ein wenig Geschmack zu verleihen ... und sie verkaufen es als extra natives Öl. Es ist illegal - es passiert die ganze Zeit. “

Siehe auch: Die besten Olivenöle der Welt

Bevor geschätzte 12 Millionen Zuschauer, die gerade gesehen hatten, wie die Denver Broncos die San Diego Chargers in einem engen Fußballspiel der späten Saison besiegten, zeigte Tirro, wie einfach es ist, Fälschungen vorzunehmen Natives Olivenöl extra.

Bild: 60 Minuten / CBS News

Er nahm eine Durchstechflasche mit farblosem, geruchlosem Sonnenblumenöl und fügte ein paar Tropfen Chlorophyll hinzu. ​"Es wird die Farbe von Olivenöl “, sagte Tirro. So einfach ist das.

Sizilianischer Olivenölproduzent, Nicola Clemenzaführt einen 200-Bauern-Aufstand gegen die Mafia-Kontrolle in der Region an.

"An dem Tag, als ich das Konsortium gründete, haben sie mein Auto verbrannt, einen Teil meines Hauses niedergebrannt und ich war mit meiner Frau und meiner Tochter drinnen “, sagte Clemenza.

Laut Mueller durchdringt die Mafiakontrolle die Lebensmittelversorgung in Italien und beschreibt die Auswirkungen auf Olivenöl in trostlosen Worten: ​"Es ist sehr schwierig, mit Olivenöl genau zu sagen, wie viele Tropfen in einer bestimmten Flasche tatsächlich Mafia-Blut enthalten. “

Siehe auch:Hören Sie sich ein Interview mit Tom Müller auf der Auf Olivenöl Podcast

Als Whitaker fragte, wie viel von dem Olivenöl beschriftet ist ​"extra jungfrau ", die Amerikaner erreicht, ist wirklich nicht extra jungfrau, antwortete Müller, ​"75% bis 80%, leicht. "

CBS News schickte 3 Flaschen Olivenöl, die in einem namenlosen amerikanischen Supermarkt gefunden wurden, an Tirros Verkostungsgremium: Nur eine wurde als extra jungfräulich befunden.

"Sie beschrieben einen als lampante - das Olivenöl von niedrigster Qualität. Diese Marke ist zufällig eine der meistverkauften in Amerika “, sagte Whitaker.

Die meistverkaufte Marke in den USA ist Bertolli, die Gegenstand eines hohen Bekanntheitsgrades ist Betrugsermittlung und mehrere Sammelklagen.



Siehe die ​'60-Minuten-Segment Hier .