Der Mai war ein weiteres Hitze-Rekordjahr

Nach einer neuer Bericht Der Copernicus Climate Change Service der Europäischen Union stellte fest, dass der Mai 2024 der heißeste Mai aller Zeiten war. UN-Generalsekretär António Guterres forderte ein weltweites Verbot von Werbung für fossile Brennstoffe.

"Ich fordere alle Länder auf, Werbung für fossile Brennstoffunternehmen zu verbieten“, sagte Guterres in seiner Rede im American Museum of Natural History in New York. ​"Und ich fordere die Nachrichtenmedien und Technologieunternehmen auf, keine Werbung mehr für fossile Brennstoffe zu machen.“

" Wir brauchen eine Ausfahrt von der Autobahn in die Klimahölle. Der Kampf um 1.5 Grad wird in den 2020er Jahren gewonnen oder verloren. - António Guterres, UN-Generalsekretär

Dem Copernicus-Bericht zufolge war der Mai 2024 der wärmste Mai seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und damit auch der zwölfte aufeinanderfolgende Monat (von Juni 12 bis Mai 2023) der heißeste Monat aller Zeiten.

"„Im vergangenen Jahr hat sich der Druck mit jedem Kalendermonat erhöht“, sagte Guterres.

"Klimawandel ist die Mutter aller heimlichen Steuern, die von normalen Menschen und gefährdeten Ländern und Gemeinschaften gezahlt werden“, fügte er hinzu. „Unterdessen streichen die Paten des Klimachaos – die fossile Brennstoffindustrie – Rekordgewinne ein und scheffeln Billionen an Subventionen, die aus Steuermitteln finanziert werden.“

Guterres bekräftigte seinen Vorschlag für eine globale Steuer auf fossile Brennstoffunternehmen. ​'und forderte die Finanzinstitute der Welt auf, damit aufzuhören, ​"Finanzieren Sie die Zerstörung fossiler Brennstoffe und beginnen Sie, in eine globale Revolution der erneuerbaren Energien zu investieren.“

Konzerne der fossilen Brennstoffindustrie reagierten auf die Behauptungen des UN-Chefs mit der Erklärung, dass die Bekämpfung des Klimawandels ein wichtiger Aspekt ihrer Energieproduktion sei.

"„Unsere Branche konzentriert sich darauf, weiterhin erschwingliche, zuverlässige Energie zu produzieren und gleichzeitig die Klimaherausforderung zu bewältigen. Alle gegenteiligen Behauptungen sind falsch“, sagte Megan Bloomgren, Senior Vice President für Kommunikation beim American Petroleum Institute.

Während der Anstieg der globalen Temperaturen hauptsächlich auf die vom Menschen verursachten Emissionen von Treibhausgasen zurückzuführen ist, El Niño Klimaphänomen hat auch dazu beigetragen, wärmerer Planet im Jahr 2023 und die ersten Monate des Jahres 2024.

Die Daten von Copernicus zeigten auch, dass die globalen Durchschnittstemperaturen im Zwölfmonatszeitraum die höchsten jemals verzeichneten Werte waren: Sie stiegen um 12ºC über dem Durchschnitt der Jahre 0.75 bis 1991 und um 2020ºC über der vorindustriellen Zeit (1.65 bis 1850).

Allerdings ist die globale Erwärmungsschwelle wurde bisher nicht überschritten, da für eine Überschreitung dieser Grenze ein Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um mehr als 1.5ºC über mehrere Jahrzehnte gegenüber den vorindustriellen Temperaturen erforderlich ist.

Wissenschaftler warnen schon seit langem, dass eine Überschreitung der 1.5-Grad-Grenze unumkehrbare Auswirkungen auf die Menschheit und die natürlichen Systeme unseres Planeten haben wird.

Einer Studie von 57 Wissenschaftlern aus aller Welt zufolge wird der Planet in 4.5 Jahren einen Punkt erreichen, an dem das Überschreiten der Schwelle zur globalen Erwärmung unvermeidlich ist, sofern die Menschheit weiterhin auf fossile Brennstoffe zur Energiegewinnung angewiesen ist.

"Wir brauchen eine Ausfahrt von der Autobahn zur Klimahölle“, sagte Guterres. ​"Der Kampf um 1.5 Grad wird in den 2020er Jahren gewonnen oder verloren.“