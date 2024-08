Über 800 nehmen am internationalen Olivenölwettbewerb in New York teil

Der weltweit größte und prestigeträchtigste Olivenölwettbewerb wird in diesem Jahr größer als je zuvor. Im nächsten Monat kämpfen mehr als 800 Marken aus 27 Ländern um die begehrten Auszeichnungen Silber, Gold und Best in Class.

Der vierte jährliche Internationale New Yorker Olivenölwettbewerb (NYIOOC), die vom 11. bis 14. April in New York City stattfinden wird, wird die Olivenöle enthüllen, die von einer internationalen Expertenjury als die weltbesten für 2016 eingestuft wurden. Die Ergebnisse werden im Rahmen eines Pressekonferenz Live-Streaming am Donnerstag, den 5. April um 30 Uhr Eastern (UTC ‑5).



Dass es so viele Produzenten gibt, die nach Spitzenleistungen streben, ist demütigend. - Curtis Cord, NYIOOC

Die Organisatoren sagten, die rekordverdächtige Anzahl der Einsendungen sei das Ergebnis einer insgesamt guten Erntesaison und der eindeutigen Vorteile für Marken, die es schaffen, eine Auszeichnung bei der zu gewinnen NYIOOC. ​"Mehr denn je müssen die besten nativen Olivenöle der Welt identifiziert und gefeiert werden “, sagte er Curtis Cord, der NYIOOC Gründer und Präsident. ​"Dass es so viele Produzenten gibt, die nach Spitzenleistungen streben, ist demütig. “

Gewinner des NYIOOC werden auf der populären vorgestellt Beste Olivenöle Führer (bestoliveoils.org), die maßgebliche Auflistung, die von Köchen, Lebensmitteleinkäufern und anspruchsvollen Verbrauchern verwendet wird, die Olivenöl extra vergine von höchster Qualität schätzen.

NYIOOC und Olive Oil Times vor kurzem entwickelt ein Pairing-App das identifiziert die besten preisgekrönten Öle, die zu bestimmten Lebensmitteln passen. Seit ihrem Start im Januar wurde die App mehr als eine halbe Million Mal verwendet. Das Team entwickelt derzeit eine mobile App, mit der Benutzer jede Flasche Olivenöl scannen können, um das Qualitätsprofil anzuzeigen.

Und vielleicht noch mehr auf den Punkt, NYIOOC sagt, es wird bald ein enthüllen ​"Jetzt kaufen “in der Liste der besten Olivenöle, die von einer neuen Plattform, der Best Olive Oils Marketplace, die es Händlern - Einzelhändlern und Händlern - ermöglichen, zu verkaufen NYIOOC Gewinner direkt über die verkehrsreichsten Olivenöl-Websites der Welt. ​"Wir werden den Kreis schließen “, sagte Cord. ​"Wir werden nicht nur die besten Olivenöle des Jahres enthüllen, sondern sie auch in die Küche bringen. “