Neue Klasse von Olivenöl-Sommeliers in London bestätigt

Von Virginia bis New South Wales versammelten sich Olivenöl-Experten und -Enthusiasten im CIEE Global Institute im Zentrum Londons zur ausverkauften Olive Oil Times Sommelier-Zertifizierungskurs Ende Januar.

An fünf Tagen untersuchten die Teilnehmer die sensorische Analyse von Olivenöl, bewährte Anbau- und Produktionspraktiken, Nutzen für die Gesundheit, Ernährung, kulinarische Anwendungen und Qualitätssicherung.

An der Spitze des anspruchsvollen Programms standen renommierte Experten aus sechs Ländern. Die Gruppe analysierte über hundert Olivenölproben aus allen Anbaugebieten.

Ich verfüge jetzt über weitaus tiefere Kenntnisse über natives Olivenöl extra und kann ein echtes Qualitätsprodukt erkennen. - Inigo Garel-Jones Garrigues, IGJG Ltd

Unter den Teilnehmern war Chasity Pritchett vom US-Einzelhändler Emblem Olivenöl, das sich auf den Verkauf im Inland hergestellter Natives Olivenöl extra.

Chasity Pritchett (Foto: Andrew Mullan für Olive Oil Times)

"„Ich habe in diesem Kurs sehr viel gelernt und unglaubliche Einblicke in den Produktionsprozess von Olivenöl gewonnen“, sagte sie. ​"Es öffnete mir die Augen für eine völlig neue Welt der Aromen und Komplexität verschiedener Sorten.“

Pritchett plant, das, was sie in dem Kurs gelernt hat, zu nutzen, um unterversorgten Bevölkerungsgruppen wie Afroamerikanern und amerikanischen Ureinwohnern den Zugang zu Lehrmaterial und Forschungsergebnissen zu erleichtern.

"„Diese Mission ist eine zutiefst persönliche Angelegenheit und ich gehe die Arbeit weiter, während ich mich bemühe, im ganzen Land über die gesundheitlichen Vorteile von Olivenöl aufzuklären und das Bewusstsein dafür zu schärfen“, sagte sie. ​"Von Menschen umgeben zu sein, die die gleiche Leidenschaft und Begeisterung für Olivenöl haben wie ich.“

Thelka Galazoudi, die Gründerin des in London ansässigen Zurück2Roots, verließ den Sommelier-Zertifizierungskurs ebenfalls inspiriert.

Galazoudi, der griechisches Bio-Olivenöl extra vergine und andere Produkte importiert und vertreibt, plant, das im Kurs Gelernte zu nutzen, um neugierige Verbraucher bei seinen Verkostungsveranstaltungen zu informieren.

"Der Kurs zum Olivenöl-Sommelier ist eine natürliche Weiterentwicklung auf meinem Weg, mein Wissen und meine Fachkenntnisse zu vertiefen“, sagte sie. ​"Es hat mich mit gleichgesinnten, leidenschaftlichen Menschen zusammengebracht, die eine tiefe Liebe und Respekt für Olivenöl teilen.“

Hedzer Roodenburg Vermaat und Thelka Galazoudi (Foto: Andrew Mullan für Olive Oil Times)

Stefano Chessa von Oliveto-Importe nahm an dem Kurs teil, um seine Initiative zur Vermarktung mediterraner extra nativer Olivenöle in London voranzutreiben.

"Ich arbeite an einem Projekt zur Verbesserung des britischen Vertriebsnetzes für Domenico Manca", Sagte er. ​"Ihre Produkte sind über einen Fachvertrieb im Hotel- und Gaststättengewerbe erhältlich, im Facheinzelhandel sind sie jedoch überhaupt nicht vertreten.“

Chessa sagte, er habe den Kurs sehr genossen und verwies auf die ​"erfrischender“ Ansatz, mit dem der Kurs die Welt des nativen Olivenöls extra vermittelt.

Selbst erfahrene Produzenten konnten an dem Kurs teilnehmen, in dem die neuesten Innovationen vorgestellt wurden, die ihre jahrzehntelange Berufserfahrung auf diesem Gebiet ergänzen. (Foto: Andrew Mullan)

"„Alle Lehrer waren nett und professionell, hatten aber ein unglaubliches Wissen“, sagte er. ​"Die Veranstaltung war außergewöhnlich gut organisiert. Ich bin mir jetzt viel sicherer, was mein Verständnis der Branche für natives Olivenöl extra angeht. Ich bin sicher, dass dies meine Interaktionen mit aktuellen und zukünftigen Kunden verbessern wird.“

Neben Einzelhändlern und Importeuren nahmen auch Olivenölproduzenten an dem Kurs teil, um die neuesten Branchentrends und den Olivenölsektor im weiteren Sinne kennenzulernen.

"Ich kenne das Produkt jetzt“, sagte Jorge Miranda, der vor kurzem zum preisgekrönten spanischen Produzenten kam. Häuser von Hualdo um den Export abzuwickeln.

Das Streben nach Qualität brachte einen weiteren spanischen Olivenölproduzenten, Inigo Garel-Jones Garrigues, nach London. ​"„Ich bin ein Produzent, der die Qualität der von mir produzierten Früchte und Öle sowie die unserer Genossenschaft insgesamt verbessern möchte“, sagte er.“

"Der Kurs war für mich eine echte Offenbarung. Da ich ein Land [Spanien] und eine Region kennengelernt hatte, bekam ich einen umfassenderen Einblick in den Sektor und die Produktion“, fügte Garel-Jones Garrigues hinzu. ​"Am wichtigsten ist natürlich, dass ich nun ein viel tieferes Wissen über natives Olivenöl extra habe und ein echtes Qualitätsprodukt erkennen kann.“

Während hauptsächlich Fachleute den Kurs besuchten, nahmen auch neugierige Verbraucher teil, um ihr Olivenöl-Wissen zu erweitern. (Foto: Andrew Mullan)

Selbst erfahrene Produzenten konnten an dem Kurs teilnehmen, da er ihnen die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und Innovationen aus den Bereichen Landwirtschaft, Ernte und Verarbeitung vermittelte und so ihre jahrzehntelange Berufserfahrung auf diesem Gebiet ergänzte.

"„Ich lebe seit 20 Jahren in der Toskana und stelle dort Olivenöl her“, sagte Elizabeth Ward-Booth. ​"Viele Dinge in Bezug auf die Olivenölproduktion haben sich im Laufe der Jahre geändert. Jetzt, wo ich in eine neue Region in der Toskana ziehe, die für ihre hervorragende Olivenölproduktion bekannt ist, möchte ich meine Erfahrung und mein neues Wissen nutzen, um Olivenöl von bester Qualität zu produzieren.“

Ward-Booth sagte, der Kurs habe ihr Verständnis und ihre Wertschätzung für natives Olivenöl extra außerhalb Italiens vertieft.

"Ich bin davon überzeugt, dass das umfassende Wissen, das wir über Olivenöl erwerben, insbesondere die Bedeutung der Liebe zum Detail bei der Ernte, Verarbeitung und Lagerung, für die Herstellung eines hochwertigen Olivenöls von unschätzbarem Wert sein wird“, sagte sie.

Neben dem Austausch mit den Kursinhalten nutzten die Teilnehmer auch die Gelegenheit zum Austausch mit der bunt gemischten Gruppe von Dozenten und Kollegen.

Neben Einzelhändlern und Importeuren nahmen auch Olivenölproduzenten an dem Kurs teil, um die neuesten Branchentrends und den weiteren Olivenölsektor kennenzulernen. (Foto: Andrew Mullan für Olive Oil Times)

"Der Kurs bot auch die Möglichkeit, Kontakte zu Erzeugern und Käufern aus der ganzen Welt zu knüpfen“, sagte Hedzer Roodenburg Vermaat von der Olivenöl-Club.

Roodenburg Vermaat derzeit Quellen preisgekrönte tunesische Olivenöle mit Plänen, sein Angebot auf andere Länder auszuweiten.

Er sagte, ein Sommelier wird ihm dabei helfen, die Qualität der von ihm importierten Olivenöle besser einzuschätzen und die Art und Weise zu verbessern, wie er Privat- und Firmenkunden bei seinen Marketingveranstaltungen für Olivenöl berät.

"„Der Kurs hat mir maßgeblich dabei geholfen, meine Ziele zu erreichen, indem er meine Glaubwürdigkeit als Olivenöl-Experte gestärkt, meine Fähigkeit zur Beurteilung von Olivenölen geschärft und mein Branchennetzwerk erweitert hat. All dies wird zum Wachstum des Olive Oil Club beitragen“, fügte er hinzu.

Shannon Hurd, Leiterin des in den USA ansässigen Cesena Familienimporte, fand den Kurs ​"gründlich und anwendbar. Die Referenten waren sachkundig und engagiert und boten Einblicke und Erläuterungen zu Themen, die mit Informationen überladen waren.“

Stefano Chessa von Oliveto Imports nahm an dem Kurs teil, um seine Initiative zur Vermarktung von nativem Olivenöl extra aus dem Mittelmeerraum in London voranzutreiben. (Foto: Andrew Mullan)

"Ich wollte mir das Wissen aneignen, um sicherzustellen, dass jede von uns ausgewählte Flasche unser Engagement für Exzellenz und Authentizität widerspiegelt“, fügte Hurd hinzu. ​"Durch mein Wissen als Sommelier bin ich besser in der Lage, Verbraucher über die Vorteile von nativem Olivenöl extra aufzuklären.“

Während der Kurs hauptsächlich von Fachleuten besucht wurde, nahmen auch neugierige Verbraucher teil, um ihr Wissen über Olivenöl zu erweitern.

"„Ich habe keine Verbindung zum Olivenölhandel – nur eine Leidenschaft für gutes Essen und Kochen und den Wunsch, mich nach Apulien zurückzuziehen“, sagte Andrew Waters.

"„Zu Beginn des Kurses wusste ich zwar etwas über natives Olivenöl extra, aber nur sehr wenig darüber“, fügte er hinzu. ​"„Die Breite des Kurses und die Menge, die ich gelernt habe, waren wirklich beeindruckend.“

Anmeldung für den Mai Sommelier-Zertifikatsprogramm in New York City ist bereits eröffnet.