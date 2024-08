New World Labs veröffentlicht die neueste Version von Jab bei Imported Olive Oils

In einem Redux von Letzten Sommer wurde auf importierte Olivenöle geknalltDas UC Davis Olive Center und das Australian Oils Research Laboratory haben sich erneut zusammengetan, um eine kritische Bewertung der Qualität einiger der meistverkauften amerikanischen Olivenölmarken in den Supermarktregalen in Kalifornien vorzunehmen.

Der heutige Bericht, Bewertung von Olivenöl extra vergine, das in Kalifornien verkauft wirdzeigt, dass Forscher zumindest einige der Kritik an den Methoden des letzten Jahres indem eine viel größere Auswahl der meistverkauften importierten Olivenöle gezogen und von der Internationaler Olivenrat.

Die getesteten importierten Olivenöle waren Colavita, Star, Bertolli, Filippo Berio, Pompeian und eine Premiummarke, Lucini. Sie wurden mit verglichen Kalifornien Olive Ranch (COR) und Cobram-Anwesen – die größten amerikanischen und australischen Olivenölproduzenten.

Der Bericht wurde abgeschlossen ​"Labortests ergaben, dass die meistverkauften importierten Marken von ​'Olivenöl extra vergine, das in den USA verkauft und in Einzelhandelsgeschäften in ganz Kalifornien gekauft wurde, hat die sensorischen Standards des IOC für Olivenöl extra vergine oft nicht eingehalten. “

Es waren jedoch nicht alle guten Nachrichten für Australien und Kalifornien. Elf Prozent der Kalifornier und alle der australischen Olivenöle scheiterte die ​"PPP-Tests (Pyropheophytin) zeigten, dass sie Hitze und Licht ausgesetzt oder mit raffinierten Ölen verfälscht waren. In einem Erklärung auf der California Olive Ranch-WebsiteClaude S. Weiller, Vice President Marketing, äußerte sich enttäuscht darüber, dass zwei COR-Flaschen den PPP-Test nicht bestanden haben. ​"Unsere Investition in Technologie, mit der wir die Oliven identifizieren können, aus denen unser Öl hergestellt wird, sollte uns helfen, zu verstehen, was mit den beiden Flaschen passiert ist, die die Musterung nicht bestanden haben “, schrieb er.

Die Studie wurde durchgeführt von der Universität von Kalifornien in Davis 'Olive Center die von der unterstützt wird Kalifornischer Olivenölrat, deren Mitglieder von der Diskreditierung importierten Olivenöls profitieren könnten. Kalifornische Olivenölproduzenten bieten etwa ein Prozent des Olivenöls in den Vereinigten Staaten verbraucht, aber sie entwickeln die Fähigkeit, viel mehr als das zu liefern.

Es ist das neueste Kapitel in einer umstrittenen Branche, die zunehmend in Produzenten der Neuen und Alten Welt aufgeteilt wird, um den wachsenden Appetit der Amerikaner auf Olivenöl zu steigern.

