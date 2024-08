New York Times überarbeitet Olivenölbetrug Infografik

Die New York Times überarbeitete eine Infografik über Olivenölbetrug Diese Kritiker sagten, es sei sensationell und in Teilen ungenau.

Die Änderungen wurden heute auf der New York Times-Website vorgenommen, kurz nach 8:00 Uhr Eastern Standard Time oder ungefähr vier Tage nach der Veröffentlichung des Originalstücks.

Zu den Änderungen zählt Tom Müller, Autor des Buches Extra Jungfräulichkeitwurde als Quelle des Artikels nach Müller entfernt bestand darauf, Er war nicht verantwortlich für die Fehlinformationen.

Auf der Folie, die die meiste Aufmerksamkeit erregte, hieß es: ​"69 Prozent des zum Verkauf stehenden Olivenöls (in den USA) werden behandelt. “Die Times änderte es in ​"69 Prozent des importierten Olivenöls sind gekennzeichnet ​'extra virgin 'hat in einem Geschmackstest nicht den Standard für dieses Etikett erfüllt. “

Eine andere Folie lautete ursprünglich: ​"Flaschen sind beschriftet ​'Extra Virgin 'und gebrandmarkt mit ​'Made in Italy “(Seltsamerweise ist dies legal, auch wenn das Öl nicht aus Italien stammt.)

Es wurde geändert in: ​"Flaschen sind beschriftet ​'Extra Virgin 'und beschriftet ​'In Italien verpackt 'oder ​'Aus Italien importiert. ' (Seltsamerweise ist dies legal, auch wenn das Öl nicht aus Italien stammt - obwohl die Herkunftsländer auf dem Etikett aufgeführt sein sollen.) “

Eine weitere Folie lautete: ​"Das Olivenöl wird mit billigerem Öl geschnitten.“ Es wurde geändert in: ​"At einige Raffinerien Das Olivenöl wird mit billigerem Öl geschnitten. “

Zuvor hat sich der Illustrator des Artikels in a Twitter-Updates das war er ​"„Ich habe von italienischen Chemikern Briefe über die Kernspinresonanz von Olivenöl bekommen“, doch das war er ​"nur ein Illustrator. “Mit Müller als Quelle des Artikels entfernt, bleibt unklar, wer das Stück geschrieben hat.

Eine Erläuterung der Korrekturen war auf dem noch nicht erschienen Seite "Korrekturen".

Die Korrekturen könnten diejenigen entlasten, die der Meinung waren, dass die Verallgemeinerungen des Artikels Stereotypen verstärkten und Legionen ehrlicher italienischer Olivenölproduzenten anklagten. Aber wenn sich Nachrichten mit Lichtgeschwindigkeit verbreiten, sind vier Tage eine Ewigkeit, und die Aussagen, die die Times heute zurückgezogen hat, wurden bereits auf der ganzen Welt ausgestrahlt und verbreitet.

UPDATE (25. Februar 2014):

Eine frühere Version dieser Grafik enthielt mehrere Fehler.

Oliven, die in minderwertigem Öl verwendet werden, werden normalerweise Tage, Wochen oder sogar Monate nach der Ernte in die Mühle gebracht - nicht ​"Innerhalb von Stunden."

Die Grafik verband zwei zweifelhafte Praktiken, die in Teilen der Olivenölindustrie zu finden sind. Einige Hersteller mischen Olivenöl mit Sojabohnen oder anderen billigen Ölen, während andere pflanzliche Öle mit Beta-Carotin und Chlorophyll mischen, um künstliches Olivenöl herzustellen. Die beiden Praktiken werden normalerweise nicht kombiniert.

Olivenöl, das in Italien abgefüllt und in den USA verkauft wird, ist möglicherweise gekennzeichnet ​"in Italien verpackt “oder ​"aus Italien importiert “- nicht ​"made in Italy “- auch wenn das Öl nicht aus Italien kommt. (Die Herkunftsländer sollten jedoch auf dem Etikett aufgeführt sein.)

Eine Studie von Forschern der University of California in Davis aus dem Jahr 2010 ergab, dass 69 Prozent des importierten Olivenöls mit einem Etikett versehen sind ​"„Extra Virgin“ erfüllte in einem fachmännischen Geschmacks- und Geruchstest nicht den Standard für dieses Etikett. Die Studie ergab, dass die minderwertigen Proben oxidiert worden waren. mit billigerem raffiniertem Olivenöl verfälscht worden war; oder von schlechter Qualität waren, weil sie aus beschädigten oder überreifen Oliven oder aus Oliven hergestellt wurden, die unsachgemäß gelagert oder verarbeitet wurden - oder aus einer Kombination dieser Mängel. Es wurde nicht der Schluss gezogen, dass 69 Prozent des in den USA zum Verkauf stehenden Olivenöls behandelt wurden.

Schließlich wurde in der Grafik fälschlicherweise Tom Mueller als Informationsquelle genannt, der den Blog Truth in Olive Oil betreibt. Während Muellers Blog und andere Schriften zur Vorbereitung der Grafik herangezogen wurden, wurden einige seiner Ergebnisse falsch interpretiert. “