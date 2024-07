Olive Council nimmt Keimplasmabank in globalen Vertrag auf

Der Internationale Olivenrat (IOC) hat der Aufnahme der Weltolive-Keimplasmabank in den Internationalen Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft zugestimmt.

Der Vertrag, der auch vom spanischen Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung sowie der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen unterzeichnet wurde, spielt eine wichtige Rolle beim weltweiten Erhalt der landwirtschaftlichen Artenvielfalt und bei der Gewährleistung einer gerechten und gerechten Verteilung.

"Der Internationale Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft schafft ein multilaterales System, um den Zugang zu pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft zu erleichtern und die Vorteile, die sich aus ihrer Nutzung ergeben, fair und gerecht zu teilen“, sagte Lhassane Sikaoui, Leiter der Abteilung für Olivenanbau, Olivenöltechnologie und Umwelt des IOC.

"Es sieht vor ex situ Sammlungen pflanzengenetischer Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft, die von internationalen landwirtschaftlichen Forschungszentren und anderen internationalen Institutionen gehalten werden“, fügte sie hinzu.

Laut Sikaoui etabliert der Vertrag eine effektive Kooperationsstrategie zwischen den Mitgliedsländern mit eigenen Keimplasmabanken und vom IOC genehmigten Sammlungen, um genetisches Material für wissenschaftliche und praktische Zwecke auszutauschen und eine globale Erhaltungsstrategie zu entwickeln.

Viele IOC-Mitgliedsländer verfügen über ihre eigene nationale Sammlung genetischer Ressourcen für Oliven. Der Rat hat außerdem sechs internationale Oliven-Keimplasmabanken in Córdoba (Spanien), Marrakesch (Marokko) und Izmir (Türkei) eingerichtet. San Juan, Argentinien; Israels Volcani Institute; und Italiens Rat für landwirtschaftliche Forschung und Analyse der Agrarökonomie.

"Die spanische Regierung reagierte als erste und äußerte ihr Interesse an der Spanische Olivenkeimplasmabank, mit seinen verschiedenen Sammlungen des andalusischen Instituts für landwirtschaftliche und fischereiliche Forschung und Ausbildung (IFAPA) und der Universität von Córdoba, die im Rahmen des Vertrags anerkannt werden“, sagte Sikaoui.

"Die erste Vereinbarung wurde am 14. Juni unterzeichnetth im Hauptquartier des spanischen Ministeriums für Landwirtschaft und Fischerei“, fügte sie hinzu. ​"Auch andere Länder wie Marokko haben Interesse bekundet, dem Vertrag zuzustimmen.“

Sikaoui sagte, die nächsten Schritte bei der Umsetzung des Vertrags würden die Entwicklung einer Datenbank mit sämtlichem genetischen Material aus jeder Sammlung und Keimplasmabank umfassen.

"Die im Laufe der Zeit gesammelten Daten werden zur Entwicklung einer Datenbank über die Eigenschaften verschiedener früher Sorten beitragen, die im Mittelpunkt des Projekts „True Gesundheity Olive Cultivars“ des IOC stehen und im Archiv der Universität Córdoba aufbewahrt werden“, sagte sie.

"Die Stärkung dieses Netzwerks wird als globale Ressource dienen, auf die die wissenschaftliche Gemeinschaft zugreifen kann, und Baumschulen eine Quelle für gesundes und authentisches Material für die Endverbraucher bieten“, fügte Sikaoui hinzu. ​"Dadurch erhält der Sektor Zugriff auf Sorten, die besser an die veränderten Klimabedingungen angepasst sind.“

Die Auswirkungen des Klimawandels auf den Olivenanbau sind für die Landwirte weiterhin ein großes Problem. 63 Prozent der Befragten der 2023 Olive Oil Times Ernteumfrage nannten den Klimawandel als ihre größte Sorge.

Die Befragten nannten übermäßige Hitze, Dürre und Regen als Hauptfaktoren, die die Ernte 2023 beeinflussen würden. Obwohl kein einzelnes Klimaereignis dem Klimawandel zugeschrieben werden kann, steigende globale Temperaturen die Wahrscheinlichkeit extremer Klimaschwankungen erhöhen.

"Der Olivenhain befindet sich in einem historischen Moment, in dem er vor großen Herausforderungen steht“, sagte Sikaoui. ​"Die klimatischen Bedingungen, unter denen diese Nutzpflanze wächst, ändern sich rasch, und wir müssen sie an diese neuen Szenarien anpassen.“

"Die sortengenetische Verbesserung ist eine der wichtigsten Anpassungsstrategien zur Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels – Sorten, die resistent sind gegen Schädlinge und Krankheiten, angepasst an hohe Temperaturen während der Blüte und weniger Kältestau Stunden im Winter, Dürre, usw.“, fügte sie hinzu. ​"Darüber hinaus sind wir Zeugen eines erheblichen Prozesses der genetischen Erosion: Drei von vier Hektar neuer Olivenplantagen stammen von einer einzigen Sorte.“

Die Partnerschaft würde nicht nur den Wissenschaftlern die Möglichkeit geben, das genetische Material der Oliven zu untersuchen, sondern auch den Landwirten die Möglichkeit geben, mit neuen Olivensorten zu experimentieren. Bemühungen der Geber, die im Laufe der Jahre Geld und genetisches Material für die Keimplasmasammlung bereitgestellt haben.

Sikaoui sagte, das IOC freue sich darauf, den Vertrag mit seinen Mitgliedern zu diskutieren und mit der Entwicklung einer globalen Strategie zur Erhaltung des genetischen Erbes der Olive und zum Austausch genetischen Materials zu beginnen.

"Zu diesem Zweck soll im April 2025 in Marrakesch ein internationaler Workshop zu genetischen Ressourcen der Olivenpflanze stattfinden“, sagte Sikaoui. Bei diesem Workshop werden verschiedene Themen behandelt, darunter der operative Rahmen des Netzwerks und die Formulierung einer globalen Strategie zur Erhaltung, Pflege und Verbesserung der genetischen Ressourcen der Olivenpflanze.“