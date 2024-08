Olive Council verurteilt UC Davis Reports "Undercurrent of Aggression"

Aufruf der zweite Studie des UC Davis Olive Center ​"gleiche unerklärliche Kritik “, die dazu führen könnte ​"irreparabler Schaden für das Ansehen von Olivenöl “, warf der Internationale Olivenrat Forschern in Kalifornien und Australien unter Berufung auf eine ​"Unterstrom der Aggression. "

Der IOC - Exekutivdirektor Jean - Louis Barjol, der erst kürzlich aus den Vereinigten Staaten zurückgekehrt war - seine erste offizielle Reise als Direktor -, äußerte sich frustriert in seiner Erklärung, dass die Olivenzentrum Die vom IOC anerkannte Jury wandte sich gegen die internationale Organisation und ihre Mitglieder.



Der Direktor warf den Forschern von UC Davis vor, nur dann zusammenzuarbeiten, wenn es ihnen recht war, und forderte alle Erzeugerländer auf, dies zu tun ​"schließe dich den Reihen der IOC-Mitglieder an, um ​"Finden Sie zufriedenstellende Lösungen durch konstruktive und umfassende Zusammenarbeit. “

Mit den Plänen, in diesem Sommer eine 1.7 - Millionen - Dollar - Kampagne zur Förderung der Verwendung von Olivenöl in den USA und Kanada zu starten, sagte Barjol in einer Interview letzte Woche dass die USA und Australien in gewisser Weise das IOC auszunutzen schienen. ​"Sie benutzen jedes Jahr unsere Labors; Sie nehmen an unseren Sitzungen teil und werden vom IOC für ihre Kompetenz in Bezug auf chemische und sensorische Eigenschaften anerkannt “, sagte er.

Das fanden die Forscher von Davis und Australien ​"die meistverkauften importierten Marken von ​'Olivenöl extra vergine, das in den USA verkauft und in Einzelhandelsgeschäften in ganz Kalifornien gekauft wurde, hat die sensorischen Standards des IOC für Olivenöl extra vergine oft nicht eingehalten “, heißt es in dem Bericht.

Die Studie wurde durchgeführt von der Universität von Kalifornien in Davis 'Olive Center die von der unterstützt wird Kalifornischer Olivenölrat und seine Mitglieder, die von der Diskreditierung importierten Olivenöls profitieren könnten. Kalifornische Olivenölproduzenten bieten etwa ein Prozent des Olivenöls in den Vereinigten Staaten verbraucht, aber sie entwickeln die Fähigkeit, viel mehr als das zu liefern.

In einem heutigen Brief an die Mitglieder des California Olive Oil Council bezeichnete COOC-Präsident Brendon Flynn den Bericht als ​"eine ausgezeichnete Gelegenheit, die Öffentlichkeit in eine Diskussion über die Vorteile des Kaufs von Olivenöl von kalifornischen Produzenten einzubeziehen “, um sie dazu zu ermutigen ​"Nutzen Sie diesen Moment. “

Inzwischen ist Bob Bauer, der Direktor der IOC-Tochter Nordamerikanische Olivenölvereinigung antwortete auf den Bericht und sagte heute in einer Erklärung: ​"Es ist aufschlussreich zu bemerken, dass die heimische Olivenölindustrie auf weniger strenge Standards als die von NAOOA-Mitgliedern verabschiedeten IOC-Standards gedrängt hat, weil sie sagten, dass ihre Olivenöle diese Standards nicht erfüllen können. Dennoch verwenden und betonen sie subjektive und abgelehnte Tests, um die Menschen glauben zu lassen, dass importierte Öle diese strengeren Standards nicht erfüllen. “

"Die Verbraucher wussten es besser, als das zu akzeptieren ​'Die Ergebnisse der letzten Studie von UC Davis und wir gehen davon aus, dass dies auch wieder der Fall sein wird “, fügte er hinzu.