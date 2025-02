Folien auf Olivenölbasis könnten bald Lebensmittelverpackungen aus Kunststoff ersetzen

Neue Forschungen zeigen das Natives Olivenöl extra könnte effizient als Schlüsselkomponente eingesetzt werden Oleofilme, umweltfreundliche Lebensmittelschutzbeschichtungen.

Laut den türkischen Forschern, die den Studiekönnten diese neuen Materialien eine brauchbare Alternative zu Kunststoffen bei Lebensmittelverpackungen werden.

Sie zersetzen sich in der Natur schnell und verursachen daher keine ernsthafte Umweltverschmutzung. Oleofilme reduzieren den CO2-Fußabdruck, indem sie die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern. - Bülent Başyiğit, Harran University

Die Forscher entwickelten eine einfache und effektive Methode zur Herstellung von Oleofilmen, wodurch die Materialien der Konkurrenzfähigkeit gegenüber den aktuellen Industriestandards einen Schritt näher kamen.

"„Herkömmliche Kunststofffolien sind lange haltbar und gewährleisten Zuverlässigkeit bei Transport und Lagerung“, sagte Bülent Başyiğit, Forscher an der Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Harran-Universität in Şanlıurfa, Türkei. Olive Oil Times.

"Zu ihren weiteren Vorteilen zählen die niedrigen Kosten, das geringe Gewicht, die einfache Verarbeitung und die hervorragenden Barriereeigenschaften“, fügte er hinzu. ​"Allerdings sind herkömmliche Kunststofffolien auf Erdölbasis nicht biologisch abbaubar und verbleiben lange Zeit in der Natur.“

"Darüber hinaus könnten schädliche Chemikalien, die in der natürlichen Struktur herkömmlicher Kunststofffolien enthalten sind, in die verpackten Lebensmittel oder Getränke gelangen“, bemerkt Başyiğit.

Auf der Basis biologisch abbaubarer und essbarer Ölpolymere haben Oleofilme gegenüber Kunststoffen möglicherweise einen deutlichen Vorteil.

"Ihr bemerkenswertestes Merkmal ist, dass sie in der Natur schnell verrotten und daher keine ernsthafte Umweltverschmutzung verursachen“, sagte Başyiğit. ​"Oleofilme verringern den CO2-Fußabdruck, indem sie die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren.“

Typischerweise werden Kunststofffolien aus synthetischen Polymeren hergestellt, die aus fossilen Brennstoffen gewonnen werden, wie etwa Polyethylen oder Polypropylen.

Zudem ist die Produktion solcher Kunststofffolien ein sehr energieintensiver Prozess, der jedoch aufgrund von Skaleneffekten im Gegensatz zu den meisten anderen Industriezweigen deutlich kostengünstiger ist.

Die Hauptvorteile von Oleofilms gegenüber anderen biologisch abbaubaren Folien sind ihre Elastizität und Flexibilität. Zudem sind sie bei extremen Temperaturschwankungen wesentlich stabiler.

Den Forschern zufolge verringert die chemische Struktur der Oleofilme das Risiko eines Austretens von Chemikalien in Nahrungsmittel oder Getränke erheblich.

Oleofilme lösen sich bei Kontakt mit Feuchtigkeit nicht so leicht auf oder zersetzen sich nicht so leicht, und Wasser kann nicht leicht durch sie hindurchdringen. ​"„Oleofilme sind wasserbeständig und ihre Wasserdurchlässigkeit ist gering“, bestätigte Başyiğit.

"Oleofilme könnten ein vielversprechendes Schutzsystem insbesondere für ölige und feuchte Lebensmittel sein, da sie aus Filmen bestehen, die aus hydrophoben und ölbasierten Komponenten bestehen“, sagte er.

"Diese Folien können die Haltbarkeit von Lebensmitteln verlängern, indem sie Oxidation verhindern, Feuchtigkeitsverlust reduzieren und eine wasserdichte Barriere bilden“, fügte er hinzu.

Zu den Lebensmitteln, die sich gut mit Oleofolien verpacken lassen, zählen unter anderem Schokoladenprodukte, Käse, verarbeitetes Fleisch und Cracker.

Darüber hinaus erweisen sie sich als äußerst wirksam beim Schutz frischer Lebensmittel wie Obst und Gemüse.

"„Ein Hauptgrund für den Strukturverfall bei Obst und Gemüse ist der Wasserentzug aus ihrer Struktur“, sagte Başyiğit. ​"Aufgrund ihrer hydrophoben Natur wird von Oleofilmen erwartet, dass sie den Feuchtigkeitshaushalt innerhalb der Verpackung aufrechterhalten.“

"Daher können diese Filmmodelle helfen, ein Schrumpfen und Aushärten zu verhindern, indem sie den Wasserverlust bei allen Obst- und Gemüsesorten verringern“, fügte er hinzu. ​"Natürliche Öle wie Olivenöl besitzen antimikrobielle und antimykotische Eigenschaften, die den Verderb von Lebensmitteln verlangsamen, indem sie das Wachstum von Bakterien und Pilzen hemmen.“

Natives Olivenöl extra ist ein wichtiger Bestandteil des vom Forschungsteam entwickelten Oleofilm-Herstellungsverfahrens, das sich als effizienter als andere biologisch abbaubare Öle erwiesen hat.

"„Olivenöl verleiht dem Endprodukt aufgrund seiner einzigartigen Strukturen eine antioxidative Wirkung“, sagte Başyiğit und verwies auf das Vorhandensein von Tocopherolen (Vitamin E) und phenolische Verbindungen in extra nativem Olivenöl.

"Ihre Anwesenheit im Olivenöl ist entscheidend, um eine mögliche Oxidation in Filmen zu verhindern oder zu verzögern“, fügte er hinzu. ​"Durch die Verhinderung oder Verzögerung des oxidativen Abbaus lässt sich die Lebensdauer von Verpackungsfolien verlängern.“

Natives Olivenöl extra erwies sich als wirksamer als andere Öle aufgrund seines hohen Gehalts an einfach ungesättigte Fettsäuren, hauptsächlich Ölsäure, die im Vergleich zu mehrfach ungesättigten Fettsäuren einen verbesserten Schutz vor Oxidation bietet.

"Öle, die reich an gesättigten und mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind, können zur Verhärtung oder Erweichung von Oleofilmen führen“, sagte Başyiğit. Der ausgewogene Gehalt an ungesättigten Fettsäuren in nativem Olivenöl extra macht es zu einer effizienteren Wahl.

Phenole und Tocopherole in Olivenöl verringern oxidative Schäden, eine Eigenschaft, die durch eine Oleofilm-Beschichtung noch verbessert werden kann.

"„Die Einarbeitung von extra nativem Olivenöl in Oleofilme kann die antioxidativen Eigenschaften der Endprodukte verbessern“, sagte Başyiğit. ​"Darüber hinaus können antioxidative Verbindungen durch die Diffusion durch die Folie in das Lebensmittel einen Schutz bieten.“

"„Folien mit Olivenöl können die Haltbarkeit verlängern, die Nährstoffqualität bewahren und oxidativen Verderb verhindern, indem sie die antioxidative Kapazität sowohl des Folienmaterials als auch des beschichteten Produkts erhöhen“, fügte er hinzu.

Durch die Anwesenheit von extra nativem Olivenöl in Oleofilmen wird deren biologische Abbaubarkeit noch weiter verbessert.

"„Ölsäure, phenolische Verbindungen und Tocopherole in Olivenöl können die biologische Abbaubarkeit verbessern“, sagte Başyiğit. ​"Phenolische Verbindungen können den Abbau erleichtern, indem sie die enzymatischen Reaktionen der Mikroorganismen verstärken.“

Die Oleofilme auf Olivenölbasis wurden durch die Kombination von Proteinen und Lipiden mithilfe von Ultraschall-Emulsifikationstechniken hergestellt. Bei diesem Verfahren werden hochfrequente Schallwellen verwendet, um Emulsionen – Mischungen aus zwei nicht mischbaren Flüssigkeiten – zu erzeugen und zu stabilisieren.

Die Produktion begann mit der Herstellung von Oleogelen, die Sojaproteinhydrolysat, Gelatine, extra natives Olivenöl, Stearinsäure und Lecithin enthalten.

Die Protein- und Lipidphasen wurden im Verhältnis 1:1 gemischt und einer Hochleistungs-Ultraschallbehandlung unterzogen, bei der Partikel in einer Flüssigkeit durch hochfrequente Schallwellen (Ultraschall) bewegt werden.

Dieser Prozess verbesserte die Stabilität und Homogenität der Emulsion. Nachdem die Oleogele gebildet waren, wurden sie mit Glycerin kombiniert, um die Flexibilität zu verbessern.

Nach einem Ultraschall-Entgasungsprozess zur Beseitigung von Luftblasen wurde die Mischung 24 Stunden lang bei Raumtemperatur trocknen gelassen.

Die entstandenen Oleofilme mit Dicken zwischen 0.18 und 0.25 Millimetern erwiesen sich als wasserbeständig und wiesen eine geringe Gasdurchlässigkeit auf, das heißt, Sauerstoff, Kohlendioxid oder Wasserdampf konnten die Barriere nicht leicht durchdringen.

Die Methode ermittelte die notwendige Ultraschallleistung für optimale Flexibilität, Festigkeit und Barriereeigenschaften, die erfolgreich an frisch geschnittenen Ananas getestet wurden.

"„Bei Filmen mit hydrophilen und hydrophoben Strukturen ist die Ultraschallemulgierung eine wichtige Technik, die die Filmqualität durch Förderung der Homogenität verbessert“, erklärt Başyiğit. ​"Es verhindert die Phasentrennung und ermöglicht die Herstellung mechanisch robuster und funktionaler Filme, die über längere Zeiträume stabil bleiben.“

Die Forscher warnten, dass mehr Investitionen und Forschung nötig seien, um die Weiterentwicklung von Oleofilmen zu unterstützen und sie zu einer kommerziell tragfähigen Alternative zu herkömmlichen Folien auf Kunststoffbasis zu machen.

Die Forscher fügten hinzu, dass noch erhebliche Herausforderungen zu bewältigen seien.

Oleofolien sind reißanfälliger als der aktuelle Industriestandard und können in puncto mechanischer Festigkeit und Flexibilität noch nicht mithalten. Auch eine Vakuumverpackung ist mit diesen neuen Folien derzeit nicht realisierbar.

"Obwohl die Massenproduktion von Kunststoffen gut etabliert ist und ihre Kosten weiterhin sehr niedrig sind, müssen bei Oleofilmen noch Skaleneffekte erzielt werden“, sagte Başyiğit. ​"Wenn diese Herausforderungen überwunden werden, könnten Oleofilme langfristig eine umweltfreundliche Alternative darstellen.“

Der nächste Schritt für die Forscher besteht darin, den Einsatz in Lebensmittelverpackungen auszuweiten und andere mögliche Anwendungen zu erkunden.

"Langfristig ist auch die Integration von Oleofilmen in biomedizinische Anwendungen möglich“, sagte Başyiğit. ​"In diesem Zusammenhang könnten sie in Anwendungen wie Arzneimittelverabreichungssystemen und Wundverbänden eingesetzt werden.“

"Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, Studien durchzuführen, um die thermischen und mechanischen Eigenschaften von Oleofilmen zu verbessern, damit sie mit denen von Filmen auf Erdölbasis übereinstimmen“, schloss er.