Ein Drittel von World Olive Oil Competition Einträge zum ersten Mal organisch

Erstmals, Bio-Olivenöl extra vergine Proben vertreten momehr als ein Drittel aller Einreichungen im NYIOOC World Olive Oil Competition.

Laut Olive Oil Times Daten zur Weltrangliste, 35 Prozent der im Rahmen der weltweit größten Qualitätsbewertung von Olivenöl eingereichten nativen Olivenöle extra waren biologisch zertifiziert, verglichen mit nur 2024 Prozent der Einsendungen im Jahr 22.

Bei der Herstellung von extra nativem Olivenöl haben wir eines im Sinn: ein Öl von höchster Qualität mit möglichst geringen Auswirkungen auf die Umwelt herzustellen. - Tommaso Fiore, Inhaber, Olio Infiore

Insgesamt nahmen 330 Bio-Olivenöle extra vergine am Wettbewerb zur Ausgabe 2024 teil, 207 davon wurden ausgezeichnet.

Spitzenreiter waren die italienischen Erzeuger, die 63 Auszeichnungen bei 78 Bio-Einreichungen erhielten. Es folgten Erzeuger aus Spanien mit 32 Auszeichnungen bei 38 Einsendungen, den USA (27 Auszeichnungen bei 32 Einsendungen), Griechenland (26 Auszeichnungen bei 38 Einsendungen) und Kroatien (23 Auszeichnungen bei 25 Einsendungen).

Bio-Produzenten aus aller Welt feierten ihren NYIOOC Auszeichnungen, wobei viele die Ehrungen als Bestätigung ihrer harten Arbeit und der vielen Herausforderungen betrachten, denen sich Bio-Olivenbauern und -müller stellen müssen.

"„Es war nicht einfach, den ökologischen Landbau in Giovinazzo umzusetzen, wo es keine anderen [Bio-Produzenten] gab“, sagte Benedette Stallone Desantis, Miteigentümerin des in Bari ansässigen Le Due Benedette.

Das Unternehmen erwirtschaftete einen Goldene Auszeichnungen für seine mittelintensiven Monosortenweine Coratina und Ogliarola.

Le Due Benedette erntet früh, um die höchste Qualität seiner einheimischen Olivensorten zu erzielen. (Foto: Le Due Benedette)

Die Oliven sind nicht nur biologisch zertifiziert, sondern werden auch noch grün geerntet, und zwar im Oktober, also Wochen bevor viele andere Produzenten in der Region mit der Ernte beginnen. Anders als in Nord- und Mittelitalien sei die Ernte in Apulien reichlich gewesen, sagte Stallone Desantis. ​"ohne Komplikationen.“

"Diese Auszeichnungen würdigen 17 Jahre harte Arbeit“, sagte Stallone Desantis. ​"Aber es ist erfreulich, dass es auf dem Land wieder die Fülle an Wildblumen gibt, die ich aus meiner Kindheit kenne.“

Sie hat hinzugefügt, ​"Die Bäume sind größtenteils Jahrhunderte alt und wurden in der Form der beeindruckenden Bari-Vase erhalten. Das Öl ist aromatisch und wohlschmeckend.“

Stallone Desantis sagte, der Gewinn der internationalen Auszeichnungen habe dazu beigetragen, den Umsatz ihres Unternehmens zu steigern und – was ebenso wichtig sei – ihr Bio-Projekt und seine Teilnehmer bestätigt.

Während sich die Erzeuger in Süditalien über eine Rekordernte freuten, litten die Produzenten in Nordspanien weiterhin unter den verheerenden Folgen der anhaltenden Dürre.

Anna Canal, Miteigentümerin des in Katalonien ansässigen Oli Kometen, sagten, ihre letzte Ernte sei enorm herausfordernd gewesen, obwohl sie mit einem Silberpreis für die delikate Arbequina des Unternehmens.

Das in Katalonien ansässige Unternehmen Oli Cometes überwand die Auswirkungen der anhaltenden Dürre und gewann bei der 2024 NYIOOC(Foto: Oli Cometes)

"„Bei der letzten Ernte hatten wir im Vergleich zu vorherigen Ernten mehrere Schwierigkeiten“, sagte Canal. ​"Aufgrund der extremen Dürre, unter der wir gelitten haben, war die Ernte 2023 in unserer Region die schlechteste seit 40 Jahren.“

"Unser Olivenhain ist Trockenland; er erhält nur Regenwasser, das sehr wenig oder gar nicht ausfällt. Wir haben kein Bewässerungssystem“, fügte sie hinzu. ​"Der Mangel an Regen hat dazu geführt, dass die Olivenbäume weniger Oliven produzieren, was wiederum weniger Liter Öl bedeutet.“

Der Mangel an Regen erschwerte außerdem das Lösen der Oliven von den Ästen mit dem Vibratortraktor, was laut Canal die Erntezeit verlängerte, da die Oliven per Hand gepflückt werden mussten.

Die Produzenten hinter Oli Cometes betreiben biologisch-dynamische Landwirtschaft, die noch einen Schritt über die Praktiken des ökologischen Landbaus hinausgeht. (Foto: Oli Cometes)

"Trotzdem ist es uns gelungen, eine sehr hochwertiges Öl, was sich in der erhaltenen Auszeichnung widerspiegelt“, sagte sie.

Canal fügte hinzu, dass sie für die Auszeichnung dankbar sei, die die harte Arbeit würdige, die nötig sei, um natives Bio-Olivenöl extra in preisgekrönter Qualität herzustellen, insbesondere während schwieriger Erntezeiten.

Vor zehn Jahren erwarb sie die Farm mit 1,700 Arbequina-Olivenbäumen und begann mit der Umstellung auf biologischen Anbau.

"Wir sind die einzigen Olivenölproduzenten in Katalonien mit biodynamischer Zertifizierung“, sagte sie. ​"In Spanien gibt es nur 15 von uns und weltweit etwa 50 Produzenten. Es ist sehr schwierig, eine Zertifizierung zu erhalten, da sie sehr restriktiv ist.“

"Der Begriff Biodynamik kommt aus dem Griechischen BIOS (Leben und Dynamis (Kraft) und bedeutet, dass diese Methode im Einklang mit den Energien des Lebens arbeitet, nach einer vermeintlich richtigen Beziehung zwischen Mensch und Erde sucht und versucht, die Gesundheit des Bodens und der Pflanzen zu gewährleisten“, fügte Canal hinzu.

Obwohl sie der ökologischen Landwirtschaft sehr ähnlich sind, biodynamische Landwirtschaft weist einige subtile Unterschiede auf. Canal sagte beispielsweise, dass Mist von mit Mais gefütterten Kühen verboten sei, da Kühe Mais nicht auf natürliche Weise verdauen können und der daraus resultierende Mist zu viel Zink enthält.

"Den Dünger bekommen wir von einem Bauern, dessen Vieh in den Bergen weidet und nur Gras frisst“, sagte sie.

Canal erklärte, dass die Produktion von Oli Cometes auf irdischen und kosmischen Rhythmen basiert. ​"Die Stärke der Planeten beeinflusst die Ernten und die Qualität der Produkte, die daraus gewonnen werden“, sagte sie.

"Ein Beispiel für einen Zyklus, dem wir folgen, ist der Mond“, fügte Canal hinzu. ​"Wenn es die Gezeiten bewegen kann, hat es auch großen Einfluss auf den Olivenbaum, der zu 80 Prozent aus Wasser besteht. Deshalb pflanzen wir Olivenbäume bei abnehmendem Mond: Die Stärke des Baumes liegt in den Wurzeln und wir fügen ihm weniger Schaden zu.“

"Wenn wir hingegen eine Blattbehandlung durchführen, tun wir dies bei zunehmendem Mond, da die Kraft in der Baumkrone sitzt und die Behandlung viel wirksamer ist“, erklärt sie.

Die Philosophie der biologisch-dynamischen Landwirtschaft erstreckt sich über die Olivenhaine hinaus auch auf die Mühlen- und Verpackungsanlagen.

"Andererseits können wir für die Verpackung keinen Kunststoff verwenden. Wir verpacken ausschließlich mit Glasflaschen und phthalatfreien Dosen“, sagte Canal. ​"Phthalate sind ein Kunststoffderivat, das häufig in Dosen zur Verpackung von Lebensmitteln enthalten ist. Wir beziehen die phthalatfreien Dosen von einem nationalen Hersteller, aber sie kosten das Dreifache einer herkömmlichen Dose.“

Auf der anderen Seite des Mittelmeers gewannen die Produzenten des weltweit größten Bio-Olivenölproduzenten insgesamt 15 Auszeichnungen für natives Bio-Olivenöl extra. Insgesamt verdiente 26 Auszeichnungen An der 2024 NYIOOC.

Tiger Kong (auf der Leiter) glaubt, dass die Bio-Zertifizierung ihm hilft, sich von der Konkurrenz auf dem aufstrebenden Olivenölmarkt Kambodschas abzuheben. (Foto: Tiger Power)

Unter ihnen war Tiger-Power, das seine Produkte nach Kambodscha exportiert. Das Unternehmen erhielt zwei Silver Awards für zarte Chetoui- und Chemlali-Öle der Marke 1629.

Geschäftsführer Tiger Kong sagte, dass sein natives Olivenöl extra durch die Bio-Qualität sich von den Ölen seiner Konkurrenten abhebt und so Stammkunden anzieht.

"„Nach dem Gewinn der Auszeichnung glänzt meine Marke weiterhin auf dem Markt und behält das Vertrauen unserer bestehenden und neuen Kunden“, sagte er.

Ähnlich wie seine europäischen Kollegen sagte Kong, der Klimawandel sei eine anhaltende Herausforderung für Biobauern in Nordafrika. Er fügte hinzu, die Produktionskosten seien ebenfalls stark gestiegen und geringere Erträge hätten die Kosten für die Pflege der Bäume erhöht.

In Apulien hat der Besitzer von Olio Infiore feierte den Gewinn eines Gold Award für eine Coratina mittlerer Intensität.

Tommaso Fiore feierte seinen ersten Preis bei der 2024 NYIOOC für eine Bio-Coratina. (Foto: Olio Infiore)

"„Wir produzieren natives Olivenöl extra mit einem Ziel vor Augen: ein Öl von höchster Qualität mit möglichst geringen Auswirkungen auf die Umwelt herzustellen“, sagte Tommaso Fiore. ​"Sein ausgezeichnet am NYIOOC ist eine enorme Ehre und eine große Genugtuung.“

Der Besitzer von Olio Infiore fügte hinzu, dass die Gewinnerpreise bei der NYIOOC sind das Ergebnis jahrelanger Hingabe zu Bio-Techniken und Leidenschaft für das Produkt.

"Dabei setzen wir auf die Kombination von Tradition und Innovation sowohl im Umgang mit den Flächen und Pflanzen – unser Unternehmen ist schließlich ein ökologischer Landwirtschaftsbetrieb – als auch im Transformationsprozess“, sagt er. ​"Wir glauben, dass man der Natur helfen und sie niemals zwingen oder gar schädigen sollte, und wir sind fest davon überzeugt, dass Technologie dabei helfen kann, ein perfektes Produkt zu schaffen.“

Fiore ist davon überzeugt, dass die biologische Produktion von Olivenöl die Eigenschaften des Terroirs hervorhebt.

Er warnte jedoch, dass die ökologische Landwirtschaft nichts für schwache Nerven sei, und verwies auf die Auswirkungen des Klimawandels, darunter extreme Wetterereignisse, die Olivenfruchtfliege und die Bedrohung durch Xylella fastidiosa als Herausforderungen für Biobauern.

Dennoch sagte er, dass Olio Infiores Sieg bei der NYIOOC zeigt, dass Italien die Messlatte in Bezug auf Qualität und Nachhaltigkeit und sich vom Markt der Massenproduktion abwenden.

"Wir sind davon überzeugt, dass die Zukunft im Bio-Bereich liegt“, sagte Fiore.