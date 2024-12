Experten sagen, dass Bodenregeneration bei der Bekämpfung der Wasserkrise hilft

In den letzten Jahren kam es häufig zu lang anhaltende Dürren haben zu schwerem Wassermangel geführt und die landwirtschaftliche Produktion gefährdet.

Dies geschah im komplexen Kontext von Klimawandel und ihre Auswirkungen, wobei die Wasserkrise eine Schlüsselrolle spielt.

Von der Bodenregeneration profitiert nicht nur die Landwirtschaft, sondern die gesamte Gesellschaft. Jeder Landwirt kann sofort damit beginnen, indem er einen echten Agrarplan umsetzt. - Matteo Mancini, Agronom, Deafal

Experten, die sich für die Wiederherstellung der betroffenen Ökosysteme einsetzen, arbeiten schnell an Lösungen für ein nachhaltiges Wassermanagement und sensibilisieren gleichzeitig die Bevölkerung und Institutionen für die Problematik.

"„In der aktuellen Klimakrise mit ihren vielen Facetten ist die Wasserverfügbarkeit eines der dringendsten Probleme“, sagte Massimiliano Pasqui, Physiker am Institut für Bioökonomie des Nationalen Forschungsrats (IBE-CNR).

Siehe auch: Entwicklungsländer verlassen die umstrittene COP29 enttäuscht

"Im Mittelmeerraum beobachten wir generell höhere Temperaturen im Winter und sehr heiße Temperaturen nicht nur im Hochsommer, sondern auch im Frühling und Herbst“, fügte er hinzu. ​"Vor diesem Hintergrund zeichnet sich ein Rückgang der Niederschläge ab, obwohl wir im Herbst und Winter eigentlich die größten Niederschlagsmengen haben sollten.“

Trockenperioden werden manchmal durch reichliche, aber intensive Regenfälle unterbrochen, bei denen das meiste Wasser abfließt. Diese Ereignisse können Überschwemmungen verursachen während es nicht gelingt, die Dürre zu lindern.

Das Dürreobservatorium des IBE-CNR stellte fest, dass Wasserknappheit sich negativ auf die landwirtschaftlichen Erträge und die Qualität auswirkt und Bodenerosion auslöst und Desertifikation, Einfluss auf die Kohlenstoffbindungskapazität von Pflanzen.

"In mehreren Mittelmeerregionen ist die Zahl schwerer Dürren gestiegen“, sagte Pasqui. ​"Dies kann die Arbeit der Landwirte beeinträchtigen und Auswirkungen auf Produktionskosten und Markttrends.“

"Insgesamt hat die Wasserkrise erhebliche ökologische und soziale Auswirkungen“, fügte er hinzu. ​"Daher ist es notwendig, das kollektive Bewusstsein zu schärfen und auf der praktischen Seite geeignete landwirtschaftliche Praktiken umzusetzen.“

Zwar kann jeder einzelne Bürger einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung dieser raschen Veränderungen leisten, doch sind sich Experten weitgehend einig, dass zur wirksamen Bekämpfung der Wasserkrise eine breite Palette von Maßnahmen gemeinsam ergriffen werden muss.

"„Es gibt keine einheitliche Lösung, sondern eine Reihe von Maßnahmen, die auf Gemeindeebene geplant und umgesetzt werden sollten, angesichts der Ernsthaftigkeit der Wassersituation weltweit“, sagte Matteo Mancini.

Als Agronom koordiniert er den technischen Bereich der gemeinnützigen und nichtstaatlichen Organisation Deafal, die Landwirte durch die Anwendung von Instrumenten der Agrarökologie und regenerativen Landwirtschaft unterstützt.

"Das Mittelmeerbecken ist eines der Hotspots des Klimawandels, und der Olivenbaum gehört zu den Nutzpflanzen, die in dieser Gegend am meisten leiden und möglicherweise am stärksten gefährdet sind“, sagte er. ​"Um Öl fördern zu können, benötigt diese Anlage eine entsprechende Wassermenge von etwa 350 bis 800 Millimetern pro Jahr.“

"Bedenken Sie, dass die jährliche Niederschlagsmenge in niederschlagsarmen Gebieten wie dem Mittelmeerraum zwischen 400 und 800 Millilitern liegen kann, es besteht jedoch die Gefahr eines weiteren Rückgangs“, fügte Mancini hinzu. ​"Daher sollten wir Lösungen entwickeln, mit denen das Regenwasser so weit wie möglich im Boden zurückgehalten wird. Die Bodenregeneration kann dabei kurzfristig von entscheidender Bedeutung sein.“

Untersuchungen haben gezeigt, dass gesunder Boden Schlüssel zur Bewältigung Die miteinander verknüpfte Klima- und Wasserkrise ist ein zentrales Thema, weshalb große internationale Organisationen die Regierungen auffordern, diesbezüglich Maßnahmen zu ergreifen.

Werbung

Die Vereinten Nationen haben geschätzt, dass ein Kubikmeter Boden mehr als 250 Liter Wasser speichern kann, und bemerkt, dass der Boden nach den Ozeanen der größte aktive Kohlenstoffspeicher sei.

Allerdings könnte es noch mehr aufnehmen und speichern, wenn es nicht durch menschliche Aktivitäten zerstört würde. Daher ist seine Wiederherstellung von entscheidender Bedeutung, da sie schnelle Ergebnisse liefert, kostengünstig ist, Arbeitsplätze schafft und es den Menschen ermöglicht, die Ernährungssicherheit zu gewährleisten.

Mischung aus Deckfrüchten Vicia sativa und Trifolium incarnatum (Foto: Deafal)

"Die Regeneration der Böden kommt nicht nur dem Agrarsektor, sondern der gesamten Gesellschaft zugute“, sagte Mancini. ​"Jeder Landwirt kann sofort damit beginnen, indem er einen echten Agrarplan umsetzt.“

Mancini ist davon überzeugt, dass die Verbesserung der organischen Fruchtbarkeit des Bodens durch eine Erhöhung seines organischen Substanzgehalts ein grundlegender Schritt beim Start eines Regenerationsprojekts ist.

Werbung

"„Organische Stoffe bestehen aus Abbauprodukten pflanzlicher und tierischer Bestandteile, die von außerhalb des Bodens stammen, wie Tiermist, Stoppeln und Pflanzenreste, Olivenblätter, Zweige und mehr“, erklärte er.

"Mikroorganismen zersetzen diese Materie und verwandeln einen kleinen Teil davon in etwas äußerst Wertvolles, das Humus genannt wird“, fügte Mancini hinzu. ​"In der Literatur heißt es, ein Kilogramm Humus könne 20 Liter Wasser speichern.“

Nach Angaben des CNR und der Nationalen Vereinigung der Konsortien für Land- und Bewässerungswassermanagement und -schutz liegt der organische Substanzgehalt in den meisten italienischen Böden bei zwei Prozent. Unter diesem Wert könnte es zu Wüstenbildung kommen.

Darüber hinaus warnte das Gemeinsame Forschungszentrum der EU: ​"Unglaubliche 61 Prozent der europäischen Böden sind in einem ungesunden Zustand und unterliegen verschiedenen Arten der Degradation, darunter auch dem Verlust von organischem Kohlenstoff.

"„Organische Stoffe oder Kohlenstoff spielen eine grundlegende Rolle“, betonte Mancini. ​"Es ist voller Leben, da es Organismen wie Pilze, Bakterien, Strahlenpilze und mehr enthält; es enthält Mineralstoffe, die für die chemische Fruchtbarkeit verantwortlich sind, also Nahrung für Pflanzen; und es speichert Wasser. In der Literatur heißt es, dass eine einprozentige Erhöhung der organischen Substanz ausreicht, damit ein Hektar Land 300,000 Liter mehr Wasser speichern kann.“

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den organischen Anteil auf einem Bauernhof zu erhöhen. Mancini schlägt vor, dass eine davon darin besteht, die Bodenbearbeitung zu minimieren.

"„Durch die Bodenbearbeitung wird Kohlenstoff oxidiert, was zu einer stärkeren Bodenatmung führt“, sagte Mancini. ​"Die Atmung ist ein natürlicher Prozess, bei dem Kohlendioxid aus dem Boden in die Atmosphäre freigesetzt wird.“

"Eine verstärkte Oxidation führt jedoch langfristig zu einem größeren Kohlenstoffverlust und damit zu einer geringeren Fruchtbarkeit“, fügte er hinzu. ​"Eine Reduzierung der Bodenbearbeitung in einem Obstgarten trägt dazu bei, seinen organischen Kohlenstoffgehalt zu erhalten und schrittweise zu erhöhen.“

Mancini stellte fest, dass die Bauern in manchen Gegenden graslose Olivenhaine gründlich umpflügten, um zu verhindern, dass die Wurzeln der Olivenbäume und des Unkrauts um Wasser konkurrieren.

"Wir müssen berücksichtigen, dass sich organische Stoffe in der oberen Bodenschicht ansammeln, die in der Pedologie ​'O Horizont, wo ​'O steht für ​'„Bio“, sagte er. ​"Obwohl es zu Konkurrenz kommen kann, ist die Grasbedeckung ohne sie der Einwirkung von Luft, Licht, Wind und Wasser ausgesetzt und unterliegt der Degradation.“

"Um Konkurrenz zu vermeiden und gleichzeitig den Schutz zu wahren, kann daher eine Streifenbearbeitung sinnvoll sein, die aus schmalen Landstreifen besteht, im Fall eines Olivenhains sogar in abwechselnden Reihen, die nur leicht bearbeitet werden sollten“, fügte Mancini hinzu.

Eine weitere Möglichkeit, den Anteil organischer Stoffe zu erhöhen, besteht laut Mancini darin, spontane Pflanzen wachsen zu lassen oder Zwischenfrüchte anzupflanzen.

Zur Stickstoffbindung werden verschiedene Arten und Familien verwendet – am häufigsten Leguminosen – eines der wichtigsten Elemente für Olivenbäume und Gräser. Nach der Auswahl der am besten geeigneten Arten können diese bei Bedarf im Wechsel mit anderen Pflanzen angebaut werden.

"Um die besten Ergebnisse zu erzielen, müssen diese Pflanzen richtig angebaut werden“, sagte Mancini. ​"Untersuchungen haben ergeben, dass die von vielen Landwirten angewandte Methode, die darin besteht, die Deckfrüchte abzuschneiden und in den Boden einzupflügen, nicht hilfreich ist, da die während des Pflanzenwachstums angesammelte organische Substanz mineralisiert wird und im Boden sofort verloren geht.“

"Im letzten Jahrzehnt haben Deafal und andere Organisationen eine andere Technik gefördert, die hilft, mehr Feuchtigkeit und Kohlenstoff zu speichern“, fügte er hinzu. ​"Dabei werden die Deckfrüchte mit einer Walzenquetschmaschine flachgedrückt, sodass sie langsam absterben und austrocknen und so als natürliches Mulchmaterial dienen.“

Mancini fügte hinzu, dass Düngung eine weitere Möglichkeit sei, organische Stoffe von außen auf ein Grundstück zu bringen.

"Früher haben die Bauern Tiermist verwendet, was auch heute noch eine gute Option ist“, sagte Mancini. ​"Heute können wir zusätzlich auf Kompost zurückgreifen, der in großen Mengen vorhanden ist und aus eigener Produktion sowie Gärresten gewonnen werden kann.“

"Unter den kürzlich entwickelten Produkten ist Biokohle eine sehr stabile Form von Kohlenstoff, die die Bodenstruktur verbessert“, fügte er hinzu. ​"Bei sachgemäßer Anwendung tragen alle diese Produkte dazu bei, die Bodengesundheit deutlich zu verbessern.“

Mit der IESS-Projekt, Deafal und CNR-IBE bewerten die positiven Auswirkungen der Weidehaltung von Legehennen im Olivenhain.

Sowohl Wiederkäuer wie Kühe und Schafe als auch Geflügel sind im Obstgarten hilfreich, da sie mit ihrem Dünger wesentlich zur Bodengesundheit beitragen.

Basierend auf der Untersuchung der Grasnarbe und der Tragfähigkeit werden im Rahmen dieser Forschung rationale Weidepläne entwickelt, um die positiven Auswirkungen dieser agroökologischen Praxis zu maximieren.

"Eine wichtige zu berücksichtigende Phase ist die Planung eines neuen Obstgartens“, sagte Mancini. ​"Die Anwendung des Keyline-Designs kann eine nützliche Strategie zur Eindämmung von Dürre und Erosion sein.“

Keyline-Design, angewendet auf einen Olivenhain, in dem Reihen junger Olivenbäume mit Gartenbaukulturen durchsetzt sind. (Foto: Deafal)

Deafal und CNR-IBE studiert die Vorteile dieses hydraulischen Landwirtschaftssystems. Es nutzt die Schwerkraft leichter Gefälle, um den Wasserabfluss zu verlangsamen und ihn von Gebieten mit höherem Erosionsrisiko in Gebiete mit geringer Wasserbeständigkeit zu leiten.

Nach einer topografischen Untersuchung wird ein Anbaumuster entsprechend den Leitlinien entworfen, die den Wasserfluss bei entsprechender agronomischer Bewirtschaftung abfangen.

"Viele Landwirte und Agrartechniker berichten von Verbesserungen bei Wasserqualität und Fruchtbarkeit durch dieses System“, sagte Mancini. ​"Allerdings können diese Ergebnisse nur durch die Kombination mit den zuvor genannten weiteren Bodenbewirtschaftungspraktiken erreicht werden.“

"Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es sich um eine komplexe Krise handelt und dass mehrere integrierte Interventionen erforderlich sind, bei denen unterschiedliche Disziplinen und Fähigkeiten kombiniert werden“, fügte er hinzu. ​"Es gibt keine einheitliche Antwort auf die Herausforderungen. Die Wasserkrise muss auf verschiedenen Ebenen angegangen werden, und das gesamte Produktionssystem, angefangen bei den politischen Entscheidungsträgern, muss sich der Krise stärker bewusst werden und sich besser organisieren, um sie wirksam anzugehen.“