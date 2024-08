Shimon Lavees großes Vermächtnis

In den jüdischen Lehren (Midrasch) heißt es: ​"Lass niemanden aufhören zu pflanzen. Mit Bäumen gefüllte Felder haben uns bei der Geburt begrüßt, und wir sollten ihre Zahl noch im Alter erhöhen. “

Shimon Lavee, der am 24. April friedlich verstorben istth hat über vier Jahrzehnte lang unzählige Olivenbäume auf der ganzen Welt gepflanzt und kultiviert. Seine wichtigen Beiträge und sein großzügiger Geist werden über Generationen in ihren Wurzeln und Zweigen weiterleben.



Die Olivenbäume kleiden sich in Schwarz, Shimon Lavee, Emirate Professor an der Universität von Jerusalem und großer Freund Spaniens, hat uns verlassen. - Spanische Vereinigung für die Olivengemeinden (AEMO)

Prof. Shimon Lavee wurde 1931 in Berlin geboren und wanderte 1938 kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs nach Israel aus. In seiner neuen Heimat blühte er auf. Lavee war einer der Gründer des Kibbuz Tel Katzir im Süden des Sees von Galiläa und diente als Farmmanager der Gemeinde. Bis 1955 hatte er seinen MSc-Abschluss an der Hebrew University of Jerusalem erhalten und eine Stelle als Forscher bei der Agricultural Research Organization (Volcani Institute) angetreten. Nur fünf Jahre später promovierte er.

Shimon Lavee bei einem Terra Olivo-Ereignis, Jerusalem, 2011

Lavee gründete ein Zuchtprogramm am Volcani Institute. Während seiner Studienzeit entdeckte er, wie man die Jugendphase der Olive durch Beschleunigung des Züchtungsprozesses reduzieren kann, trug zur Revolutionierung der Tropfbewässerung bei und entwickelte neue Olivensorten wie die bekannten ​"Barnea. "

Die Sorte Barnea hat weltweit an Bedeutung gewonnen, da sie sich an den intensiven Anbau anpassen kann und dabei viermal so hohe Erträge erzielt und hochwertige Öle beibehält.

Sein Einfluss hörte nicht an der Grenze Israels auf. Lavee spielte im Laufe der Jahre eine wichtige Rolle für den International Olive Council, einschließlich seiner Amtszeit als Präsident (2000, 2008). Er war auch instrumentell in der International Society of Horticultural Sciences aktiv. Darüber hinaus erhielt er Auszeichnungen und war gewähltes Mitglied vieler internationaler Organisationen. In Spanien erhielt Shimon den Ehrenpreis für Olivenforschung, in Italien wurde er zum Mitglied der Italienischen Akademie für Oliven gewählt und in Israel erhielt er vom Landwirtschaftsministerium den Preis für die besten Züchter.

Prof. Lavee erhält eine Anerkennungsmedaille von Facundo Vita Serman, einem Vertreter der ISHS, für seine Aufgabe als Mitveranstalter des Internationalen Symposiums für Bewässerung und Ölqualität von Oliven, Nazareth, Israel, 2009

Lavee war ein Philanthrop. Seine außergewöhnlichen Beiträge mit der von USAID unterstützten und von der Near East Foundation geführten Stiftung Olivenöl ohne Grenzen Projekt führte zu ihm erhalten eine Anerkennungsurkunde. Er glaubte, dass Gleichheit der wahre Weg zum Frieden sei. Das Projekt arbeitet daran, eine wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen palästinensischen und israelischen Bauern aufzubauen.

Wann Olive Oil Times Als er anfing, internationale Freunde und Kollegen zu bitten, sich zu Lavees Leben zu äußern, wurde noch deutlicher, dass er nicht nur ein hoch geschätzter Olivenexperte war, sondern auch als weltweiter Mentor fungierte, andere inspirierte und ein außergewöhnlicher Olivenölverkoster war .

Siehe auch:Treffen mit Shimon Lavee und dem über den Heiligen Baum

Jeder konnte zustimmen, dass er ein bescheidener, großzügiger Freund war. Er wusste, wie man Menschen aller Gesellschaftsschichten zusammenbringt, indem er etwas über Olivenbäume und Olivenöl lernte.

Dan Flynn vom UC Davis Olive Center erinnerte sich, wann ​"Shimon war in Kalifornien und erzählte dem Publikum, dass Israel und Kalifornien vor Jahrzehnten mit der Einführung der Bewässerung die Weltolivenindustrie revolutioniert haben. Bewässerte Olivenhaine liefern weit mehr als trocken gezüchtete Oliven. Shimon hatte diese große Verbundenheit zwischen Israel, Kalifornien und Oliven fortgesetzt. “

Die spanische Vereinigung für die Olivengemeinden (AEMO) schrieb nach seinem Tod: ​"Die Olivenbäume sind schwarz gekleidet. Shimon Lavee, Emirate Professor an der Universität von Jerusalem und großer Freund Spaniens, hat uns verlassen. “

Ehud Soriano, Leiter des israelischen Olivenölgremiums und Olivenberater, arbeitete daran, den Kurs für sensorische Analyse in Israel zu planen. Als er Lavee traf, erzählte er ihm von dem Kurs. Der Professor sagte ihm, er würde gerne Unterricht geben. Ehud war überrascht, dass ein so angesehener Mann bereit wäre, sich Zeit zu nehmen, um für seinen Kurs zu unterrichten. Er erinnert sich, wie Shimon lachte und sagte: ​"Produzenten und Bauern zu unterrichten ist nicht weniger wichtig als Studenten der Universität. “Damals sah Ehud den bescheidenen und großzügigen Charakter von Lavee.

Arnon Dag vom Gilat Research Center erzählt, wie er Shimon vor 13 Jahren am Volcani Institute getroffen hat. Er beschrieb Lavee als eine bescheidene Person mit enormen Kenntnissen in Olivenphysiologie und seinen Mentor. Dag liebte ihre Diskussionen über die Wissenschaft der Olivenbiologie und über die besten Möglichkeiten, den Erzeugern zu helfen.

"Auch nachdem er krank wurde “, erklärte Arnon. ​"Shimon bestand darauf, sich an Studien zu beteiligen, und ging weiter aufs Feld. Leider haben wir keine Professoren mehr, die mit einer Gartenschere auf das Feld gehen. “ ​"Ich fühle mich glücklich, dass ich die Gelegenheit hatte, so viele Jahre so eng mit diesem Mann zusammenzuarbeiten. Meine Kollegen und ich sind entschlossen, unser Bestes zu geben, um das Erbe von Shimon Lavee fortzusetzen und Israel als produktives und kreatives Zentrum für Forschung und Entwicklung in der Olivenwissenschaft zu erhalten. “

Der Ast eines Olivenbaums steht für Frieden, der Baum selbst ist großzügig und kann auch unter rauen Bedingungen gedeihen, seine Früchte liefern Öl, das Licht gibt und ein Symbol der Weisheit ist. All dies zeigte Shimon Lavee auch sein ganzes Leben lang.