Das Olivenöl-Sommelier-Programm kehrt nach London zurück

Renommierte Experten führen die Teilnehmer auf eine Reise durch die Welt des Olivenöls Olive Oil Times Education Lab's Sommelier Certificate Program, Rückkehr nach London.

Der Kurs findet vom 20. bis 24. Januar im Council on International Educational Exchange (CIEE) in Bloomsbury neben dem Campus der University of London statt.

Der fünftägige Kurs beinhaltet sensorische Beurteilung von Olivenöl, Produktion und Mahlen, Gesundheit und Ernährung, kulinarische Anwendungen, bewährte landwirtschaftliche Praktiken, Qualitätssicherung und fortschrittliche Verkostungstechniken.

Der Programmdirektor, Curtis Cord, sagten die Schüler, sie erwarteten ein unvergleichliches Bildungserlebnis, das ein tiefes Verständnis für die Qualität und Wertschätzung von Olivenöl fördern soll. Cord entwickelte das Programm zusammen mit der verstorbenen Dorothy Cann Hamilton, der Gründerin des International Culinary Center.

Während Studierende der Sommelier-Programm An dem Programm nehmen unterschiedliche Fachleute wie Produzenten, Vermarkter, Importeure, Händler, Lebensmitteleinkäufer, Qualitätskontrollmanager, Köche, Journalisten und Anwälte teil. Cord sagte, das Programm sei für alle gedacht, die sich mit Olivenölqualität. Es gibt keine Voraussetzungen für den Kurs.

Foto des Bildungslabors

Fast 500 Teilnehmer haben das renommierte Programm abgeschlossen und sich damit einem wachsenden internationalen Netzwerk von Experten und Pädagogen angeschlossen. Viele haben daraufhin Bildungsinitiativen gestartet, Bücher geschrieben, Beratungsdienste angeboten und Programme entwickelt, um ein besseres Verständnis für Fragen der Qualität, Kultur und Verwendung von Olivenöl zu fördern.

Die Einschreibung für das Londoner Programm ist ab sofort möglich Olive Oil Times Education Lab Webseite.