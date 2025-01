Trump zieht die USA erneut aus dem Pariser Klimaabkommen zurück

Der frisch vereidigte Präsident Donald J. Trump kündigte rasch an, dass der zweitgrößte Emittent von Treibhausgasen der Welt erneut aus dem Pariser Klimaabkommen austreten werde.

"Präsident Trump wird aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen“, schrieb das Weiße Haus in einer E-Mail innerhalb von 30 Minuten nach seiner Vereidigung, in der es die neuen politischen Prioritäten der Regierung auflistete, so die Financial Times. Berichte.

Die Ankündigung erfolgt wenige Tage, nachdem die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) bestätigt hatte, dass 2024 das heißesten Jahr auf Aufzeichnung, die die vorindustrielle globale Durchschnittstemperatur um 1.55 ºC übersteigt.

Die Unterzeichner des Pariser Abkommens hatten sich ursprünglich dazu verpflichtet, die Kohlendioxidemissionen zu reduzieren, um die globale Temperatur auf maximal 2ºC des vorindustriellen Durchschnitts zu begrenzen.

Während seiner ersten Amtszeit zogen die Vereinigten Staaten heraus des Abkommens von 2015, das von fast 200 Ländern unterzeichnet wurde. Präsident Joseph R. Biden, Jr., diese Entscheidung rückgängig gemacht nach seinem Wahlsieg im Jahr 2020.

"Präsident Trump hat sich entschieden, aus dem Pariser Abkommen auszusteigen, weil die amerikanischen Arbeitnehmer, Unternehmen und Steuerzahler durch die im Rahmen des Abkommens eingegangenen Verpflichtungen eine unfaire wirtschaftliche Belastung erfahren“, sagte der damalige US-Außenminister Mike Pompeo. sagte in 2019, begründete die Entscheidung.

Während die Treibhausgasemissionen in den USA während der ersten Amtszeit Trumps um 2.5 Prozent sanken – was größtenteils auf die weitverbreiteten Ausgangsbeschränkungen zu Beginn der Covid-19 Pandemie – 2 Milliarden US-Dollar (1.77 Milliarden Euro) zugesagt für Entwicklungsländern helfen Die Milderung der Auswirkungen des Klimawandels wurde abgesagt.

Es dauerte drei Jahre von Trumps Ankündigung im Jahr 2017 bis er seinen Ausstieg aus dem Abkommen formalisierte. In der Zwischenzeit schickte er jedoch Unterhändler zu Klimagesprächen der Vereinten Nationen, um Förderung fossiler BrennstoffeEr stellte die Finanzierung des Clean Power Plan, des International Climate Change Program und der Cooperation on Climate Change Research ein.

Diesmal werden die USA das Abkommen ein Jahr nach der schriftlichen Ankündigung ihres Austritts durch die Trump-Regierung verlassen. Es bleibt unklar, ob die Regierung dies bereits getan hat.

Trotz Trumps Rhetorik und Politik haben die USA ihr erstes national festgelegtes Klimaziel im Rahmen des Pariser Abkommens erreicht: eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 17 Prozent gegenüber dem Jahr 2005 bis 2020.

Das im Dezember von Biden verkündete aktualisierte Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2005 um 61 Prozent gegenüber 2030 zu senken, dürfte sich jedoch als weitaus schwieriger erweisen: Dafür müssten die Emissionen gegenüber dem Stand von 3.13 um mindestens 2023 Milliarden Tonnen sinken.

Während viele Wissenschaftler, Aktivisten und Demokraten bestürzt auf die Nachricht reagierten, glauben andere, dass der Privatsektor weiterhin in erneuerbare Energien und klimafreundliche Technologien investieren wird.

Laurence Tubiana, Geschäftsführerin der European Climate Foundation, die eng mit dem Pariser Abkommen zusammengearbeitet hat, gegenüber AP News dass der geplante US-Abzug bedauerlich ist. Allerdings ist der Kontext diesmal ein anderer.

"Der globale Wandel verfügt über eine unaufhaltsame wirtschaftliche Dynamik, von der die USA profitiert haben und die sie angeführt haben, die sie nun aber zu verlieren drohen“, sagte er.

Kaveh Guilanpour, Vizepräsident für internationale Strategien am Center for Climate and Energy Solutions, war weniger optimistisch.

He sagte HuffPost dass die Entscheidung ​"zutiefst bedauerlich“ und isolierte die USA erneut außerhalb des internationalen Konsenses.

"Das lässt sich nicht beschönigen – es wird den weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels schaden und damit letztlich auch dem zukünftigen Wohlstand und der Sicherheit der US-Bürger“, sagte Guilanpour.