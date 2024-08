UC Davis-Studie in Frage gestellt

Eine wichtige Erkenntnis in einem neuen berichten von der UC Davis Olive Center wurde heute früher befragt.

In dem Bericht heißt es ​"10 Prozent der als natives Olivenöl extra gekennzeichneten kalifornischen Olivenölproben erfüllten nicht die IOC / USDA-Standards für natives Olivenöl extra. “ Die 10 Prozent bezogen sich auf eine einzelne Probe von nativem Bariani-Olivenöl extra, die von einem Labor in Australien als sensorisch defekt befunden wurde. Natives Olivenöl extra gemäß IOC- und USDA-Richtlinien kann solche Mängel nicht aufweisen.

An Olive Oil Times Artikel In dem Bericht wurde heute darauf hingewiesen, dass gemäß dem Anhang des Berichts das Bariani-Olivenöl gekauft wurde, das die sensorischen Tests nicht bestanden hat.

und getestet, auch nach dem ​"haltbar bis.

Keine der anderen in der Studie getesteten Proben hatte ihr Verfallsdatum überschritten, obwohl einige überhaupt keine Daten hatten.

Ein anderes Ergebnis der Studie, nämlich dass 69 Prozent der getesteten importierten nativen Olivenöle extra nicht den IOC- und USDA-Standards entsprachen, wurde nicht beanstandet.

Das Alter eines Olivenöls kann seine sensorischen Eigenschaften und folglich die Punktzahl bei einer organoleptischen Analyse stark beeinflussen. In einem neueren Artikel Der Experte Paul Vossen von der University of California, Berater der Cooperative Extension Farm und Mitglied der Senior-Fakultät, wies darauf hin ​"Ein frisches Olivenöl ist knusprig. Es hat viel Schwung, viel Komplexität und Tiefe. Während alte Öle nur fettig und flach sind. “

Dan Flynn, Direktor des UC Davis Olive Center, antwortete später in einer E-Mail an Olive Oil Times Das australische Ölforschungslabor in Wagga Wagga, New South Wales, hat einen Tippfehler gemacht und das Datum Januar 2010 als das eingegeben ​"Das Mindesthaltbarkeitsdatum auf dem Datenblatt der Probe war tatsächlich das Abfülldatum. Flynn stellte eine Vergrößerung eines Bildes im Bericht zur Verfügung, in dem die Bariani-Probe identifiziert wurde, um die Erklärung zu unterstützen, und der Anhang des Berichts wurde später korrigiert.

.