Die Internationale Handelskommission der Vereinigten Staaten hielt am Mittwoch in Washington, D.C. eine öffentliche Anhörung ab, die Teil einer Untersuchung der Wettbewerbsbedingungen zwischen amerikanischen Olivenölproduzenten und großen ausländischen Lieferanten war.

Angesichts der Kommissare, die vom US-Präsidenten für neun Jahre ernannt werden, sagten zwanzig Zeugen, darunter Hersteller, Chemiker und Importeure, zu Fragen aus, die von Subventionen und Zöllen bis hin zu Olivenölqualität und -betrug reichten.

Führungskräfte des größten amerikanischen Olivenölproduzenten, California Olive Ranch, begannen das Verfahren mit der Beschreibung, dass der weltweit größte Exportmarkt für Olivenöl ein unreguliertes Durcheinander sei und unethische ausländische Produzenten regelmäßig inländische Lieferanten mit minderwertigen Produkten unterbieten.

"Beträchtliche Subventionen der europäischen Regierung, ineffektive Qualitätsstandards, zügelloser Betrug und falsche Kennzeichnung haben die US-amerikanische Olivenölindustrie daran gehindert, ihr Potenzial auszuschöpfen “, sagte Adam Englehart, Vice President von California Olive Ranch.

John Sessler (links), Vorsitzender der American Olive Oil Association, bereitete sich darauf vor, am Mittwoch vor der Internationalen Handelskommission der Vereinigten Staaten in Washington auszusagen

Autor Tom Mueller, dessen 2011 ​"Extra Virginity: Die erhabene und skandalöse Welt des Olivenöls “ beschrieben eine Kultur des Betrugs in der Olivenölwelt aus der Antike, die einen großen Teil der Schuld auf sich zog ​"US-Behörden “, die gegen geltende Vorschriften verstoßen und die in seinem Buch angeführten Anschuldigungen wiederholt haben, ​"bestimmte internationale Olivenölorganisationen “zum Schutz zwielichtiger Praktiken durch Wahrung des Status quo.

Während der Zeugnisse hörten die Kommissare den Zeugen aufmerksam zu und stellten Fragen. Vor der Befragung des ersten Panels sagte Kommissarin Shara L. Aranoff, eine von George W. Bush ernannte Maryland-Demokratin ​"Ich habe ein bisschen Angst, dass meine Kinder herausfinden, was ich sie all die Jahre gefüttert habe. “

Trotz des frühen Tonfalls dominierte das Thema der Verfälschung von Olivenöl die Anhörung nicht, da die Kommissare und ihre Mitarbeiter Fragen stellten, die dazu beitragen könnten, die Probleme im Kontext der globalen Handelsbeziehungen und der regulatorischen Gegebenheiten zu regeln.

Auffällig abwesend war jemand vom Internationalen Olivenrat (IOC), der häufig diskutiert wurde. Die Kommissare fragten sich laut, ob die in Madrid ansässige zwischenstaatliche Organisation zu einem bestimmten Punkt Stellung bezogen oder eine Antwort auf eine gestellte Frage gegeben hatte. Geschäftsführer Jean-Louis Barjol konnte nicht für einen Kommentar erreicht werden, warum ein IOC-Vertreter bei der Anhörung nicht anwesend war.

Amerikanische Produzenten, darunter die California Olive Ranch, haben eine neue Gruppe gegründet, die American Olive Oil Producers Association (AOOPA), um ihre Bemühungen zu organisieren. Geschäftsführer Alexander J. Ott sagte, die Gruppe vertrete mehr als 90 Prozent der inländischen Produktion.

Ott verbrachte einen Großteil seiner fünfminütigen Arbeit - und mehr Zeit während der direkten Befragung - damit, das zu betonen Nichtexistenz jeder bundesstaatlichen Vermarktungsverordnung für Olivenöl und Beschreibung des langen, langwierigen Prozesses, um eine zu erhalten. Ein Entwurf eines Marketingauftrags war auf einer Konferenz diskutiert der kalifornischen Produzenten im letzten Januar und durchgesickert Olive Oil Times. Seitdem hat seine Aussicht Anlass zu großer Sorge in Europa, wo Politiker es als Handelshemmnis eingestuft haben.

Innerhalb der House Farm Bill befindet sich ein Bestimmung, Olivenöl einzuschließen im sogenannten Abschnitt 8e Liste der Waren, für die inländische Vermarktungsaufträge gelten. Ott nannte diese Initiative ​"den Karren vor das Pferd stellen. "

"Es gibt keinen Marketingauftrag “, betonte Ott den ganzen Tag über wiederholt ​"Die Hysterie über eine mögliche Marketingverordnung des Bundes ist etwas humorvoll. “ Mindestens ein Beobachter sah in der mündlichen Verhandlung wertvolle Zeit, um wenig Zweifel daran zu lassen, dass die AOOPA lediglich an einer solchen Anordnung arbeitet, aber keine formelle vorgeschlagen hat, als Versuch, die Ermittler zu veranlassen, alle Optionen in ihrem Bericht an die zu prüfen House Ways and Means Committee am 12. August 2013.

Die Davis-Chemikerin Selina Wang von der University of California und Rodney Mailer von der Charles Sturt University in Australien sprachen über die neueren chemischen Methoden, genannt PPP und DAGs Tests haben ergeben, dass die derzeit gängigen Protokolle nicht ausreichen, um die Olivenölqualität genau zu bestimmen. ​"Die bestehenden restriktiven Standards diskriminieren gutes Olivenöl, verhindern jedoch nicht, dass in unseren Supermärkten inakzeptable Produkte verkauft werden “, sagte Mailer.

Englisch: www.germnews.de/archive/dn/-/-/-.html Der Vorsitzende der Bundeswehr sagte im Namen der wichtigsten Importeure aus Nordamerikanische Olivenölvereinigung (NAOOA) John Sessler und Executive Vice President Eryn Balch, die die Durchsetzung bestehender internationaler Standards für Olivenölsorten forderten.

Balch beschuldigte ​"subjektive sensorische Tests “für die vielfach publizierten Ergebnisse von a 2010 University of California, Davis-Studie Die meisten importierten Olivenöle in kalifornischen Supermärkten waren minderwertig, und sie beschrieb die breite Palette von Produkten und Qualitäten, die NAOOA-Mitglieder anbieten, um die wachsende amerikanische Nachfrage nach Olivenöl zu befriedigen.

Frank Patton, Präsident von Pompeian, Inc., einem großen Importeur mit Sitz in Maryland, sagte dem Gremium, sein Unternehmen habe die Qualitätszertifizierung proaktiv durchgeführt und sei der einzige (und einzige) Teilnehmer an einem USDA Qualitätsüberwachungsprogramm Kürzlich um Olivenöl erweitert. Programm aufrufen ​"teuer “, sagte Patton dennoch, die Teilnahme an dem neuen Programm sei ein positiver Schritt für Pompeian und ein mögliches Modell für andere.

Die Anhörung war die bisher größte Bühne für eine junge US-Olivenölindustrie das hat seine ziele gesetzt mehr als die zwei Prozent der Inlandsnachfrage, die es derzeit liefert. Neben den Bauernmärkten und Fachgeschäften fällt es den neuen Branchenführern schwer, mit subventionierten europäischen Bauernhöfen und einigen Exporteuren, die Supermarktregale mit qualitativ schlechteren, häufig falsch etikettierten Produkten belegen, zu konkurrieren.

Europäische Exporteure und ihre Handelspartner in den USA sehen die USITC Olivenöluntersuchung als Bedrohung für ihre bestehenden Geschäftsmethoden, die letztendlich zu mehr Regulierung, kostspieligen Qualitätsprüfungen und möglicherweise höheren Zöllen auf ihrem lukrativsten Exportmarkt führen könnten.

