Was uns 485 Millionen Jahre Klimageschichte über die heutige Krise sagen

Eine neue im Fachmagazin Science veröffentlichte Studie zeigt, dass das gleichzeitige Auftreten eines Anstiegs der durchschnittlichen Temperatur auf der Erde und eines hohen Kohlendioxidgehalts (CO2) in der Atmosphäre nicht nur in der Neuzeit vorkommt, sondern bereits seit fast einer halben Milliarde Jahren in der Geschichte unseres Planeten vorkommt.

In einem Wahrzeichen Studiehaben Forscher von amerikanischen und britischen Universitäten und dem Smithsonian National Museum of Natural History in die Vergangenheit geblickt, um die Schwankungen der Temperatur der Erde zu kartieren.

Diese Forschung zeigt deutlich, dass Kohlendioxid im Laufe geologischer Zeiträume die globale Temperatur maßgeblich beeinflusst. Bei niedrigem CO2-Gehalt ist es kalt; bei hohem CO2-Gehalt ist es warm. - Jessica Tierney, Paläoklimatologin, University of Arizona

Die Forscher sammelten über 150,000 Temperaturschätzungen aus versteinerten Muscheln und organischem Material und kombinierten sie mit 850 Klimamodellsimulationen, die von der University of Bristol im Vereinigten Königreich entwickelt wurden.

Anschließend verwendeten sie eine als Datenassimilation bekannte Methode, bei der geologische Daten statistisch mit Klimamodellen integriert werden, um eine Kurve der globalen mittleren Oberflächentemperatur zu erstellen, die die Schwankungen der Erdtemperatur in den letzten 485 Millionen Jahren detailliert darstellt.

Die Wissenschaftler stellten fest, dass die Möglichkeit einer Zeitreise in die Vergangenheit durch die Verfügbarkeit von altem Gestein und Fossilien mit erhaltenen Temperaturindikatoren eingeschränkt sei.

Die Kurve zeigte einen konsistenten Zusammenhang zwischen Temperaturschwankungen und atmosphärischem Kohlendioxid, einem langlebigen Treibhausgas. Perioden extremer Hitze und erhöhte CO2-Werte fielen oft zusammen.

"„Wir haben festgestellt, dass Kohlendioxid und Temperatur nicht nur sehr eng miteinander verbunden sind, sondern dass die Beziehung über 485 Millionen Jahre hinweg auf die gleiche Weise erhalten blieb“, sagte die Paläoklimatologin und Co-Autorin der Studie Jessica Tierney von der University of Arizona.

"Diese Forschung zeigt deutlich, dass Kohlendioxid im Laufe geologischer Zeiträume der wichtigste Faktor ist, der die globale Temperatur beeinflusst“, fügte sie hinzu. ​"Bei niedrigem CO2-Gehalt ist die Temperatur kalt; wenn der CO2-Gehalt hoch ist, die Temperatur ist warm.“

Die Studie ergab außerdem, dass die Oberflächentemperatur der Erde im Laufe der Zeit stärker schwankte als bisher angenommen: Sie schwankte zwischen 11 und 36 °C, verglichen mit 14 bis 26 °C, wie frühere Simulationen zeigten, insbesondere während des Phanerozoikums.

Das Phanerozoikum ist das jüngste der vier Äonen der Erdgeschichte und erstreckt sich über fast 540 Millionen Jahre. In dieser Zeit hat sich das Leben auf der Erde vermehrt, vielfältiger gemacht und neues Land besiedelt.

Darüber hinaus ergab die Studie, dass die derzeitige Durchschnittstemperatur des Planeten von 15 ºC niedriger ist als die Durchschnittstemperatur während eines Großteils des Phanerozoikums. Die Forscher betonten jedoch, dass die heute niedrigeren Durchschnittstemperaturen kein Grund zur Selbstzufriedenheit seien.

„[Es] hat mich nachts wach gehalten“, sagte eine der Forscherinnen, Emily Judd. ​"Ich mache mir Sorgen, dass Klimaleugner, Klimaskeptiker und Klimaverzögerer darauf hinweisen und sagen werden: ​'Sehen Sie! Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen.‘“

Judd fügte hinzu, der wichtigste Aspekt der Klimakrise sei die Geschwindigkeit, mit der sich CO2 und Temperatur ändern.

Wissenschaftler warnen schon lange davor, dass die Treibhausgasemissionen aus menschlichen Aktivitäten die Erde in beispiellosem Ausmaß erwärmen. heißeste Jahre aller Zeiten auf dem Planeten in den letzten zehn Jahren.

Laut einer Studie aus dem Jahr 2023, die den atmosphärischen Kohlendioxidgehalt und die entsprechenden Temperaturen von vor 66 Millionen Jahren bis heute untersuchte, ist der aktuelle CO2-Gehalt der Erde in der Atmosphäre – etwa 420 ppm – fast 50 Prozent höher als der CO2-Gehalt vor Beginn der Industrialisierung im 18.th Jahrhundert.

Das Ergebnis ist ein Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um etwa 1.2 ºC gegenüber dem vorindustriellen Niveau, nahe dem Erwärmungsschwelle von 1.5ºC Die Nationen der Welt haben sich verpflichtet, die Grenze nicht zu überschreiten.

"Unabhängig davon, um wie viel Grad sich die Temperatur genau ändert, ist klar, dass wir auf dem Planeten bereits Bedingungen herrschen, wie sie unsere Spezies noch nie erlebt hat“, sagte Gabriel Bowen, einer der Forscher. ​"Es sollte uns dazu bringen, innezuhalten und uns zu fragen, was der richtige Weg nach vorne ist.“