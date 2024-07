Frauen berichten über ihre Herausforderungen bei der Herstellung und dem Verkauf preisgekrönter Olivenöle

Immer mehr Olivenölproduzentinnen werden für ihre außergewöhnliche Natives Olivenöl extra, wobei zahlreiche Marken in Frauenbesitz bei der 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Bei der jüngsten Ausgabe des weltweit größten Wettbewerbs zur Qualität von Olivenölen bestand fast die Hälfte der Juroren aus Frauen: Von einer 19-köpfigen Jury waren neun weiblich.

Ich glaube, dass die Landwirtschaft einer der letzten Bereiche unserer Wirtschaft ist, in dem die Vorurteile gegenüber Frauen in der Erwerbstätigkeit, insbesondere in Führungspositionen, überwunden werden. - Beth McCown, Inhaberin, Central Coast Olive Company

"„Insgesamt werden Frauen in diesem Sektor aktiver und erhalten mehr Unterstützung von Regierungen und Olivenöl-Institutionen wie dem Internationalen Olivenrat“, sagte Jill Myers, die Gründerin von Women in Olive Oil.

"Infolgedessen gewinnen mehr Frauen Preise und sind in der Jury von Wettbewerben, insbesondere in traditionelleren Ländern wie Italien und Lateinamerika“, fügte sie hinzu.

Organisationen wie Women in Olive Oil haben beobachtet, dass immer mehr Frauen zusammenkommen, die eine gemeinsame Begeisterung für Olivenöl haben. Organisation funktioniert um Frauen dabei zu helfen, sich zu vernetzen, zusammenzuarbeiten, sich weiterzubilden und sich gegenseitig zu unterstützen.

Branchenexperten, darunter auch Myers, zufolge sind Frauen schon seit langem in großem Umfang im Olivenanbau und der Olivenölproduktion tätig.

"Derzeit arbeiten sie als Landwirte, Verkoster, Produzenten, Köche, Forscher, Pädagogen und Spezialisten in verschiedenen Bereichen, die direkt oder indirekt mit der Olivenölindustrie verbunden sind“, sagte Myers. ​"Ihr Fachwissen und ihre Erfahrung tragen maßgeblich dazu bei, diesen wichtigen Bereich voranzubringen und einen erheblichen Einfluss auf die gegenwärtige und kommende Generation auszuüben.“

Jill Myers

Zusammen mit Klimawandel und den makroökonomischen Herausforderungen, mit denen alle Produzenten konfrontiert sind, argumentierten einige preisgekrönte Frauen, dass kulturelle Vorurteile gegenüber Unternehmen in Frauenbesitz eine zusätzliche Hürde darstellen, die es zu überwinden gilt.

"Die Herausforderungen, denen Frauen, und in unserem Fall, ​'„Ausländische Frauen als Olivenölproduzentinnen sehen sich mit der Tatsache konfrontiert, dass unsere Auszeichnungen heruntergespielt werden“, sagte Christiane Wassmann, Miteigentümerin von Rechen, die bei der 2024 einen Silbernen Preis erhielt NYIOOC.

Der Klimawandel bleibt die größte Herausforderung für die Umbrischer ProduzentWassmann fügte hinzu, dass manche Produzentinnen das Gefühl hätten, nicht ernst genommen zu werden.

"Unsere größten Herausforderungen in diesem Jahr waren definitiv dem Klima geschuldet“, sagte sie. ​"„Ungefähr das zweite Jahr in Folge hatten wir einen sehr nassen Frühling, der direkt in einen extrem heißen Sommer überging. Da wir auf natürliche Bewässerung angewiesen sind, entwickelten sich unsere Oliven nicht so, wie wir es uns erhofft hatten.“

Auf der anderen Seite der Olivenölwelt in Kalifornien lebt Beth McCown, die Besitzerin von Zentralküste Olive Companystimmt zu, dass die Einstellung gegenüber dem Geschlecht im Agrarsektor im Vergleich zu anderen Teilen der Wirtschaft und Gesellschaft zurückbleibt.

Beth McCown

"Ich glaube, dass die Landwirtschaft einer der letzten Bereiche unserer Wirtschaft ist, in dem die Vorurteile gegenüber Frauen am Arbeitsplatz, insbesondere in Führungspositionen, überwunden werden“, sagte sie. ​"Ich war viele Jahre in der Luft- und Raumfahrtindustrie tätig und konnte dort gute Fortschritte in der Unternehmenswelt beobachten.“

"Es ist definitiv nicht perfekt, aber viel besser als zuvor“, fügte McCown hinzu. ​"Ähnliche Fortschritte in der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung kommen nur sehr langsam zustande. Erst die aktuelle Generation durchbricht die Barrieren.“

Zentralküste Olive Company erhielten ihren fünften Gold Award in Folge An der 2024 NYIOOCMcCown sagte, ihr Erfolg basiere darauf, dass sie sich jedes Jahr den Herausforderungen stelle.

"„Landwirtschaft ist nicht einfach“, sagte sie. ​"Es gibt viele Variablen, wie Wetter, Bodenbeschaffenheit, Schädlinge und Marktpräferenzen. Um erfolgreich zu sein, braucht es Ausdauer und Liebe zu dem, was man tut.

"„In den Jahren, in denen ich natives Olivenöl extra produziert habe, habe ich Beziehungen zu meinen Kollegen, Müllern und Lohnunternehmern aufgebaut. Diese Beziehungen sind der Eckpfeiler meiner Produktion“, fügte McCown hinzu.

Diese engen Beziehungen haben McCown zwar dabei geholfen, eine gleichbleibende Qualität zu erreichen, dennoch stößt sie gelegentlich auf tief verwurzelte Vorurteile.

"Wir haben das Glück, dass uns Wanderarbeiter bei der Ernte und beim Beschneiden helfen“, sagte sie. ​"Die meisten dieser Crews werden von Männern aus Kulturen geleitet, in denen normalerweise davon ausgegangen wird, dass Männer das Sagen haben. Das ist eine Herausforderung, und normalerweise muss ich meinen Mann bitten, nicht dabei zu sein, weil seine Anwesenheit meine Autorität untergräbt. Ich finde das eine Schande.“

McCown ist davon überzeugt, dass trotz dieser frustrierenden Vorfälle mehr Frauen Olivenölproduzentinnen werden.

"Ich bin davon überzeugt, dass immer mehr Frauen Olivenölproduzentinnen werden und dieser Trend wird sich in Zukunft fortsetzen“, sagte sie. ​"Es ist ein wunderbarer Beruf und mit jeder neuen Produzentin, die in das Feld eintritt, werden Barrieren niedergerissen.“

McCown, ein Mitglied von Women in Olive Oil, sagte, sie finde die Gruppe hilfreich, da sie Vorbilder bietet.

"Wenn die Leute an einen Landwirt denken, nehmen sie im Allgemeinen an, dass es sich dabei um einen Mann handelt“, sagte sie. ​"In geselligen Situationen mit meinem Mann kam es häufig vor, dass Fragen zum Olivenanbau und zur Olivenölproduktion an meinen Mann gerichtet wurden.“

"„Es ist sehr frustrierend, diese Annahmen widerlegen und erklären zu müssen, dass ich wirklich der Landwirt und Produzent bin“, fügte McCown hinzu. ​"Zu sehen, dass andere Frauen das tun, was ich tue, ist für mich eine große Bestärkung.“

In Griechenland ist Nicky Giavroglou, der Geschäftsführer von Hellenic Fine Oils, und Aimilia Rigakou, die Forschungs- und Entwicklungsleiterin des Unternehmens, sind sich einig, dass von Frauen geführte Unternehmen immer noch damit zu kämpfen haben, dass die Landwirtschaft als männlicher Beruf angesehen wird.

Nicky Giavroglou und Aimilia Rigakou

"In Griechenland ist es jedoch auch Teil unserer Tradition, dass Frauen Oliven ernten, Tafeloliven herstellen und generell an vielen Schritten des Oliven- und Olivenölherstellungsprozesses beteiligt sind“, sagte Giavroglou.

"In den letzten Jahren haben Frauen begonnen, sich stärker in diesem Sektor zu engagieren, sei es als Wissenschaftlerinnen oder Produzentinnen“, fügte sie hinzu. ​"Meiner Meinung nach können sie eine sehr positive Rolle bei der Entwicklung des Olivenölsektors spielen und sie können genauso viele Auszeichnungen für sich beanspruchen wie Männer.“

Hellenic Fine Oil erhielt einen Gold Award für seine Marke Sparta Gourmet, ein mittelgroßes Koroneiki.

"„Diese Saison war im Vergleich zu den vergangenen Jahren besonders herausfordernd“, sagte Giavroglou. ​"Einerseits hatten wir im Vergleich zu anderen Jahren größere Schwierigkeiten, hochwertiges natives Olivenöl extra mit besonderen organoleptischen Eigenschaften zu finden, das wir unter unserem Markennamen Sparta Gold abfüllen und in viele Länder exportieren können.“

"Dies ist teilweise auf den Klimawandel zurückzuführen, der den Olivenanbau beeinflusst“, fügte sie hinzu. ​"Olivenproduzenten und -müller sind noch nicht ausreichend darauf vorbereitet, solch extremen Bedingungen standzuhalten, und auch dies kann sich auf die endgültige Qualität des Rohmaterials auswirken.“

"Auf der anderen Seite mussten wir uns auch mit der diesjährigen stark reduzierten Produktion auseinandersetzen und mit der Tatsache, dass eine große Menge griechischen extra nativen Olivenöls noch in großen Mengen exportiert”, fuhr Giavroglou fort.

Rigakou führte den Erfolg des Unternehmens auf ihre Partnerschaft mit Giavroglou zurück. Unabhängig vom Geschlecht verstand sie die Notwendigkeit eines Teams von Menschen, die mit Leidenschaft bei der Sache sind, detailorientiert, organisiert und bereit, persönliche Opfer für ein gemeinsames Ziel zu bringen.

"Allen oben genannten Punkten führe ich die hervorragende Zusammenarbeit zu, die uns einerseits zur Herstellung von speziellen extra nativen Olivenölen und natürlich zum Gewinn des Goldpreises der NYIOOC Wettbewerb“, schloss sie.