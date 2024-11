Weltweit ignorieren COP29-Politiker und gefährden damit den Klimaschutz

In Aserbaidschans Hauptstadt Baku findet eine der am meisten beachteten Klimakonferenzen der Vereinten Nationen seit ihrer Gründung im Jahr 1995 statt. Regierungsvertreter und Unterhändler aus fast 200 Ländern treffen sich, um die nächsten Schritte der Welt zur Bewältigung des Klimawandels zu besprechen. Klimawandel.

Zahlreiche führende Politiker fehlten bei der diesjährigen 29.th Konferenz der Vertragsparteien (COP29), entgegen dem Standardprotokoll, das vorsieht, dass die Staats- und Regierungschefs bereits in den ersten Tagen des Gipfels zu den Teilnehmern sprechen.

Die Staats- und Regierungschefs der größten Volkswirtschaften der Welt, darunter US-Präsident Joe Biden, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der japanische Premierminister Shigeru Ishiba, nehmen nicht teil.

Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, die wiedergewählt Auch der amtierende Präsident der Kommission, der für eine zweite fünfjährige Amtszeit kandidiert, ist in Baku nicht anwesend.

"Es ist ein Symptom für den Mangel an politischem Handlungswillen“, sagte der Klimaforscher Bill Hare von Climate Analytics. ​"Es besteht kein Gefühl der Dringlichkeit.“

In seiner Rede am Eröffnungstag der COP29 forderte der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, 2024 ​"ein Meisterkurs in menschlicher Zerstörungskraft“, und fügte hinzu, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel weltweit zu Katastrophen führe.

"Familien rennen um ihr Leben, bevor der nächste Hurrikan zuschlägt; Arbeiter und Pilger brechen in der unerträglichen Hitze zusammen; Überschwemmungen verwüsten Gemeinden und zerstören die Infrastruktur; Kinder gehen hungrig zu Bett, weil Dürren die Ernten zerstören“, sagte Guterres. ​"All diese Katastrophen und noch mehr werden durch den vom Menschen verursachten Klimawandel verschärft.“

Der portugiesische Politiker und Diplomat stellte außerdem fest, dass die Treibhausgasemissionen weltweit zugenommen haben, seit COP28 vor einem Jahr.

Das Copernicus-Observatorium der Europäischen Union warnte ebenfalls, dass das Jahr 2024 auf dem besten Weg sei, das heißestes Jahr, wobei die durchschnittliche Oberflächentemperatur des Planeten wahrscheinlich über 1.5 ºC-Grenze Grenze in diesem Jahr.

Bei der Klimakonferenz COP28 in Dubai im vergangenen Jahr einigten sich die Teilnehmer auf eine nicht bindende Vereinbarung, die Nutzung fossiler Brennstoffe zur Energieerzeugung zu beenden, die als Hauptursache des vom Menschen verursachten Klimawandels gilt. Sie einigten sich auch darauf, offiziell einen Schadens- und Verlustfonds einzurichten, um den armen und vom Klimawandel besonders betroffenen Ländern zu helfen.

Das wichtigste Ziel des diesjährigen Gipfels besteht darin, den Entwicklungsländern mehr finanzielle Mittel zur Bewältigung der Auswirkungen des Klimawandels zur Verfügung zu stellen.

Ökonomen haben den COP29-Teilnehmern mitgeteilt, dass die armen Länder bis 2030 jährlich bis zu eine Billion US-Dollar (1 Milliarden Euro) ausgeben müssen, um die Auswirkungen des Klimawandels wirksam zu mildern.

Die jährlichen COP-Gipfel basieren auf der Idee, dass die industrialisiertesten und wohlhabendsten Länder der Welt die Hauptverantwortung für den vom Menschen verursachten Klimawandel tragen und ihnen deshalb im Kampf der Menschheit gegen die Auswirkungen der Erderwärmung eine entsprechende Beteiligung zukommen sollte.

Es gibt jedoch keine allgemeingültige Regel, die festlegt, wie viel jedes Land beitragen muss. Während die meisten europäischen Länder im Laufe der Jahre beträchtliche Beiträge geleistet haben, wurden andere wohlhabende Länder, darunter die Vereinigten Staaten, Kanada und Australien, dafür kritisiert, dass sie nicht im Verhältnis zur Größe ihrer Volkswirtschaften Mittel bereitstellen.

Darüber hinaus hat die Wahl des Klimaskeptikers Donald Trump zum nächster Präsident Auch der US-Präsident hat Zweifel an den COP29-Gesprächen geäußert.

Der US-Klimabeauftragte John Podesta, der die Delegation des Landes bei der COP29 leitet, versicherte den Gipfelteilnehmern jedoch, dass die US-Klimamaßnahmen trotz des Wahlergebnisses fortgesetzt würden.

Mittlerweile boykottierten die Staats- und Regierungschefs einiger der vom Klimawandel am stärksten betroffenen Länder, darunter Papua-Neuguinea, die COP29 mit der Begründung, die reichen Länder würden nur langsam reagieren.

Papua-Neuguinea, ein Inselstaat mit 10 Millionen Einwohnern im südwestlichen Pazifik, erlebt extrem hohe Gezeiten und einen jährlich doppelt so schnellen Anstieg des Meeresspiegels wie der Weltdurchschnitt.

"Papua-Neuguinea engagiert sich für das Wohl aller kleinen Inselstaaten“, sagte Premierminister Justin Tckatchenko vor der Eröffnung der COP29. ​"Wir werden leere Versprechungen und Untätigkeit nicht länger tolerieren, während unsere Bevölkerung unter den verheerenden Folgen des Klimawandels leidet.“