World Olive Oil Competition Südliche Division im Gange

Die Analysen von nativen Olivenölen extra aus sieben Ländern auf drei Kontinenten begannen in der Ausgabe 2024 des NYIOOC World Olive Oil Competition Abteilung der südlichen Hemisphäre.

Produzenten von Chile bis Neuseeland warteten auf ihre Ergebnisse im weltweit größten Olivenöl-Qualitätswettbewerb, die in Echtzeit im Offizieller Leitfaden zu den besten Olivenölen der Welt und der Olive Oil Times Weltrangliste.

Das Erreichen der Spitze motiviert uns, jedes Jahr noch härter zu arbeiten, um Qualitätsprodukte zu liefern. - Fernando Carrasco Spano, CEO, Olivos Ruta del Sol

Nachdem es in vielen Ländern dieser Hemisphäre zu deutlichen Ernterückgängen gekommen ist, kommt der Auszeichnung in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zu.

Eine Kombination aus klimatischen und agronomischen Faktoren führte in ganz Südamerika zu schlechten Ernten.

Brasilien, dessen Produzenten in den letzten Jahren bei der Weltmeisterschaft immer erfolgreicher wurden, erlitt eine historisch niedrige Ernte nach erhebliche Niederschläge von September bis Dezember 2023 wurden die meisten Olivenbäume des Landes während der Blüte beschädigt.

Auch in Argentinien, Chile, Peru und Uruguay kam es zu deutlichen Produktionsrückgängen – von 20 Prozent in Chile über 70 Prozent in Argentinien und Uruguay bis zu 90 Prozent in Peru.

Mit Ausnahme von Peru, wo Die Produktion wurde dezimiert durch einen Mangel an Kältestunden im Jahr 2023, niedrigere Ernten waren darauf zurückzuführen, dass viele Betriebe in die ​'Nicht-Jahr" im natürlichen Wechselfruchtzyklus des Olivenbaums. Jahrelange Dürre in Chile und Uruguay forderten ebenfalls ihren Tribut von den Bäumen.

(Foto: Verde Louro Azeites)

Auf der anderen Seite des Pazifiks erlebten auch die Olivenbauern und -müller in Australien eine leichter Produktionsrückgang. Viele Bäume hatten ein schlechtes Jahr, während Frost und Netzwanzenbefall beschädigte andere.

Andererseits erwarteten die südafrikanischen Produzenten eine leichte Erholung der Produktion, wobei einige Landwirte berichteten, dass die Saison besser als erwartet verlaufen sei.

Trotz der Herausforderungen bei der Ernte betrachten Landwirte, Müller und Abfüller aus der ganzen Hemisphäre ihre Teilnahme am Weltwettbewerb als eine Investition in ihre Marke und als Förderung ihrer hochwertige extra native Olivenölmarken zu Hause und im Ausland.

"Die Idee besteht darin, die Marke sowohl auf dem lokalen als auch auf dem internationalen Markt zu positionieren“, sagte Victoria Mercado, General Manager von El Mistol. Der argentinische Produzent erhielt Gold- und Silberpreise bei den 2023 NYIOOC.

(Foto: El Mistol)

"Aus diesem Grund nehmen wir auch an internationalen Wettbewerben teil, um uns zu positionieren, unseren Bekanntheitsgrad zu steigern und zu erfahren, wohin sich der Markt entwickelt“, fügte sie hinzu.

Für die auf Exporte angewiesenen Produzenten ist es besonders wichtig, beim weltweit größten und renommiertesten Qualitätswettbewerb für Olivenöle Auszeichnungen zu gewinnen.

Ansicht der Importeure und Händler NYIOOC Auszeichnungen sind ein Vertrauensbeweis und motivieren die Hersteller, weiterhin hart an der Herstellung preisgekrönter Qualitätsprodukte zu arbeiten.

"In New York zu gewinnen ist außergewöhnlich, besonders weil unsere Märkte fast zu 100 Prozent im Ausland liegen“, sagte Fernando Carrasco Spano, der Geschäftsführer des chilenischen Produzenten Oliven Ruta del Sol, die bei der 2023 mit einem Gold- und einem Silber-Award ausgezeichnet wurde NYIOOC.

"Das Erreichen der Spitze motiviert uns, jedes Jahr noch härter zu arbeiten, um Qualitätsprodukte zu liefern“, fügte er hinzu.

(Foto: Olivos Ruta del Sol)

Für Produzenten aus weniger bekannten Olivenöl produzierenden Ländern wie Südafrika und Uruguay verhelfen Auszeichnungen in New York dazu, ihr Land auf der Weltkarte bekannt zu machen und dienen als Empfehlung in den Augen der Vertriebshändler.

"Wir befinden uns in den Vereinigten Staaten noch in der Entwicklungsphase und diese Auszeichnungen sind eine gute Gelegenheit zu zeigen, dass unser Olivenöl genauso gut oder besser ist als das unserer Mitbewerber“, sagte Christi Azurmendi Moon, US-Verkaufsleiterin für Babylonstoren.

Der südafrikanische Produzent gewann drei Gold Awards bei den 2023 NYIOOC. ​"Sie erleichtern den Verkauf an Händler und Endverbraucher“, fügte Azurmendi Moon hinzu.

Dasselbe gilt für Uruguay, wo die größten Produzenten des Landes vor kurzem begonnen haben, ins benachbarte Brasilien und in die USA zu exportieren.

(Foto: Colinas de Garzón)

"Auf Märkten wie den Vereinigten Staaten ist Uruguay für Fleisch, Milchprodukte und Getreide bekannt, aber nicht für Olivenöl“, sagte Victor Rodriguez, Produktionsleiter der Colinas de Garzon Marke.

Uruguays größter Olivenölproduzent erhielt zwei Gold-Auszeichnungen bei den 2023 NYIOOC. ​"„Diese Auszeichnungen helfen uns, uns als Olivenölmarke zu etablieren, da wir wissen, dass wir aus einem Land kommen, das nicht für seine Olivenölproduktion bekannt ist“, fügte Rodriguez hinzu.

Während sich viele südamerikanische Produzenten auf den Export konzentrieren, sehen die brasilianischen Produzenten die NYIOOC um den heimischen Verbrauchern zu zeigen, dass hochwertiges Olivenöl nicht nur aus dem Ausland kommt.

"Die internationale Anerkennung rückt Brasilien ins Rampenlicht für die Qualität der produzierten Olivenöle“, sagte Daiana Fuhrmann, Der Besitzer des Verde Louro-Olivenöle, das bei den 2023 zwei Gold- und zwei Silber-Auszeichnungen erhielt NYIOOC.

"Dies führt dazu, dass der heimische Verbraucher die hier produzierten Olivenöle sucht, probiert und erkennt“, fügte sie hinzu.

(Foto: Cobram Estate)

Neben der Förderung des Verkaufs von nativem Olivenöl extra sehen viele Produzenten NYIOOC Auszeichnungen sind der Beweis dafür, dass sie in den Hainen und Mühlen gute Arbeit leisten und sorgen für einen zufriedenstellenden Abschluss der Erntesaison.

"Um diese Anerkennung bei einem prestigeträchtigen internationalen Wettbewerb wie dem zu erhalten NYIOOC ist unglaublich wertvoll für unsere Marke“, sagte Leandro Ravetti, der Co-Geschäftsführer von Cobram Estate.

Früher bekannt als Grenzbiegung, Australiens größter Olivenölproduzent, gewann zwei Gold- und drei Silber-Auszeichnungen bei der NYIOOC.

"Es unterstreicht die harte Arbeit, Erfahrung, das technische Wissen und die Leidenschaft, die in die Herstellung jeder Flasche extra natives Olivenöl von Cobram Estate einfließen“, sagte Ravetti.

