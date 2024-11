Die weltbesten Olivenöle für 2021 wurden beim Premier-Wettbewerb vorgestellt

Die vollständigen Ergebnisse des Jahres 2021 NYIOOC World Olive Oil Competition wurden heute auf der veröffentlicht Offizieller Leitfaden zu den besten Olivenölen der Weltnach einem dreitägigen Online-Rollout der preisgekrönten Marken.

Hersteller aus 28 Ländern lieferten 1,159 Marken an den renommiertesten Wettbewerb der Branche. Ein internationales Expertenteam analysierte jeden Eintrag aus 13 Ländern aus der Ferne.

Ich kann unsere Teammitglieder anrufen und ihnen nacheinander sagen, dass ihre Hingabe diese wunderbare Leistung ermöglicht hat. - Nicola Ferrarese, Mitinhaberin von Tèra de Prie

In einer erstaunlichen Darstellung der Entschlossenheit der Produzenten, ihr Handwerk zu verbessern, verdienten 790 Marken die NYIOOCDie begehrten Gold- und Silberpreise für herausragende Qualität bei einer Gesamterfolgsrate von 68 Prozent.

Andreas Papaspyrou, Papas Hain

NYIOOC Präsident Curtis Cord sagte die stetig steigende Zahl der Gewinner seit der ersten Ausgabe des Wettbewerbs im Jahr 2013 war ​"Die bestmögliche Aussage mutiger Produzenten, sich den Herausforderungen zu stellen, um das bestmögliche Produkt für unsere Gesundheit und unseren Genuss herauszubringen. “

"Angesichts all dessen, was die Welt in diesem Jahr auf sie geworfen hat, gelang es diesen engagierten Menschen dennoch, natives Olivenöl extra von herausragender Qualität herzustellen - eine äußerst schwierige Sache, selbst unter den besten Bedingungen “, fügte Cord hinzu.

Die 790 Marken umfassen jetzt eine Elite-Liste von die weltbesten nativen Olivenöle extra im offiziellen Leitfaden, dem Leitfaden, den jedes Jahr Millionen von Menschen nutzen, um mehr über die Preisträger und die Menschen dahinter zu erfahren.

"Dies sind die Marken, die den höchsten Wert in Bezug auf die Eigenschaften liefern, die wir erwarten, wenn wir ein natives Olivenöl extra wählen “, sagte Cord. ​"und es lohnt sich, nach ihnen zu suchen. “

Agricola Maraviglia

Olive Oil Times Reporter begannen, die Produzenten wegen ihrer Reaktionen zu kontaktieren, nachdem sie den ersten Preis in der Olivenölindustrie gewonnen hatten.

"Diese Auszeichnung bedeutet, dass wir Olivenöl richtig produzieren. Es ist die Rückzahlung für all unsere harte Arbeit “, sagte Matej Drnovšček, Eigentümer des Kmetija Drnovšček Estate in Slowenien und Produzent der mit dem Gold Award ausgezeichneten Marke Drnovšček Belica.

Italienische Produzentin Simone Botti, die besitzt Le Fontaccegewann einen Gold Award für seine toskanische Mischung. ​"Diese Auszeichnung zahlt die Opfer und die gesamte Arbeit zurück, die im Laufe des Jahres geleistet wurde “, sagte er Olive Oil Times, ​"besonders zum Zeitpunkt der Ernte mit der Mühle, die ich persönlich leite. “

Spanischer Produzent Wüstengold gewann zwei Gold Awards und verlängerte damit eine beeindruckende Siegesserie bei der NYIOOC. ​"Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen “, sagte Eigentümer Rafael Alonso, als er von den Auszeichnungen erfuhr. ​"Wir haben bei diesem Wettbewerb seit 2014 weiterhin konstant positive Ergebnisse erzielt. Trotzdem werden wir weiterhin versuchen, jedes Jahr unser Bestes zu geben. “

Triboli-Farm

"Von Anfang an habe ich hart gearbeitet, um ein qualitativ hochwertiges, ethisch hergestelltes Olivenöl herzustellen, das den anspruchsvollsten Gaumen kitzeln und gleichzeitig unser Land verschönern kann, indem es verlassene Haine restauriert. Der Gewinn dieser Auszeichnung bedeutet die Anerkennung dieser harten Arbeit “, sagte Francesco Piattelli Palmarini, dessen Maraviglia-Mischung mit einem Gold Award ausgezeichnet wurde.

"Stolz, belohnt und motiviert! “ sagte Petros Papaspyrou, nachdem er drei Auszeichnungen für seine in Kranidi Argolidas, Griechenland, hergestellten nativen Olivenöle von Papas Grove erhalten hatte. ​"Unser kleines Familienunternehmen ist weiterhin bestrebt, qualitativ hochwertige und ehrliche Produkte anzubieten. “

"Diese Auszeichnungen bedeuten mir so viel “, sagte Brooke Hazen, Inhaberin von Goldridge-Farmen in kalifornien ​"Es gibt mir ein so warmes Gefühl der Dankbarkeit und Zufriedenheit, nachdem wir so viel Zeit, Energie und Geld in die Herstellung des bestmöglichen Olivenöls gesteckt haben. “

Dieser Artikel beginnt unsere besondere Abdeckung von der 2021 NYIOOC World Olive Oil Competition in dem wir die Menschen hinter den preisgekrönten Marken hervorheben werden.