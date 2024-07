Yusuf Can Zeybek wiederholt seine Leistung beim 663. Kırkpınar

Yusuf Can Zeybek besiegte Mustafa Taş und holte sich damit seinen zweites Mal in Folge Titel von başpehlivan, Chef-Wrestler, bei der 663rd Ausgabe des historischen Kirkpinar Olivenöl-Wrestling-Festival.

Der 30-jährige gebürtige Antalyaer besiegte den Meister 2022 (Taş verlor zwar den Kampf, bekam aber später den Titel zugesprochen, nachdem Cengizhan Şimşek nachträglich einen Punktabzug erhielt) in einem kräftige Runde das dauerte 52 Minuten.

Laut lokalen Medienberichten starteten beide Kämpfer mit einem ​"Der Kampf begann lebhaft, wobei Can Zeybek Taş mit einem frühen Ausfallschritt beinahe zu Boden gebracht hätte. Danach wurde der Kampf langsamer und Taş erhielt eine Verwarnung, weil er zu passiv war.

Siehe auch: Von der UNESCO anerkannte traditionelle türkische Olivenanbaupraktiken

Das Spiel endete nach der regulären Spielzeit, als Can Zeybek den Korb von Taş fing. kıspet – die kurzen Lederhosen der Wrestler –, wodurch er das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte.

Neben der Forderung nach başpehlivan Can Zeybek erhielt für seinen Sieg den prestigeträchtigen Goldenen Gürtel und ein Preisgeld von 550,000 türkischen Lira (15,500 €). Taş erhielt 270,000 türkische Lira (7,780 €).

Auf dem Weg ins Finale besiegte der zweifache Champion Mustafa Arslan im Viertelfinalspiel, bevor er im diesjährigen Halbfinale über Hüseyin Gümüşalan, einen Halbfinalisten von 2023, triumphierte.

Im Viertelfinale besiegte Gümüşalan viermaliger Champion Ali Gürbüz, das laut Experten das aufregendste der Runde war.

Die beiden Ringer, die als Favoriten für den Turniersieg galten, verbrachten die meiste Zeit der regulären Spielzeit mit vorsichtigen Versuchen, den anderen umzuwerfen, ohne sich jedoch eine Chance zu verschaffen.

Im 52nd Minute fand Gümüşalan eine Chance und bekam den Ball seines Gegners in den Griff. kıspet und Gürbüz flach auf den Rücken geschlagen.

Unterdessen triumphierte Taş im Viertelfinale über Enes Doğan, bevor er im Halbfinale Serhat Gökmen bezwang.

Während Can Zeybek sich nicht daran störte, war das diesjährige Kırkpınar umstritten, nachdem der türkische Ringerverband eine umstrittene Formatänderung.

Durch die Änderung wurde für die Endrunden des Turniers ein Qualifikationsformat im Liga-Stil geschaffen, das nach Aussage des türkischen Ringerverbands notwendig war, um die stetig steigende Teilnehmerzahl an der Veranstaltung – im Jahr 3,500 werden rekordverdächtige 2023 Teilnehmer erwartet – in ein einziges Wochenende zu integrieren.

Sowohl Can Zeybek als auch Taş qualifizierten sich direkt für die letzte Etappe der 663rd Kırkpınar, nachdem er in der Punktetabelle der Liga unter den besten 32 Ringern gelandet war.

Can Zeybek hat nun die Möglichkeit, sich 2025 in die Reihen der Kırkpınar-Unsterblichkeit einzureihen, wenn er den Titel ein drittes Jahr in Folge verteidigt. Während jeder başpehlivan hat Anspruch auf den goldenen Gürtel bis zum Beginn der nächsten Kırkpınar, Wrestler, die drei Titel in Folge gewinnen, behalten den Gürtel dauerhaft.

Seit 1960, als der goldene Gürtel zum ersten Mal verliehen wurde, gelang dies nur vier Kämpfern. Das letzte Mal, dass Kırkpınar dreimal in Folge den Titel gewinnen konnte, war 1997.

Seitdem kamen Recep Kara (2007 und 2008) und Mehmet Yeşil Yeşil (2009 und 2010) dem Sieg am nächsten, konnten jedoch beide zum dritten Mal nicht gewinnen. Übrigens besiegte Kara Yeşil Yeşil und wurde der Meister 2016.

Kırkpınar gilt gemeinhin als das am längsten andauernde Sportereignis der Welt. Im Jahr 2010 wurde es in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO aufgenommen.

Der Legende nach begann der Ringkampf im Jahr 1357, als eine Gruppe osmanischer Soldaten in der Nähe von Edirne Halt machte.

Während sie in der Nähe der ehemaligen Hauptstadt des Osmanischen Reiches warteten, begannen 40 Soldaten zu ringen, um sich die Zeit zu vertreiben. Nachdem der Rest fertig war, setzten die letzten beiden ihren Kampf bis in die Nacht fort und wurden am nächsten Tag beide tot aufgefunden.

In diesem Jahr gab es keinen Gewinner, aber seitdem findet die Veranstaltung jedes Jahr im Juli statt. außer 2020, als es aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt wurde.

Im letzten Jahrzehnt ist Kırkpınar zu einem immer beliebteren Touristenereignis geworden. Hoteliers teilten den lokalen Medien mit, dass sie dieses Jahr die ganze Woche über fast voll ausgelastet seien.

Traditionell treffen sich Ringer jeden Alters, jeder kulturellen Herkunft und jeder sozialen Schicht in Edirne und liefern sich auf den Grasfeldern Einzelkämpfe, bis es einem Ringer gelingt, den anderen auf den Rücken zu werfen.

Trotz der Formatänderung blieben die Regeln gleich. Die Wrestler wurden mit Olivenöl übergossen und trugen nur eine kıspet während sie an Wettkämpfen teilnahmen.

Der Kampf beginnt damit, dass beide Ringer ihre Hände verschränken und ihre Köpfe eng zusammenhalten. Um zu gewinnen, muss ein Ringer seinen Gegner auf den Rücken drücken oder ihn in die Luft heben.

Das Olivenöl erschwert den Ringern das Greifen des anderen und zwingt sie dazu, die Taschen des Gegners zu greifen. kıspet.

Wrestler behaupten auch, dass Olivenöl Schmerzen bei Verletzungen lindert und hilft bei der Wundheilung schneller. Schätzungsweise zwei Tonnen Olivenöl werden während der Veranstaltung verbraucht.

Der Einölvorgang folgt einem bestimmten Ritual. Zunächst trägt ein anderer Ringer mit der linken Hand eines Ringers Öl auf die linke Schulter, die Brust, den linken Arm und die Manschette eines Ringers auf.

Anschließend machen die Ringer dasselbe mit der rechten Seite ihres Körpers. Der letzte Schritt des Rituals besteht darin, dass die Ringer sich gegenseitig den Rücken einölen.

Olivenöl ist ein wesentlicher Bestandteil des Wettkampfes. Wenn ein Ringer während eines Kampfes das Bedürfnis verspürt, erneut Öl aufzutragen, kann er beim Schiedsrichter und seinem Gegner eine Auszeit beantragen.