World Olive Oil Competition 2024 Live-Updates

Athen Madrid New York Rom Zagreb

Fixierte⚲ Erste Ergebnisse werden 2024 in der Nordhalbkugel-Division veröffentlicht 19. März 12:08 UTC OOT Mitarbeiter berichten aus New York Jetzt in seiner zwölften Auflage NYIOOC World Olive Oil Competition ist der weltweit bedeutendste Wettbewerb für Olivenölqualität, bei dem Beiträge aus Dutzenden von Ländern um die begehrtesten Auszeichnungen der Branche wetteifern. Die Jahresergebnisse werden syndiziert führenden Medienunternehmen weltweit, in der Offizieller Leitfaden zu den besten Olivenölen der Welt und dem Weltrangliste für Olivenöl.

Das De Luz Heights-Gelände von Pura Grove

Pure Freude für das Pura Grove-Team, das seinen Gold Award feiert

19. März 21:50 UTC

Daniel Dawson berichtet aus Montevideo

Nachdem er in seinem Debütbeitrag einen Silberpreis erhalten hatte NYIOOC World Olive Oil Competition Letztes Jahr war Pura Grove-Geschäftsführer Tim Bui begeistert, als er heute Morgen von seinem Gold Award erfuhr.

"Wir freuen uns sehr, auch dieses Jahr wieder zu gewinnen“, sagte der südkalifornische Produzent. ​"Es war eine herausfordernde Lernkurve und wir haben uns in den letzten drei Jahren verbessert.“

Bui ist ein Verfechter von Bio-Olivenöl und beweist, dass es sich auszahlt, die Extrameile zu gehen. ​"„Das Team hat im vergangenen Jahr unermüdlich gearbeitet und die Protokolle für den ökologischen Landbau akribisch befolgt“, sagte er. ​"Wir haben unseren eigenen Bio-Kompost gemischt … eine proprietäre Mischung aus bioaktiven und organischen Böden, Probiotika, Mineralien und lokal gewonnener organischer Substanz, die über viele Monate reifen sollte.“

Bui lobte die Bemühungen seines Teams, das drei Monate lang jeden Tag die Hügel von De Luz erklomm, um die Bäume zu beschneiden, organischen Kompost auszubringen und die Bewässerung zu optimieren. ​"All dies trug zu einem besseren Geschmacksprofil mit einem höheren Polyphenolgehalt in jedem Tropfen unseres nativen Olivenöls extra bei“, sagte er.

Tomislac Cudina und Ante Vulin mit einigen von ihnen NYIOOC Auszeichnungen

Ante Vulin und Tomislav Čudina gewinnen die ersten Auszeichnungen für Kroatien

19. März 20:57 UTC

Nedjeljko Jusup berichtet aus Zadar, Kroatien

Die ersten beiden Goldpreise für Kroatien beim weltweit bedeutendsten Wettbewerb für Olivenölqualität wurden von Ante Vulin (69) und Tomislav Čudina (45), Olivenbauern aus Pakoštan, gewonnen.

"Das ist der Traum aller Träume“, sagte Vulin, als er die Nachricht von der Auszeichnung erhielt. ​"Wir freuen uns, zum Erfolg unseres Landes beizutragen.“

Dies ist Vulins dritte Auszeichnung in Folge in New York. ​"Das bedeutet mir und meiner Familie am meisten. Bestätigung der Kontinuität der Qualität“, sagte er uns.

Zusammen mit Mitgliedern seiner Familie kultiviert Vulin rund 1,000 Olivenbäume an mehreren Standorten in Pakoštani, einer malerischen dalmatinischen Stadt im Zentrum der Adriaküste mit einer einzigartigen Lage zwischen dem Meer und dem Vrana-See, dem größten See Kroatiens.

Vulins Goldmedaille ging an seine Marke Santa Justina, ein fruchtiges und mäßig würziges Öl aus den autochthonen Sorten Oblica und Drobnica.

Dies ist der zweite Preis in Folge in New York für den jüngeren Pakoštan-Preisträger Tomislav Čudina. Sein preisgekröntes Olea Viola ist ein intensives natives Olivenöl extra mit grüner Fruchtigkeit, mittlerer Schärfe und milder Bitterkeit. Es wird aus den Sorten Oblica, Pendolino und Leccino hergestellt.

"Ich habe gepflückt, als die Früchte optimal reif und vollkommen gesund waren“, sagte Tomislav. ​"Dieser Erfolg bedeutet mir sehr viel und motiviert mich, mich weiterhin noch ernsthafter für den Olivenanbau zu engagieren.“

Er erbte die Liebe zu Oliven von seinem Großvater Blaž und gab seinem Familienspitznamen den Namen seines Familienunternehmens, OPG Ćelin. Nachdem er die ersten 30 Olivenbäume von Blaž geerbt hatte, kaufte er weiterhin Land und pflanzte Olivenbäume. Mittlerweile sind es etwa 320, und sein Ziel ist es, 1,000 zu erreichen.

Seine preisgekrönte Olea-Viola-Mischung wurde nach seiner Großmutter Viola benannt, die ihn großgezogen hat. Er lernte seinen Vater nie kennen und seine Mutter starb, als er 10 Jahre alt war.

"Olivenöl hat mich genährt. Schon als Junge tunkte ich Brot gern in Olivenöl, und da wir nicht genug hatten, fügte meine Großmutter Sojaöl hinzu“, erinnert sich Tomislav. Er erinnert sich auch daran, wie er seiner Großmutter erzählte: ​"Wenn ich groß bin, werde ich so viele Olivenbäume pflanzen, dass wir alle in Olivenöl baden können.“

Alexis Karabelas

AMG Karabelas gewinnt drei weitere für Griechenland

19. März 18:30 UTC

Costas Vassilopoulos berichtet aus Athen

AMG Karabelas aus dem antiken Olympia im westlichen Peloponnes hat den Weg für griechische Produzenten im Jahr 2024 geebnet NYIOOC World Olive Oil Competition, gewann drei Auszeichnungen (zwei Gold- und eine Silbermedaille) am ersten Tag, an dem die Ergebnisse bekannt gegeben werden.

"Wir freuen uns sehr, zum dritten Mal in Folge bei der prestigeträchtigen Veranstaltung zu gewinnen NYIOOC“, sagte Miteigentümer Alexis Karabelas Olive Oil Times.

"Unsere Premium-Linie extra vergine, Laurel & Flame Fresh aus Tsabidoelia-Oliven und PGi aus Koroneiki-Oliven, erhielten Gold Awards. Wir freuen uns auch über die Mythen des antiken Olympia, ein Olivenöl, das wir dem vorgelegt haben NYIOOC gewann im Wettbewerb erstmals eine Silberauszeichnung.“

Karabelas sagte auch, dass die widrigen klimatischen Bedingungen das ganze Jahr über, die zu Regenfällen während der Blüte der Bäume und warmem Wetter zur Erntezeit führten, Auswirkungen auf die Ernte des Jahres hätten.

"Wir mussten häufige Tests durchführen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen“, sagte er. ​"Nachdem wir es dieses Jahr geschafft haben, glauben wir, dass wir auch in den kommenden Jahren gewinnen können.“

Colival trotzt der Hitze und feiert den neunten Weltwettbewerbspreis in Folge

19. März 18:28 UTC

Daniel Dawson berichtet aus Montevideo

Die 750 Familien hinter La Sociedad Cooperativa Olivarera de Valdepeñas (Colival) feiern erneut, nachdem sie für ihr Arbequina-Monovarietät einen Gold Award erhalten haben.

"Jedes Mal, wenn unser Team eine Anerkennung erhält, wissen sie es zu schätzen, denn es ist die Belohnung für die Arbeit des Landwirts ein ganzes Jahr lang, für die Anstrengungen, die wir in unsere Ölmühle gesteckt haben, um die bestmögliche Qualität zu erzielen oder zumindest zu erreichen der Verbraucher“, sagte Sprecherin Eva Díaz.

Die in Kastilien-La Mancha ansässige Genossenschaft überwand während der Ernte im Oktober die Dürre und die ungewöhnlich hohen Temperaturen und lieferte ihr preisgekröntes natives Olivenöl extra, wobei Qualität statt Quantität geopfert wurde.

"Die Auswirkungen des Gewinns dieser Auszeichnungen werden in eine Marketing- und Vertriebsstrategie in Nordamerika umgewandelt“, sagte Díaz. ​"NYIOOC Auszeichnungen sind Markenpositionierung.“

Louisa Sherman mit André und Cara Coetzee

Domaine Gerbaud gewinnt hart verdientes Gold

19. März 18:22 UTC

Ofeoritse Daibo berichtet aus Paris

Die Mischung der lokalen provenzalischen Sorten Aglandau, Salonenque und Grossane von Domaine Gerbaud wurde dieses Jahr mit einem Gold Award ausgezeichnet NYIOOC World Olive Oil Competition.

"Fabelhaft! Wir können nicht aufhören zu lächeln“, sagte Louisa Sherman, Produzentin von Domaine Gerbaud Olive Oil Times.

"Nachdem wir durch die Covid-Pandemie behindert wurden, zogen wir uns von der Teilnahme an Wettbewerben zurück und konzentrierten uns auf eine ernsthafte Baumumstrukturierung, während unsere Tochter eine Rebranding-Übung leitete. „Wir freuen uns sehr über diesen Gold Award nach unserer langen Abwesenheit“, sagte sie.

"In den letzten fünf Jahren litten wir unter zunehmender Dürre und intensiven Hitzeperioden, wobei die letzten beiden Jahre die schlimmsten waren. Die Produktionskosten steigen weiter, insbesondere die französischen Arbeitskosten. Trotzdem bietet der Markt immer noch keine höheren und faireren Preise für die Hersteller, und die Verbraucher sind sich der Vorteile (geschmacklich und gesundheitlich) von hochwertigem EVOO immer noch weitgehend nicht bewusst“, sagte Sherman.

"Gewinn einer Medaille beim NYIOOC ist äußerst ermutigend und gibt uns einen erheblichen Marketingschub, der zu mehr Markenbekanntheit und Vertrauen führt“, sagte sie uns. ​"Es verbessert unsere Hebelwirkung bei der Ansprache potenzieller Händler und Verbraucher und stellt einen Vertrauensbeweis aus vertrauenswürdigen Quellen dar, der es uns ermöglicht, uns von der Konkurrenz abzuheben. Natürlich ist es für das Team auch eine große Freude, nach so viel harter Arbeit im Laufe des Jahres einen internationalen Wettbewerb zu gewinnen.“

19. März 11:09 UTC

OOT Mitarbeiter berichten aus New York

Die Organisatoren sagten, dass 40 Preisträger täglich von 9:00 bis 10:00 Uhr in New York (13:00 – 14:00 UTC) bekannt gegeben werden, bis alle Einsendungen analysiert wurden. Die Gewinnermarken werden im Abstand von etwa 90 Sekunden präsentiert, da jedes Ergebnis vom Präsidenten des Wettbewerbs bestätigt wird.

Die ersten Ergebnisse liegen in diesem Jahr eine Woche früher vor als im Jahr 2023, sodass die Produzenten in ihren Kampagnen noch früher von ihren Erfolgen profitieren können. Die Ergebnisse der südlichen Hemisphäre werden im September veröffentlicht.

13. März 12:14 UTC

OOT Mitarbeiter berichten aus New York

Die Gewinnermarken werden auf der vorgestellt Offizieller Guide zu den besten Olivenölen der Welt in speziellen Abschnitten von Olive Oil Times und dem Weltrangliste für Olivenöl Portal mit historischen Daten und Ranglisten über die zwölf Ausgaben des Wettbewerbs.

Die ersten Ergebnisse werden am Dienstag, 19. März, gestreamt

13. März 12:08 UTC

OOT Mitarbeiter berichten aus New York

Veranstalter der NYIOOC World Olive Oil Competition sagte, dass die ersten Ergebnisse der Ausgabe 2024 am Dienstag, 19. März, um 9:00 Uhr New Yorker Zeit (13:00 UTC) veröffentlicht werden und so lange fortgesetzt werden, bis jeder eingereichte Beitrag im April beurteilt und zertifiziert wurde.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte. Schauen Sie noch einmal vorbei, um Updates zu erhalten. (Aktualisiert am 19. März 2024, 21:57 UTC)

Mehr Updates

Kontinuierliche Berichterstattung über das Jahr 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition