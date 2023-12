Kleinbauern feiern großen Erfolg in Zentralkalifornien

In den Hügeln westlich von San Miguel, an der kalifornischen Zentralküste, liegt die malerische, vier Hektar große Farm des gleichnamigen Bauernhofs Olivenfarm von San Miguel.

Im Laufe der Jahre hat das Ehepaar Richard und Myrna Meisler ein Vermächtnis von hoher Qualität geschaffen Natives Olivenöl extra Produktion durch sorgfältige Kontrolle aller Aspekte des Prozesses, von der manuellen Ernte bis zu den Mahlbedingungen.

Wir haben keine Hightech-Technik, die uns hilft, aber ein gutes Auge, um zu wissen, wann man gießt, wann man pflückt und wie man mischt. - Richard Meisler, Miteigentümer, San Miguel Olive Farm

Das Paar sagt, dass ihre preisgekrönte Olivenproduktion mehr als ein landwirtschaftlicher Betrieb sei; Es ist ein Leidenschaftsprojekt.

"„Vor - Jahren kauften wir eine Immobilie in Zentralkalifornien, drei Stunden von unserem Wohnort entfernt“, sagte Miteigentümer Richard Meisler. ​"Vor siebzehn Jahren haben wir auf diesem Grundstück zehn Olivenbäume gepflanzt, gleich neben dem Ort, an dem wir seit 24 Jahren leben. Das war der Beginn eines ziemlichen Abenteuers.“

"Letztendlich hatten wir 1,200 toskanische Olivenbäume auf unserem Bauernhof“, fügte er hinzu. ​"Das erste Öl, das wir 2012 produzierten, brachte uns sieben Gallonen (26.5 Liter).“

Die Meislers meldeten dieses Öl bei lokalen Qualitätswettbewerben an und erhielten mehrere Auszeichnungen. ​"„Wir waren sofort ausverkauft und mussten viele Kaufinteressenten abweisen“, sagte Meisler.

Angesichts dieses Erfolgs begannen sie mit der Suche nach Möglichkeiten zur Expansion. Mit der Hilfe von Freunden und lokalen Produzenten erkannten die Meislers, dass sie auf ihrem Land noch viel mehr Olivenbäume pflanzen könnten.

"„Myrna hatte einen Onkel, der ihr immer wieder Artikel über Olivenbäume schickte und sie ermutigte, sie auf unserem Land anzupflanzen“, sagte Meisler. ​"Sie las in unserer Zeitung einen Artikel über zwei lokale Olivenbauern und kontaktierte sie. Bald entdeckten wir ein ganzes Netzwerk hilfsbereiter Menschen.“

Um ihre Ziele zu erreichen, erkundeten die Mesilers die örtlichen Ressourcen und suchten nach Olivensorten, die am besten zu den Wachstumsbedingungen ihres Grundstücks passten.

"Es war spannend, im Laufe der Zeit zu lernen“, sagte Meisler. ​"Als wir nördlich von uns eine renommierte Olivenbaumschule fanden, trafen wir den Besitzer, der uns bei der Auswahl der besten Sorten für unser Klima beriet, und am Ende hatten wir fünf toskanische Olivensorten“, darunter Frantoio, Leccino, Maurino, Pendolino und Taggiasca.

Keiner von ihnen hatte einen landwirtschaftlichen Hintergrund, was sie jedoch nicht davon abhielt. Sie entwickelten eine Leidenschaft für den Anbau, das Lernen und die Herstellung von nativem Olivenöl extra.

"Da wir noch nie Landwirtschaft betrieben haben, sind wir einfach reingesprungen, ohne zurückzublicken“, sagte Myrna Meisler. ​"Das Graben der Löcher für die kleinen Bäume erforderte Fantasie. Aber wir haben beide den ganzen Tag viele Tage lang gearbeitet, um die Arbeit zu erledigen.“

Die Vernetzung mit lokalen Produzenten war ein fortlaufender Teil des Erfolgs. ​"Wir nahmen an einem informellen Treffen anderer Züchter teil. In dieser Gruppe lernten wir etwas über Bewässerung und das Olivenfruchtfliege, Beschneiden, Ernten und vieles mehr“, fügte Richard Meisler hinzu.

Myrna und Richard Meisler im Jahr 2109 NYIOOC World Olive Oil Competition (Foto: NYIOOC)

Das Paar ist stolz auf jeden Aspekt seiner Arbeit. Sie bieten Erlebnisse im Olivenanbau und lehrreiche Touren inklusive Verkostungen an. Von ihrer Begeisterung geleitet, trafen sie die ihrer Meinung nach entscheidende Entscheidung, die Ernte sorgfältig von Hand zu ernten.

"Wir haben Entscheidungen getroffen, die sich von anderen unterschieden, an denen wir aber all die Jahre festgehalten haben“, sagte Meisler. ​"Wir ernten nur von Hand, sind frei von Pestiziden, bewirtschaften unsere Pflanzen auf natürliche Weise und alles geschieht mit Sorgfalt. Es steckt viel Liebe in dem, was wir tun.“

"Wir haben keine Hightech-Technik, die uns hilft, aber ein gutes Auge, um zu wissen, wann man gießt, wann man pflückt und wie man mischt“, fügte er hinzu.

Das Paar blickt optimistisch auf das Erntejahr 2023/34 im San Luis Obispo County, der Heimat vieler der am meisten ausgezeichneten Olivenölproduzenten des Landes. Die frühe Ernte ist bereits abgeschlossen, das erste Olio Nuovo ist in Flaschen abgefüllt und bereit zum Verkauf.

"„Richard war damit beschäftigt, die Reihen und Bäume für die Ernte auszuwählen, und die Leute warteten fast ein Jahr lang auf das Olio Nuovo“, sagte Myrna Meisler. ​"Das native Olivenöl extra 2022 ist ausverkauft und wir produzieren nur 75 Flaschen unseres Olio Nuovo 2023.“

Nachdem die frühe Ernte abgeschlossen ist, rechnet das Paar damit, die Saison Ende November mit zwei weiteren Erntetagen abzuschließen, bevor die Oliven zur Verarbeitung in eine sorgfältig ausgewählte Mühle gebracht werden.

Nach einer herausfordernden Saison 2023 sind die Meislers in diesem Jahr mit ihrer Ausbeute deutlich besser unterwegs.

"„Das letzte Jahr war überhaupt nicht gut“, sagte Richard Meisler. ​"Wir hatten eine sehr kleine Ernte, waren aber dennoch glücklich, außergewöhnlich köstliche Olivenöle mit hohem Phenolgehalt zu produzieren.“

Die Produktion von Olivenöl in Kalifornien ist nichts für schwache Nerven. Mit Klimawandel, wirtschaftliche Auswirkungen und unvorhersehbare Bedingungen, die Meislers nehmen Veränderungen weiterhin gelassen hin.

"„Die Herausforderungen sind nicht schlecht“, sagte Meisler lächelnd. ​"Die von uns benötigten Produkte haben sich im Preis verdoppelt. Die Leichtigkeit ist verschwunden und die Qualität ist nicht mehr dieselbe. Der Frachtverkehr hat sich verdoppelt, und das gute alte ​'„sich um das Geschäft zu kümmern“ scheint unwichtig.“

Die Meislers bringen ihre sorgfältig ausgewählten Oliven zu einer örtlichen Mühle. (Foto: San Miguel Olive Farm)

Während der Olivenanbau für die Meislers neu war, begann der Einstieg in die NYIOOC World Olive Oil Competition markierten einen weiteren Meilenstein auf ihrer Reise zur Olivenölproduktion.

Sie haben 19 Auszeichnungen gewonnen NYIOOC seit 2018, inkl drei Gold Awards im Jahr 2023 Ausgabe des Wettbewerbs.

"Besonders in diesem Wettbewerb war es unser Ziel, Gold Awards zu gewinnen. Silber ist in Ordnung, aber es regt zum Nachdenken an: ​'Wie können wir nächstes Jahr Gold gewinnen?“ Sagte Meisler. ​"Das haben wir geschafft und groß gewonnen.“

Myrna Mesiler sagte, dass die Auszeichnungen neben der Befriedigung darüber, dass sie eine gleichbleibende Qualität gewährleisten, einen einzigartigen kommerziellen Wert bieten, insbesondere für kleine Produzenten, die in einem überfüllten Markt konkurrieren.

"Die goldenen Aufkleber auf unseren Flaschen waren ein Verkaufsargument und sie sind sehr wichtig für hochwertiges natives Olivenöl extra“, fügte sie hinzu.

Alle ihre Qualitätsauszeichnungen – insgesamt etwa 160 – haben die Meislers an den Wänden ihres Verkostungsraums angebracht. Die Auszeichnungen erinnern uns daran, uns weiter zu verbessern und hart zu arbeiten. Es sind auch Erinnerungen an großartige Momente und an all die neuen Menschen, die sie unterwegs kennengelernt haben.

"Jede Auszeichnung ist ein Sprungbrett für unser Unternehmen. Erfolg braucht Zeit und Ausdauer“, so Meisler abschließend. ​"Wir sagen gerne: ​'„Stetiger Eddie.“ Und es erinnert uns daran, weiterzumachen.“