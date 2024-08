Einführung des QvExtra-Gütesiegels in Córdoba

QvExtra-Präsident Soledad Serrano auf dem Internationalen Kongress für natives Olivenöl extra in Córdoba, Spanien.

Die andalusische Stadt Córdoba war Gastgeber der ersten ​"Internationaler Kongress für natives Olivenöl extra “, organisiert von QvExtra, einer Vereinigung von EVOO-Produzenten.

Auf dem Programm standen Präsentationen zu Gesundheit, Gastronomie, Produktion und Marketing - und die Enthüllung eines neuen Qualitätszertifikats.

An der zweitägigen Veranstaltung nahmen QvExtra-Mitglieder - hauptsächlich Hersteller aus Spanien - teil, die ihre Produkte auf dem Markt durch Einhaltung strenger Richtlinien und ein goldenes Siegel auszeichnen wollten, das Olivenöl für die Dauer seiner Haltbarkeit als besonders jungfräulich zertifiziert.

Im historischen Zentrum von Córdoba Palacio de Merced, Olivenölproduzenten sagten, sie seien verärgert über die fragmentierten, kurzsichtigen Kampagnen zur Förderung von Olivenöl aus bestimmten Regionen. Die Organisatoren von QvExtra forderten eine gemeinsame Anstrengung, um zertifizierte native Olivenöle extra auf allen Märkten zu fördern.

Es war ein ehrgeiziges Unterfangen, das zuvor versucht wurde. Vor zwei Jahren a ähnliches Ereignis in Córdoba, der ​"Beyond Extra Virgin ”-Konferenz, organisiert von einer vielfältigen Gruppe namens 3E, mit dem Ziel, die höchste Stufe der Olivenölqualität zu definieren. Beide Konferenzen boten Regionalpolitikern Foto-Op-Kulissen, schwindelerregende Darstellungen lokaler Köstlichkeiten und überzeugende Gründe für die Organisation von Produzenten, die sich für die Qualität von nativem Olivenöl extra engagieren.

Manuel Heredia Halcón, QvExtra-Sekretär

Eine Anzahl von Siegelprogramme wurden von verschiedenen Organisationen auf der ganzen Welt mit dem Ziel entwickelt, den Verbrauchern, die von jahrelangem Schlammschleudern in der Industrie, endlosen Geschichten über Olivenölbetrug und irreführenden Nachrichten von Interessenvertretern der Industrie bombardiert wurden, ein gewisses Vertrauen zu geben.

Letzten Oktober der Internationale Olivenrat Eingeladene Vertreter ihre Siegelprogramme auf einer Madrider Sitzung des Beratenden Ausschusses für Olivenöl und Tafeloliven vorzustellen. Das Komitee hörte von QvExtra und der Extra Virgin Allianz - zwei Programme, die qualitätsbewussten Herstellern ähnliche Lösungen bieten.

In Córdoba warnte Jean-Louis Barjol, der Exekutivdirektor des International Olive Council, die rund 200 Teilnehmer vor den Herausforderungen, die mit der Festlegung eines Qualitätsstandards mit breiter Akzeptanz verbunden sind. ​"Du bist in einem Kampf und es wird Krisen geben “, sagte er. ​"Sie müssen sich also mit einem sehr konkreten Vorschlag an die Erzeugerverbände und Regierungen wenden. “ Ein Veranstalter sagte, das IOC habe den Kongress finanziell unterstützt.

QvExtra behauptet, dass seine Mitglieder zusammen jährlich 80,000 Tonnen Olivenöl produzieren, was der sechsten Gruppe unter den weltweit produzierenden Ländern entspricht. ​"Qualität ist kein kleiner Sektor mehr “, sagte Manuel Heredia Halcón, QvExtra-Sekretär, und verwies auf die relative Gleichgültigkeit der spanischen Regierung gegenüber früheren Initiativen zur Definition und Förderung von nativem Olivenöl extra.

Ein Großteil davon ist die Produktion von Oleoestepa - einer großen spanischen Genossenschaft, die jährlich rund 30,000 Tonnen versendet und deren Geschäftsführer Álvaro Olavarría Govantes als QvExtra-Vizepräsident fungiert. (Oleoestepa Marken verdiente zwei Goldmedaillen beim Internationalen Olivenölwettbewerb in New York.)

Die Konferenzteilnehmer hörten von einer unterschiedlichen Anzahl von Moderatoren: Vertreter der spanischen Regierung überprüften die jüngsten Forschungsergebnisse (die Verbraucher wissen immer noch nichts über Olivenöl), berühmte Köche diskutierten die Geschmacksmerkmale von Olivensorten, die Produzenten blätterten durch Bilder ihrer Farmen und die Redner stellten ihre neueste Projekte für ein gefangenes Publikum. Trotz eines unzusammenhängenden Programms diente die Veranstaltung dazu, QvExtra zumindest vorerst auf die Karte zu setzen.

Gegen Ende der Veranstaltung skizzierte Heredia die Mitgliedschaftskriterien der Gruppe und technische Benchmarks Diese Produkte müssen erfüllt sein, um das QvExtra-Siegel anzuzeigen - chemische Parameter und Geschmacksstandards, für deren Erlernen sich die meisten Verbraucher niemals die Zeit nehmen werden, die QvExtra jedoch durch ein einfaches Goldschild mit seinem nicht so intuitiven Akronym vermitteln möchte: ​"S-IQE-V ”(Siegel International Quality Extra Virgin).

Im Gegensatz zu anderen Versuchen, mit Qualitätssicherungsprogrammen Fuß zu fassen, weist QvExtra einige Wettbewerbsvorteile auf. Es ist das einzige Programm dieser Art mit Ursprung in Spanien - dem weltweit führenden Hersteller. Es hat bereits eine beeindruckende Liste bekannter Mitglieder wie Melgarejo, Pago Baldios San Carlos, Masia el Altet, Wüstengold, Casa de Hualdo, O-Med, Oro Bailen und Almazaras de la Subbetica; und es hat, zumindest zu einem gewissen Grad, die Unterstützung des Internationalen Olivenrates gewonnen.

Ob es der Initiative gelingt, einen Unterschied auf dem Markt zu bewirken, bleibt abzuwarten, aber das Spiel läuft. Mit einem weltweiten Umsatz von nicht weniger als 12 Milliarden US-Dollar für Olivenöl hat QvExtra offiziell sein Angebot angekündigt, für Verbraucher bequem natives Olivenöl extra zu identifizieren, dem man vertrauen kann.