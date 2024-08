Sind Riegel mit Olivenölverkostung nur ein Trend?

Olivenöl-Verkostungsriegel stammen möglicherweise aus Europa, aber ihre Präsenz in den USA hat in den letzten Jahren rapide zugenommen. Es gibt schätzungsweise über tausend solcher Fachgeschäfte und speziell ausgestattete Verkostungsbereiche auf Gourmetmärkten im ganzen Land. Anstatt eine Flasche direkt aus dem Regal zu holen, können Kunden Ölproben entnehmen ​"on-tap “(normalerweise in traditionellen italienischen Behältern gelagert) Schlagzeug) vor dem Kauf.



"Dieses Ding hat Vollgas gegeben “, erklärte Veronica Bradley, CEO von Veronica Foods Company, wenn nach der Zukunft der sogenannten gefragt ​'Verkostung von Olivenöl vom Fass. ​"Es ist der Weg nach vorne, und ich denke, es wäre sehr schwierig, jetzt zurückzukehren. “

Veronica Foods ist eines von mehreren Unternehmen, das derzeit in den USA Riegel für die Verkostung von Olivenöl anbietet. Von seinem ersten Geschäft in Fish Creek, Wisconsin, aus arbeitet der Importeur jetzt mit über 600 Standorten, weitere werden folgen.

Zu Bradleys Wettbewerb gehören die Franchise-Unternehmen Vom Fass und Oil & Vinegar, zwischen denen sich Hunderte von Geschäften auf der ganzen Welt befinden. Beide Unternehmen wurden in Europa gegründet, bevor sie sich dem US-Markt näherten. Ein weiteres Franchise-Unternehmen, der in Kalifornien ansässige Olivenölhändler We Olive, öffnete seine erste East Coast Store in Brooklyn im letzten Monat.

Selbst als in Nordamerika die Verkostung von Riegel vom Fass begann, kündigten Gesundheitsbehörden in Großbritannien 2014 ein Verbot von Aspekten der Praxis an. Die Rural Payments Agency (RPA) führte den Verkauf von nicht versiegeltem Olivenöl als Verstoß gegen an Europäische Vorschriften. In einem späteres Interview mit Olive Oil TimesEin Beamter stellte klar, dass das Zulassen von Ölproben durch Kunden vor dem Kauf einer separaten, versiegelten Flasche keine Verletzung darstellt, sondern nur, wenn der Inhalt der Flasche genau mit dem der Probe übereinstimmt.

Randy Hernandez, ehemaliger Eigentümer von Oliana Premium Olivenöl und Essig in West Hollywood, beschrieb den Prozess der Kommunikation mit den örtlichen Gesundheitsbehörden über seine Verkostungsbar als schwierig. Vorschriften am Probenahme von Lebensmitteln im Einzelhandel in den USA von Staat zu Staat unterschiedlich sein, sagte er, was die Erlangung einer Genehmigung erschweren könnte. Hernandez betonte jedoch schnell, dass Oliana kürzliche Schließung war das Ergebnis von Leasingproblemen und nicht ein Mangel an Vertrauen in die Popularität des Produkts oder der Verkostungsriegel.

Gebirgsstadtolivenöl Co. in Park City, Utah

Kritiker von Olivenöl vom Fass werfen auch Fragen zu Lagerungspraktiken auf und ob Einzelhändler ihr Produkt möglicherweise das ganze Jahr über frisch halten können. Auf die Frage, wie lange Öle in einem Fusti verbleiben könnten, bevor sie ausgetauscht werden, sagte Veronica Bradley, dass dies unterschiedlich sei. Bradley räumte ein, dass nicht alle Ölverkostungsriegel gleich sind, und es gab Versuche, das beliebte Verkostungsmodell vom Fass zu verwenden, um unterdurchschnittliche Produkte zu verkaufen. ​"Besonderes Augenmerk legen wir auf die Chemie des Öls. Menschen lügen, Flaschen lügen, aber Chemie lügt nicht. “

Trotz einer Reihe von Ähnlichkeiten hinsichtlich der Art und Weise, wie das Produkt an Ölverkostungsstandorten an Kunden geliefert wird, gibt es Unterschiede in der betrieblichen Auswahl zwischen Unternehmen. Betriebsleiter bei Vom FassDavid Eisner-Kleyle schreibt der fortschrittlichen Verpackungstechnologie die Frische ihres Öls zu, das die Qualität der Früchte ermöglicht ​"in der Zeit eingefroren “, sagte er. Einmal versiegelte Behälter werden niemals geöffnet, um ihren Inhalt zu übertragen, wodurch sie möglicherweise Licht oder Sauerstoff ausgesetzt werden, sagte Eisner-Kleyle.

Aber sind Riegel mit Olivenölverkostung das Geschäft, an dem Amerikaner interessiert sind? Überall in den größten Ballungsräumen des Landes haben sich Standorte angesiedelt, aber was ist mit den kleinen Städten?

Einige haben argumentiert, dass die Preise in solchen Fachgeschäften, die bis zu 60 US-Dollar pro Liter betragen können, eher einem extravaganten Souvenir als einem täglichen Grundnahrungsmittel entsprechen, und es ist kein Wunder, dass sich die Geschäfte in der Regel in touristisch geprägten Gegenden befinden.

Eisner-Kleyle ist zuversichtlich, dass das Modell entweder in der Stadt oder auf dem Land eingesetzt werden kann, und ist der Ansicht, dass Qualität ein besserer Indikator für Erfolg ist als Erschwinglichkeit. Er sieht nicht viele Veränderungen in der Art und Weise voraus, wie Olivenöl-Riegel in naher Zukunft Geschäfte machen. ​"Diese Produkte sind sehr traditionelle Produkte, die es schon lange gibt. Wenn sich die Amerikaner an sie gewöhnen, werden sie sehen, warum sie so beliebt sind. “