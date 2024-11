Chinesische Verbraucher verwirrt von Olivenöl

Olivenöl verlangsamt die Alterung, ist ein erstklassiges Nahrungsmittel gegen die Folgen von Herzkrankheiten und schmeckt zudem hervorragend. Das ist ein ziemlich guter Ruf, dem man gerecht werden muss, was den durchschnittlichen chinesischen Verbraucher in eine Zwickmühle bringt. Die verwirrende Auswahl und die verwirrenden Marketingbotschaften verwirren viele chinesische Verbraucher bei der Kaufentscheidung.

Das Problem ist, dass eine Mischung aus übertriebenem Marketing und bizarrer Preisgestaltung es dem Laien schwer macht, die Spreu vom Weizen zu trennen. Jede Olivenölmarke prahlt damit, wie gesund sie ist, wie reich an ungesättigten Fetten, wie rein und wie hochwertig sie ist. Aber das ist natürlich Werbung. Wie wäre es, wenn man anhand von Zahlen zwischen gut und schlecht unterscheidet? Nun, das könnte funktionieren, wenn man die Zahlen finden – und ihnen dann Glauben schenken könnte. Chinesische Berichte zu diesem Thema besagen, dass die Kennzeichnung der meisten Olivenöle verwirrend und für den Durchschnittsverbraucher schwer verständlich ist.

Jeder möchte frisches Olivenöl, oder? Schauen Sie sich also das Produktionsdatum an, das irgendwo auf dem Etikett aufgedruckt sein sollte – es sei denn, Sie sind sich nicht sicher, ob das Datum, das Sie lesen, das Datum ist, an dem die Oliven ausgepresst und in (hier Land einfügen) gepresst wurden, oder ob dies das Datum ist, an dem das Ganze in China verpackt wurde. Dasselbe gilt für das Mindesthaltbarkeitsdatum und andere wichtige Informationen. Im Oktober 2009 hat China einige Gesetze und Standards für Olivenöl und seine Verpackung erlassen, aber was dieser chinesische Journalist in den Regalen findet, lässt immer noch zu wünschen übrig.

Aber man zahlt für das, was man bekommt, oder? Das möchte man ja gerne glauben, aber was rechtfertigt den Preisunterschied zwischen einer 1-Liter-Flasche nativen italienischen Olivenöls, die 200 Yuan (ca. 29.40 US-Dollar) kostet, und dem 2.5-Liter-Oliven-Sonnenblumenöl, das weniger als 20 Yuan (2.94 US-Dollar) kostet? Allein die Zugabe von Oliven scheint bestimmte Speiseöle teurer zu machen als solche ohne. Wenn Oliven die magische Zutat sind, die für die Preisunterschiede verantwortlich ist, kann man sich vielleicht vorstellen, warum die Premiumprodukte so teuer sind. Mit anderen Worten: Das ist das beste Marketing-Tool – die Preise insgesamt in die Höhe treiben – aber ob das für den Verbraucher das Beste ist, ist eine andere Frage.

Einige chinesische Berichte geben Ratschläge zur Auswahl des Öls. Achten Sie auf die Klarheit des Öls, sagen sie. Sieht es dick oder dünn aus? Ist die Farbe zu dunkel oder zu hell? Bleiben Sie bei den guten Marken, sagen sie. Mehr Marketing, mehr Verwirrung.

Natürlich werden die meisten guten Marken importiert und auf Lager gehalten Kreuzung oder gehobenere Lebensmittelgeschäfte für Auswanderer, die mit ihrem höheren Einkommen und ihrem westlichen Hintergrund ein ganz anderes Verbraucherverhalten aufweisen als der Durchschnittschinesen, der sich erst einmal den Kopf zerbrechen muss, bevor er sich zurechtfindet und etwas findet, bei dem er bleiben kann.