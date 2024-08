Eine Olivenfarm in Kumming China (Foto: Denise Lai)

Günstige Arbeitskosten und Zugang zu Wasser sowie ehrgeizige Expansionspläne könnten dazu führen, dass China innerhalb eines Jahrzehnts den Status Spaniens als weltweit führender Olivenölproduzent gefährdet, sagt eine große spanische Zeitung.

Unter der Überschrift ​"China beginnt mit der Produktion seines eigenen Olivenöls “, El Mundo berichtete, dass der asiatische Riese in nur wenigen Jahren etwa 59 Millionen Olivenbäume in voller Produktion haben könnte – ein Anstieg von 50 Prozent gegenüber den derzeit 39 Millionen auf 136,000 Hektar – was der Plantagenfläche von Jaén, der größten Olivenölproduzentregion weltweit, entspricht.

"Chinas Interesse an der Herstellung von Olivenöl zeigt sich jetzt auf so großen Plantagen, dass das Aufkommen auf internationalen Märkten in nicht allzu ferner Zukunft eine kommerzielle Bedrohung für die spanische Führung darstellen könnte “, heißt es in dem Papier.

"Es wird geschätzt, dass China in 10 - 12 Jahren die weltweite Dominanz auf dem Olivenölmarkt vorweisen kann, den Spanien derzeit innehat. “

Chinas Hauptwettbewerbsvorteil sind billige Arbeitskräfte - das entspricht etwa 20 Euro pro Person und Monat. Es hat auch den Hauptvorteil, dass die bergseitigen Plantagen - wie in den Provinzen Gansu, Sichuan und Shaanxi - dank des Eistaus im Frühjahr reichlich Wasser haben.

Seit einigen Jahren besuchen chinesische Landwirte und Geschäftsleute Spanien, um zu erfahren, wie es seine Ikonenprodukte wie Olivenöl herstellt.

Chinas Fähigkeiten im Reverse Engineering haben sich auf ein weiteres spanisches Flaggschiff ausgeweitet - den Schinken. Ein vereitelter Versuch zweier chinesischer Unternehmen, den berühmten Namen Jabugo in China zu registrieren, soll Spanien einen Schauer über den Rücken laufen lassen.

Olivenöl und Olivenöl Die Einfuhren nach China stiegen 38/2011 um 12 Prozent Internationaler Olivenrat. Spanien war der Hauptlieferant, befindet sich aber derzeit in einer düsteren Ernte - es scheint weit unter der Hälfte des Rekordes der letzten Saison von 1.6 Millionen Tonnen zu liegen.

Letzteres könnte sich auf Marokko, Tunesien und die Türkei auswirken - spanische und italienische Abfüller werden voraussichtlich ihre Einfuhren aus diesen Ländern erhöhen, um das Defizit in Spanien auszugleichen.

In Spanien steigen die Preise ab Werk weiter. Der durchschnittliche gewichtete Preis für die Woche bis zum 12. Januar lag laut POOLred bei 2.86 € / t (3.81 $ / t).