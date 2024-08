Die Sektoren der US-Agrarindustrie drücken ein gewisses Maß an Enttäuschung in Bezug auf die kürzlich verabschiedeten aus Tans-Pacific-Handelsabkommen (TPP).

Kimberly Houlding, Präsidentin der American Olive Oil Producers Association (AOOPA) sagte bei einer Anhörung letzte Woche aus dass das TPP ​"„Es hätte der Beginn eines Forums der Olivenöl produzierenden Länder der Neuen Welt sein sollen“ und es hätte der Ausgangspunkt für die Lösung der Probleme sein sollen, mit denen die Branche in den USA, Australien, Chile, Mexiko und Neuseeland konfrontiert ist.



Wir sind besorgt und enttäuscht darüber, dass dieses Abkommen möglicherweise eine wichtige Gelegenheit zur Förderung von Transparenz und wirksamen Qualitätsstandards in den TPP-Ländern verpasst. - Kimberly Houlding, Verband der amerikanischen Olivenölproduzenten

"Trotz der Bemühungen der US-Industrie sagte sie: ​"die Vereinbarung ist ​'Das Kapitel „Technische Handelshemmnisse“ enthält kein Olivenöl im Anhang, das die Länder dazu veranlasst, sektorspezifische Gruppen zu bilden, die sich mit Normen, Kennzeichnung und Verpackung von Wein und Spirituosen, Kosmetika und anderen Produkten befassen. “

Houlding zitiert als Zeugnis vor der United States International Trade Commission die jüngste ​'60-Minuten-Segment Vor geschätzten 12 Millionen amerikanischen Zuschauern des Programms wurde auf die Gesundheitsrisiken von verfälschtem Olivenöl hingewiesen. ​"Dies ist ein beängstigender Gedanke angesichts eines Experten in dieser Geschichte, der schätzte, dass 75 bis 80 Prozent des nativen Olivenöls, das aus Italien in die Regale der US-Supermärkte exportiert wird, betrügerisch sind “, sagte Houlding ​'Autor der Extra Virginity, Tom Müller, der für das Segment interviewt wurde.

Viktoria Guida berichtet in Politico am 15. Januar, dass Houlding behauptete, das TPP biete die Möglichkeit, eine in den USA ansässige Gruppe zu bilden, die ein Gegengewicht zum Internationaler Olivenrat das steht für den europäischen Olivenölhandel.

Es ist weiterhin möglich, eine Bestimmung hinzuzufügen, die die Einrichtung von Ad-hoc-Arbeitsgruppen vorsieht, deren Zweck darin besteht, Standards und regulatorische Fragen zu behandeln, die für die gesamte Olivenölindustrie weiterhin ein allgemeines Anliegen sind. Laut USTR-Sprecher Matt McAlvanah ​"Das Kapitel [Technische Handelshemmnisse] von TPP bietet die Möglichkeit, an weiteren branchenspezifischen Initiativen zu arbeiten, und wir freuen uns auf weitere Diskussionen mit der Industrie zu diesem Thema. “