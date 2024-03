Olivenbäume in Gaza gehören zu den Kollateralverlusten des Konflikts

Olivenbäume in Gaza geraten in die Spirale der anhaltenden israelischen Invasion, da die Menschen in der palästinensischen Enklave Brennholz aus den Hainen ihrer Familie zum Kochen und Heizen beziehen.

"Um Brot zu backen, braucht man ein Feuer“, sagte Khaled Baraka, ein Palästinenser aus Bani Suhaila, einer Stadt mit 41,000 Einwohnern in Gaza, der mit seiner Familie aus der Stadt fliehen musste, gegenüber Al Jazeera. ​"Wie hätte es sonst passieren sollen?“

Bevor er ging, fällte Baraka die Hälfte der Bäume im Obstgarten der Familie, darunter Oliven-, Zitronen- und Orangenbäume, um seiner Familie und bedürftigen Nachbarn Feuerholz zu liefern.

"Ich wurde vertrieben … als israelische Panzer in die Stadt Khan Younis eindrangen, hatten wir bereits eine schwere Zeit“, sagte Baraka. ​"Mein Obstgarten und meine Felder lagen neben unserem Haus und wir hatten bereits begonnen, Zweige abzubrennen.“

"Diese Bäume haben meine Momente der Freude und Trauer durchlebt“, fügte er hinzu. ​"Sie kennen meine Geheimnisse. Wenn ich traurig und besorgt war, habe ich mit den Bäumen gesprochen und mich um sie gekümmert … aber der Krieg hat diese Bäume getötet.“

Ahlam Saqr, eine 50-jährige Frau aus Gaza-Stadt, war am Boden zerstört, als ihre Söhne die vier Olivenbäume in ihrem Hinterhof fällen mussten, um Holz zum Kochen und Heizen ihres Hauses zu gewinnen.

"„Das Haus fühlte sich so leer an“, sagte Saqr zu Al Jazeera. ​"Die Bäume hatten ihren Platz im Haus, und als sie weg waren, wurde es dunkel. Wir haben schöne Erinnerungen mit ihnen. Ich habe jedem erzählt, dass meine Bäume meine Lebensgefährten waren.“

Die israelische Invasion in Gaza erfolgte als Reaktion auf den 7. Oktoberth Angriff, bei dem Militante der Hamas, des Palästinensischen Islamischen Dschihad und anderer Gruppen 1,143 Israelis töteten. Gesundheitsbeamte in Gaza schätzen, dass seit dem israelischen Einmarsch mindestens 30,000 Palästinenser getötet wurden.

Der Beginn des Krieges fiel mit dem Beginn der Ernte zusammen, was zur Folge hatte, dass einige Einheimische im Kampf um die Sicherung ihres Lebensunterhalts ihre Früchte nicht einsammelten.

"Anstatt Oliven zu ernten, fällen wir jeden Baum, den wir finden können, um zu überleben“, sagte Shahd al-Modallal, ein Bewohner von Rafah im Süden des Gazastreifens, gegenüber The Guardian. ​"Wir machen ein Feuer und verkünden allen Familienmitgliedern, dass wir ein Feuer haben. Jeder, der etwas zu kochen hat, sollte es mitbringen. Das ist unser Alltag.“

Oliven sind eine wichtige landwirtschaftliche Nutzpflanze in Palästina und werden seit jeher angebaut Tausende von Jahren an den östlichen Ufern des Mittelmeers.

Fast die Hälfte des Anbaulandes im Westjordanland und im Gazastreifen – eine Fläche von fast 41,900 Hektar – ist mit mehr als 10 Millionen Olivenbäumen bepflanzt, hauptsächlich lokale, dürreresistente Sorten wie Souri und Nabali. Schätzungen zufolge sind rund 100,000 Familien in Palästina für ihren Lebensunterhalt auf Olivenbäume angewiesen.

Im Jahr 2017 wurde Palästina zum 14th Mitglied des Internationalen Olivenrats (IOC). Nach Angaben des Rates produzierte Palästina, einschließlich des Westjordanlandes und des Gazastreifens, im Erntejahr 23,000/2022 23 Tonnen Olivenöl. Vor der israelischen Invasion schätzte das IOC, dass Palästina 12,000 Tonnen Olivenöl produzieren würde, das aufgrund des Konflikts mit ziemlicher Sicherheit nicht gewonnen werden wird.

Unterdessen hat die Verbrennung großer Mengen Holz und fester Abfälle dazu geführt, dass in Gaza aufgrund des freigesetzten Rauchs Atemwegserkrankungen zunehmen. Die Weltgesundheitsorganisation meldete im Dezember letzten Jahres 129,000 Atemwegsinfektionen in der Region in einer einzigen Woche.

Nach Angaben des Welternährungsprogramms, einer Organisation der Vereinten Nationen, die Nahrungsmittel und andere Hilfe für Menschen in größter Not bereitstellt, sind 70 Prozent der Vertriebenen im südlichen Gazastreifen auf Brennholz als Brennstoff angewiesen.

"Wir leben mit Krankheit“, sagte Ali Daly, ein aus Rafah vertriebener Mann, der sich in Gaza-Stadt niederließ, gegenüber The Guardian. ​"Vom Rauch des Kochens, vom Rauch der Luftangriffe, von der Kälte.“