Eine Olivenernte unter Bombardierung im Südlibanon

RMEICH, Libanon – ​"Entschuldigen Sie das späte Treffen, aber wissen Sie, es ist Olivenerntezeit und ich muss vor dem Ende des Tages dort sein. Sonst …“ Pater Nagibs Rede wird durch das Geräusch eines Bombenangriffs unterbrochen.

Auf dem Gipfel eines nahegelegenen Berges steigt Rauch auf. Die Umgebung von Rmeich, einem christlichen Dorf im Südlibanon, wird seit dem 7. Oktober ständig bombardiertth, der Tag, an dem die Hamas Israel angriff.

Hamas ist die politische und militärische Organisation, die Gaza regiert, und wird von den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und sieben weiteren Ländern als Terrororganisation eingestuft.

Bisher fast 18,000 Palästinenser und mindestens 1,200 Israelis sind gestorben in dem Konflikt, so die Associated Press. Im Libanon sind etwa 20 Zivilisten und fast 100 Militante gestorben.

Pater Nagibs Hände sind grün und schwarz gefärbt, während er den Nachmittag damit verbrachte, die Früchte seiner Bäume zu pflücken. Sein Hain liegt direkt an der Grenze zu Israel.

Wie er haben viele Dorfbewohner in diesem Teil des Libanon Oliven auf ihren Feldern für den Eigenverbrauch oder den Verkauf, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Nach Angaben des libanesischen Landwirtschaftsministeriums zählt der Olivensektor im Libanon mehr als 110,000 Olivenbauern und etwa 200,000 Parzellen mit 12 Millionen Bäumen. Der örtliche Bauernverband schätzt, dass 20 bis 30 Prozent der nationalen Produktion aus dem Südlibanon stammen.

Der Olivensektor ist im Libanon nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell wichtig. Einer Schätzung zufolge ist mehr als die Hälfte der Bäume älter als 500 Jahre.

Während die seit vier Jahren im Land andauernde wirtschaftliche und soziale Krise dies getan hat wirkte sich auf die Olivenölproduktion des Landes aus, Konflikte im Süden des Libanon zwischen der Hisbollah, einer politischen Partei und militanten Gruppe mit Verbindungen zum Iran, und der israelischen Armee machen es in diesem Jahr noch schwieriger.

Nach Angaben der libanesischen Regierung seien seit Beginn des Konflikts 40,000 Olivenbäume niedergebrannt.

Rauch steigt von einem israelischen Luftangriff in der Nähe von Yaroun im Südlibanon auf, Sonntag, 10. Dezember 2023. (AP Photo/Hassan Ammar)

Wenn einige Menschen beschlossen, zu bleiben, um ihre Ernte zu retten, flohen mehr als 50,000 Menschen in den Süden. Einige von ihnen, die wir in einem Vertriebenenlager in Tyr (nördlich von Rmeich) trafen, waren Landarbeiter. Auf manchen Feldern bleiben die Oliven an den Bäumen hängen, weil niemand sie pflücken kann.

In Deir Mimas, nördlich von Rmeich, aber immer noch nahe der Grenze, ist der Lärm der Flugzeuge nahezu konstant.

Syrische Arbeiter kommen von den Olivenhainen zurück und versuchen, so viel wie möglich zu ernten.

Dieses Dorf benötigte in der vergangenen Saison 400 Arbeiter auf dem Feld. In diesem Jahr sind jedoch aufgrund des Konflikts bereits viele abgereist. Obwohl Deir Mimas nicht direkt getroffen wurde, geschah dies mitten in den Kämpfen.

Hanoune, die sich weigert, ihren vollständigen Namen zu nennen, setzt sich an ihren Tisch in ihrem Garten und beendet ihr Mittagessen. Trotz ihres Lächelns und ihres herzlichen Willkommens kann die Dorfbewohnerin ihre Sorgen über die diesjährige Saison nicht verbergen.

"Manchmal, wenn wir auf den Feldern sind, können wir die Bombenanschläge hören. Es ist gruselig. Aber manchmal geht das nicht“, sagte sie, während sie eine Mandarine schälte.

Hanoune ist für den Lebensunterhalt ihrer Familie auf ihre Olivenhaine und ein Gästehaus angewiesen. Sie weiß, dass dieses Jahr für beide kein gutes sein wird.

"Wir warten auf die Oliven und dann verkaufen wir sie“, sagte sie. ​"Jedes Jahr ist es so, aber was ist mit diesem Jahr? Ich habe Seife aus dem Öl, der Verpackung und so hergestellt, das hat mich viel Geld gekostet.“

"Aber jetzt kann ich sie nicht verkaufen“, fügte sie hinzu. ​"Es kann bis zum nächsten Jahr warten, aber wie soll ich in der Zwischenzeit leben?“

Hanoune befürchtet eine Eskalation an der Grenze, ähnlich wie 2006. Während des 34-tägigen Konflikts zwischen der Hisbollah und Israel wurde nahezu die gesamte lokale Infrastruktur bombardiert.

Es würde die diesjährige Erntesaison vor eine weitere Herausforderung stellen und durch die Wut der Menschheit noch mehr Kollateralschäden verursachen.