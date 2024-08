In wenigen Wochen wird in Washington eine öffentliche Anhörung der United States International Trade Commission zum Thema ​"Wettbewerbsbedingungen“ zwischen amerikanischen Olivenölproduzenten und großen ausländischen Lieferanten. Der Untersuchung wurde eingeleitet auf Antrag des Vorsitzenden des House Ways and Means Committee, Dave Camp.

Warten in den Flügeln wird vorgeschlagen Federal Marketing Order Entworfen von kalifornischen Produzenten in der Hoffnung, neue Hürden für importierte Olivenöle zu stellen und gleichzeitig einen leichteren Weg für sich selbst freizumachen. Beide Seiten erheben Anwälte denn was sollte ein intensiver Kampf sein.

Inländische Olivenölproduzenten liefern derzeit weniger als 2 ½ Prozent dessen, was die Amerikaner verbrauchen – fast 98 Prozent werden importiert – und es wurde weithin berichtet, auch auf diesen Seiten, dass amerikanische Produzenten dies könnten irgendwann mal liefern 5 Prozent. Aber würde es einen so bösartigen Kampf um nur weitere 2 ½ Prozent (nur 8,000 Tonnen) geben?

Es stellt sich heraus, dass die Antwort nein ist. Es steht viel mehr auf dem Spiel als die weit verbreiteten 5 Prozent, und beide Seiten wissen es.

Laut einer Quelle der kalifornischen Olivenölindustrie haben sich die Akteure der lokalen Industrie zum Ziel gesetzt, mehr als 5 Prozent des Inlandsbedarfs zu decken. Tatsächlich halten sie das nicht für völlig unmöglich alle Von dem Olivenöl, das die Amerikaner benötigen, könnten letztendlich US-amerikanische Produzenten liefern.

In runden Zahlen werden die Amerikaner in diesem Jahr 280,000 Tonnen Olivenöl oder 74 Millionen Gallonen verbrauchen, was es zum weltweit größten Markt außerhalb Europas macht. Eine moderne Farm mit hoher Dichte kann 160 Gallonen pro Morgen produzieren, so dass Sie ungefähr 462,000 Morgen benötigen würden, um so viel Olivenöl herzustellen.

Klingt nach viel? Nun, das ist es, und das ist es auch nicht. Bedenken Sie Folgendes: Allein in Kalifornien gibt es mehr als 800,000 Hektar Mandelanbaufläche. Und der spanische Olivenölproduzent Hojiblanca schätzt, dass die Bestände bald 1.2 Millionen Morgen erreichen werden.

Plötzlich scheinen 462,000 Morgen in Reichweite zu sein, besonders wenn Sie ein paar Gebiete aus Georgia, Arizona und Texas einwerfen. Tatsächlich sieht es ungefähr so ​​aus:

Kein Wunder also, dass die europäischen Produzenten in den Armen liegen. anspruchsvolles Handeln auf höchstem Niveau über das, was sie als amerikanische Bemühungen zum Aufbau von Handelshemmnissen ansehen. Die Amerikaner sagen, sie wollen es nur ​"Ebene das Spielfeld." Was einige Branchenakteure wirklich suchen, ist eher wie ein 462,000 Hektar großer ​"Feld der Träume."