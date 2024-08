Töpferfund beweist Olivenöl, das vor 8,000 Jahren in Israel verwendet wurde

Neue Forschungen haben Beweise dafür ergeben, dass Olivenöl bereits vor 8,000 Jahren in Israel und möglicherweise im Mittelmeerraum verwendet wurde.



Eine Studie, die am 24. November im Israel Journal of Plant Sciences veröffentlicht wurde, enthüllte die Ergebnisse von Tests, die an Töpferwaren durchgeführt wurden, die während der Ausgrabungen zwischen 2011 und 2013 in En Zippori in Niedergaliläa aufgedeckt wurden.

Ein Forscherteam der Hebrew University of Jerusalem und der Israel Antiquities Authority verwendete Proben der Keramikscherben, um eine organische Rückstandsanalyse durchzuführen, und fand heraus, dass sie Spuren von Olivenöl enthielten. Die Untersuchungen ergaben auch, dass einige der hier gefundenen Töpfergefäße aus dem Jahr 5,800 v. Chr. Stammen und zur Lagerung von Olivenöl verwendet wurden.

Diese Funde, zusammen mit denen, die an der untergetauchten Stelle von Kfar Samir vor der Küste Israels entdeckt wurden, waren zerkleinerte Olivensteine ​​und Olivenbrei wurden in Gruben begraben gefunden, liefern die frühesten Beweise für die großflächige Produktion und den Verbrauch von Olivenöl in Israel und möglicherweise im gesamten Mittelmeerraum.

Während in der Studie von Kfar Samir geschätzt wurde, dass in der Region bereits vor 6,500 Jahren Olivenöl produziert wurde, bedeutet die Tatsache, dass die in En Zippori gefundenen Töpferwaren aus dem Jahr 5,800 v. Chr. stammen, dass die Produktion und der Verbrauch von Olivenöl bis zu 8,000 Jahre zurückreichen könnten.

Dies deutet darauf hin, dass Olivenöl zu dieser Zeit ein Grundnahrungsmittel in der Region war, aber Forscher spekulieren auch, dass es möglicherweise auch als Brennstoff in Öllampen verwendet wurde.