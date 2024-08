Olivenöl aufgrund von Pestizidspuren zurückgehalten

Laut Sergio Silvestris, italienischem Mitglied des Europäischen Parlaments, hat die Entdeckung von Pestizidspuren in den Häfen von New York und Seattle 98 Schiffscontainer mit nativem italienischem Olivenöl extra gestrandet.

In einer schriftlichen Frage Anfang dieses Monats informierte Silvestris das Parlament über Kontrollen in verschiedenen Behältern, in denen Spuren von Chlorpyrifos-ethyl gefunden wurden.

Die festgestellten Werte – zwischen 0.015 und 0.020 ppm – waren minimal und lagen unter dem maximal zulässigen Rückstandswert (MRL) von 0.250 ppm, der für alle landwirtschaftlichen Nutzpflanzen in der Europäischen Union festgelegt ist. Aber das Pestizid, das gegen die Olivenfliege eingesetzt wird, könne in den USA nicht für die Olivenölproduktion verwendet werden, sagte er.

Es ist jedoch in den USA für die Verwendung in verschiedenen Kulturen mit einem Rückstandshöchstgehalt von 0.100 ppm zugelassen und zugelassen.

Laut Silvestris unterliegt jedes von den USA importierte EU - Öl einer vorherigen Kontrolle durch die Food and Drug Administration (FDA) und italienische Olivenölexporteure haben seit mehreren Jahren ​"erhebliche Schwierigkeiten beim Verkauf ihres Produkts in die USA aufgrund des Vorhandenseins von Chlorpyrifos-ethyl-Rückständen. ​"Ein Pestizid, dessen Verwendung in Italien und Europa im Olivenanbau gemäß der Verordnung 149/2008 der Europäischen Kommission zugelassen ist. “

"Derzeit sind über 80 Prozent des in Italien produzierten und in den USA verkauften nativen Olivenöls extra in 98 Containern in den Häfen von New York und Seattle blockiert“, schrieb er in einer noch unbeantworteten Frage vom 8. März.

Silvestris verband die Angelegenheit mit der Notwendigkeit von Änderungen der FDA-Vorschriften und dem umfassenderen Thema der kommenden Gespräche in diesem Sommer über ein transatlantisches Freihandelsabkommen.

"Warum wurde ein bilaterales Abkommen mit den USA in Bezug auf diesen Stoff noch nicht erzielt? “

"Wird die Kommission so bald wie möglich Verhandlungen mit der FDA aufnehmen… in Bezug auf Chlorpyrifos in Landwirtschaft und Ernährung? “

"Welche weiteren Schritte gedenkt sie zu unternehmen, um den freien Handel zwischen den beiden Parteien zu gewährleisten und zu verhindern, dass gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen wie die beschriebenen zu echten internationalen Hindernissen für den Export von EU-Produkten werden “, fragte er.

Ein amerikanischer Olivenölimporteur erzählte Olive Oil Times dass auch einige Behälter mit spanischem Olivenöl extra vergine aufbewahrt worden waren.

In den USA wurden 2011/12 etwas mehr als 317,000 Tonnen Olivenöl importiert, ein Plus von 8.6 Prozent gegenüber der Vorsaison. Italien war der Hauptlieferant, gefolgt von Spanien.

Juan Corbalán, Brüsseler Delegierter der spanischen Genossenschaften für Agrar- und Ernährungswirtschaft, die den Vorsitz der Olivenölabteilung des europäischen Bauernverbandes Copa-Cogeca innehat, sagte, dass die europäischen Olivenölexporteure in den USA Beschränkungen ausgesetzt seien, in denen europäische Qualitätsstandards nicht anerkannt wurden.

"Wir haben das Gefühl, dass sie sich mit Olivenöl aus Europa nicht sehr wohl fühlen, weil es wettbewerbsfähiger ist als das ihre “, sagte er.

Kritik in den USA an EU-Qualitätsstandards und Diskussion über das Land, möglicherweise eigene einzuführen Vermarktungsauftrag für Olivenöl hatte viel Unsicherheit geschaffen und hielt potenzielle Exporte in die USA ab

"Produzenten aus der EU wollen das Risiko nicht eingehen, weil sie nicht wissen, was morgen passieren wird, sie haben keine Stabilität “, sagte er.