Importeure nennen NYT-Stück "diffamierend", Müller "bestürzt"

Eine Handelsgruppe amerikanischer Olivenölimporteure kritisierte die New York Times für einen ​"verleumderisch und ungenau “über die Verfälschung von Olivenöl in Italien. Und Extra Jungfräulichkeit Autor Tom Mueller sagte, dass er war ​"bestürzt“, dass er als Quelle des Artikels genannt wurde.



Ich hatte keine Eingabe zu Inhalten, Faktenprüfung usw. Ich wünschte, ich hätte. - Tom Müller

In einem Brief an den öffentlichen Redakteur der New York Times schrieb Eryn Balch, Executive Vice President der North American Olive Oil Association: ​"Ich bin schockiert über dieses diffamierende Stück über die Verfälschung von italienischem Olivenöl. Dieses Stück ist übersät mit falschen Aussagen, als ob sie Tatsachen wären. “

"Da die Grenzen zwischen faktenbasiertem Journalismus und anekdotischem Geschichtenerzählen in den Online-Medien immer mehr verschwimmen, müssen sich die Leser auf glaubwürdige Institutionen wie die New York Times verlassen können, um die beiden zu trennen “, schrieb Balch. ​"Indem Sie die in diesem Artikel gemachten Tatsachenangaben nicht überprüfen, ist Ihre vertrauenswürdige Marke zu einem Absatzmarkt für Selbstversorger geworden. “

Tom Müller

Die New York Times bot eine Diashow betitelt ​"Extra Virgin Suicide“, das 15 Karten über den Prozess der groß angelegten Verfälschung in der Olivenölindustrie in Italien präsentierte. Der Beitrag wurde am Samstag vom New-York-Times-Illustrator Nicholas Blechman veröffentlicht und nennt Mueller als einzige Quelle.

Bechman ist der Art Director der New York Times Book Review. Er ist kein Times-Reporter.

In einer E-Mail sagte Müller, er ​"wusste nichts über das Stück der Times und war ​"bestürzt“, dass sein Name angehängt wurde. ​"Der Autor und ich sprachen kurz telefonisch, und wir tauschten eine E-Mail aus, in der ich ihm allgemeine Informationen über die Olivenölindustrie gab und ihn auf weitere Informationen hinwies. “

Müller gratulierte Blechman jedoch kurz nach der Veröffentlichung des Artikels zu einem Tweet:

Mittlerweile wurde das Stück auf der ganzen Welt geteilt und von unzähligen Online-Publikationen aufgegriffen. Am Sonntag listete ihn die Website der New York Times auf Platz drei der am häufigsten per E-Mail verschickten Artikel.

Nicholas Blechmann

Die Grafik, die die New York Times nannte ​"„interaktiv“, obwohl es den Lesern keine Möglichkeit gab, Kommentare abzugeben, enthielt mehrere Aussagen, die Branchenexperten durch ihre Ungenauigkeiten alarmierten und eine weitere Debatte über eine Branche anheizten, die mindestens genauso voller Fehlinformationen wie Betrug ist.

Auf einer der Karten der Serie stand: ​"Ungefähr 69 Prozent des in den USA verkauften Olivenöls sind manipuliert.“ Es bezog sich vermutlich auf die 2010 UC Davis-Studie Das ergab, dass Proben von zehn importierten Marken, die in drei kalifornischen Supermärkten als extra jungfräulich gekennzeichnet waren (nicht gerade eine nationale Stichprobe) minderwertig - nicht, dass sie absichtlich waren ​"behandelt. "

Ein anderes Beispiel besagt, dass sich die italienische Polizei ausschließlich auf sensorische Tests stützt und chemische Analysen als unzulässig einstuft ​"einfach zu fälschen. “Und ​"viele ”Produzenten in Italien mit ihren Raffinerien ​"regelmäßig überfallen “, können sich der Times zufolge dennoch einer strafrechtlichen Verfolgung entziehen ​"Verbindungen zu mächtigen Politikern “- ein Stereotyp, den Experten als übertrieben und berührungslos bezeichnen.

Bechman scheint wegen des Artikels in die Kritik geraten zu sein. Er twitterte, dass er Briefe von italienischen Chemikern erhalten habe, und erinnerte die Leser gleichzeitig daran: ​"Ich bin nur ein Illustrator. "

Von italienischen Chemikern Briefe über die Kernspinresonanz von Olivenöl erhalten. Basta! Ich bin nur ein Illustrator. - Nicholas Blechman (@nblechman) 28. Januar 2014

In einem früherer TweetBlechman dankte Müller und drei weiteren Illustratoren für ihre Hilfe bei dem Projekt.

Die New York Times hat auf eine Bitte um Kommentar nicht geantwortet.

