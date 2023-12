Polizei in Spanien und Italien deckt Olivenöl-Betrugsring auf

Eine koordinierte Europol-Ermittlung unter Beteiligung der spanischen und italienischen Polizei führte zur Beschlagnahmung von 260,000 Litern verfälschtem Olivenöl und zur Festnahme von 11 Personen in der Nähe von Ciudad Real in Zentralspanien.

Den Ermittlern zufolge war das Ziel der festgenommenen Personen die Verwässerung Natives Olivenöl extra mit nicht-nativem und Lampantöl, was es dem illegalen Unternehmen ermöglicht hätte, ein chemisches Profil für sein Produkt zu erreichen, das ausreichte, um auf den legalen Olivenölmarkt zu gelangen.

Lampante, die niedrigste Qualität des Olivenöls, ungenießbar, sofern es nicht raffiniert ist, wird für durchschnittlich 6.37 € pro Liter verkauft, verglichen mit 7.45 € pro Liter natives Olivenöl extra im spanischen Referenzmarkt Jaén.

Siehe auch: Trade Group kündigt Initiative zur Prüfung der Olivenölqualität an

In einer Erklärung kündigten die Ermittler außerdem die Sicherstellung zahlreicher Container, vier Fahrzeuge, digitaler Dokumente, 91,000 Euro Bargeld und anderer physischer Beweise an, die auf einen internationalen Fälscherring hinweisen.

Die Untersuchung ergab auch drei Mühlen in der Toskana und auf Sizilien, Italien, von denen angenommen wird, dass sie direkt an der illegalen Operation beteiligt sind.

Die Ermittler beschafften in den Büros dieser Unternehmen mehrere Dokumente und digitale Dateien und deckten damit Bemühungen auf, Olivenöl aus verschiedenen Quellen zu sammeln. Eines der Unternehmen wurde wegen illegaler Olivenölkennzeichnung sofort bestraft.

Auslöser der gesamten Aktion war eine routinemäßige Inspektion des Inhalts eines Tankwagens unweit von Ciudad Real.

Nach Angaben der Ermittler kommt es immer häufiger zu solchen Fälschungsbekämpfungsmaßnahmen.

Aus ihrer Sicht ist die Rekord- und nahezu Rekordpreise für natives Olivenöl extra des vergangenen Jahres, zusammen mit der erheblicher Produktionsrückgang, haben skrupellose Akteure dazu verleitet, aus der Situation Profit zu schlagen.

Letzten September, Spanische Beamte leiteten eine umfassende Untersuchung ein gegen den Diebstahl von nativem Olivenöl extra aus einer Mühle in Carcabuey, Córdoba, im Herzen Andalusiens, der wichtigsten Olivenölproduktionsregion der Welt.

Ähnliche Ereignisse ereigneten sich in den letzten Wochen auch in anderen relevanten Produktionsregionen, beispielsweise in Apulien, Italien. Polizeibeamte stellten fest, dass organisierte Banden versuchen, von der reichhaltigen apulischen Produktion zu profitieren, indem sie in der Gegend Oliven und Olivenöl stehlen.

In 2022, Italienische Polizei verhinderte 2.3 Millionen Liter natives Olivenöl werden als natives Olivenöl extra verkauft, eine der wichtigsten Maßnahmen zur Fälschungsbekämpfung in der Branche.

Obwohl natives Olivenöl als qualitativ hochwertig gilt, hat es einen höheren Säuregehalt als extra natives Olivenöl und wird zu deutlich niedrigeren Preisen als extra natives Olivenöl verkauft.

Während routinemäßige Inspektionen und Untersuchungen im gesamten Olivensektor fortgesetzt werden, sind die Mengen an gefälschtem Olivenöl, die von den Behörden entdeckt wurden, im Vergleich zu den gesamten Handelszahlen mit Olivenöl nach wie vor sehr gering.

Ein von der New York Times zitierter Bericht der Food and Drug Administration aus dem Jahr 2015 zeigte, dass weniger als fünf Prozent von 88 in Supermärkten in den USA verkauften Olivenölen verfälscht waren.

Diese Ergebnisse waren bedeutsam, wenn man bedenkt, dass die USA im Erntejahr 360,000/2022 23 Tonnen Olivenöl importierten.

Die von der spanischen und italienischen Polizei aufgedeckte Fälschungsaktion mit einem Volumen von 260,000 Litern ist zwar für ihre kriminellen Ziele und die Art der Ausführung von Bedeutung, stellt jedoch im Vergleich zur gesamten Olivenölproduktion in Spanien und Italien eine vernachlässigbare Menge dar.

Im Erntejahr 2022/23, das von geringen Produktionsmengen geprägt war, produzierten Spanien und Italien etwas mehr als eine Million Tonnen, etwa eine Milliarde Liter, die meisten davon waren natives Olivenöl extra.