Terra Creta organisiert Konferenz

Besucher aus 14 Ländern - und 50 einheimische Landwirte - haben sich für die Terra Creta International Conference 2012 zum Thema Olivenöl und Qualität angemeldet, die nächste Woche in Chania, Kreta, stattfinden wird.



Karpadakis Emmanouil, Marketing Manager von Terra Creta, sagte Olive Oil Times Ziel der Konferenz vom 11. bis 14. Oktober ist es, den Teilnehmern Informationen zu geben ​"Ein totales Olivenöl-Erlebnis - vom Baum bis zur Flasche. “

Weitere wichtige Ziele sind die Erweiterung des Wissens über Qualitätsaspekte, gesundheitliche Vorteile und biologische Eigenschaften sowie Tipps zur optimalen Lagerung und Verwendung von Olivenöl.

Terra Creta hofft auch, die Exzellenz und Einzigartigkeit zu fördern Eigenschaften von Olivenöl in seiner Region - Kolymvari im Westen Kretas - und um Produzenten aufzuklären und Einblicke in die internationale Nachfrage und Trends zu gewähren, insbesondere in Schwellenländern, sagte er.

Olivenölqualität und Nutzen für die Gesundheit

Zu den Experten der Konferenz gehört Prof. Apostolos (Paul) Kiritsakis vom griechischen Observatorium für oxidativen Stress in Gesundheit und AgriFood, dessen Vortrag stattfinden wird hochwertiges Olivenöl als funktionelles Lebensmittel.

Unterdessen ​"Olivenöl, ein potenzielles neues Medikament “ist das Thema einer Präsentation von Prokopios Magiatis vom Institut für Pharmakognosie und Naturstoffchemie der Universität Athen.

Die internationale Lebensmittel- und Weinmaklerin Liz Tagami wird eine Präsentation mit dem Titel halten ​"Die Qualität von Olivenöl in Frage stellen “, wird Dr. Edwin N. Frankel vom Olive Center der University of California die Auswirkungen der Verfälschung von nativem Olivenöl auf seinen ernährungsphysiologischen und biologischen Wert untersuchen, und Dr. Manolis Paschalis von AGENT Laboratories wird darüber sprechen Bedrohung für Olivenöl durch Lebensmittelkontamination.

"„Lebendes Öl, traditionelle Lebensmittel und Gesundheit“ lautet der Titel einer Präsentation von Prof. Antonia Trichopoulou von der Medizinischen Fakultät des WHO-Kollaborationszentrums der Universität Athen und dem Thema des Schriftstellers Nikolaos Psilakis ​"Das Wunder der kretischen Ernährung. “

Internationaler Olivenölmarkt

Apostolos Kalfas aus dem tropischen Brasilien wird über Olivenöl im aufstrebenden brasilianischen Markt sprechen. Patrick Billoy von Etn. Franz Colruyt wird sich mit Trends und Potenzialen in Belgien befassen. Praful Mehta von der Unity Brands Group wird Einblicke in Ethik und Qualität auf dem US-Markt geben. John Gibson von Minoan Imports wird über die Dynamik und Besonderheiten dieses Marktes sprechen.

Yadong Qian von der Jiangsu Tian Yun Food Technology Co. wird Chinas boomenden Markt erklären, und Il Woo Joo von Seil International wird sich mit Olivenöl im Kosmetikbereich in Südkorea befassen.

Die Olivenölmärkte in Finnland, Deutschland und Russland sowie der internationale Markt für Bioprodukte werden ebenfalls angesprochen.

Innovation

Zu den Themen, die während der Innovationsworkshops auf der Konferenz diskutiert werden, gehört das Branding eines neuen Produkts – insbesondere der Olive der Tsounati-Sorte – und wie sich die Angabe des Säuregehalts auf dem Etikett von Olivenölprodukten auf das Verbraucherverhalten ausgewirkt hat.

Andere Aktivitäten

Zu den weiteren Aktivitäten gehören Kochshows von Starkoch Dimitris Skarmoutsos, einem der wichtigsten Vertreter der zeitgenössischen griechischen Küche. ein Verkostung von Olivenöl und Wettbewerb; Mahlzeiten basierend auf der traditionellen kretischen Ernährung; eine halbtägige Tour durch die antike Stadt Knossos; und im Anschluss an die Verfahren zur Herstellung von Olivenöl von der Ernte bis zur Gewinnung von Oliven aus dem alten Olivenbaum von Vouves, der etwa 3500 Jahre alt sein soll.

Amtssprache ist Englisch, die Simultanübersetzung ist jedoch in Griechisch und Russisch möglich.

Journalisten aus sieben Ländern werden über die Konferenz berichten, darunter ein Mitwirkender für Olive Oil Times.