Steigende Ausgaben für Sortenproduzenten in Südeuropa

Steigende Produktionskosten belasten den Olivenölsektor in Südeuropa zweite schlechte Ernte in Folge für Länder im Mittelmeerraum.

Eine aktuelle Umfrage ergab, dass sich die Produktionskosten für Olivenöl in Spanien zwischen 2020 und 2023 verdoppelt haben. In Italien, Griechenland und darüber hinaus ist die Situation nicht viel besser.

"Der Olivenanbau war in den letzten zwei Jahren auf globaler Ebene mit Herausforderungen und schwierigen Bedingungen konfrontiert“, sagte Stella Theodosiou, stellvertretende Direktorin von Sevitel, dem Verband griechischer Olivenölabfüller Olive Oil Times. ​"Diese Herausforderungen wurden auf alle Knotenpunkte der Produktionskette übertragen.“

"„In der Post-Covid-Ära sind wir alle aufgefordert, uns mit den Folgen des Krieges in der Ukraine auseinanderzusetzen, da die Energiekosten in die Höhe schießen“, fügte sie hinzu. ​"Sie bleiben heutzutage auf einem sehr hohen Niveau.“

In seiner neuesten Aktualisierung der Olivenproduktionskosten warnte der spanische Verband der Olivengemeinden (Aemo) vor den tiefgreifenden Auswirkungen der deutlich reduzierte Olivenölproduktion auf das Einkommen des Sektors.

Die Aemo-Umfrage zeigt, dass sich die Kosten für die Produktion eines Kilogramms Olivenöl zwischen 2020 und 2023 fast verdoppelt haben und von 3.20 € auf 6.22 € gestiegen sind.

Nach Angaben des Verbandes sind steigende Kosten auf sinkende Produktionseinbrüche und steigende Inputkosten zurückzuführen. Beispielsweise kosteten Düngemittel und Pflanzenschutzmittel 70 Prozent mehr als vor drei Jahren. Inzwischen sind die Energiepreise um 40 Prozent gestiegen, während die Gehälter um 9 Prozent gestiegen sind.

Auf Olivenfarmen sind nicht alle Kosten gleich hoch. Die Produktionskosten für Olivenhaine mit hoher Dichte (intensiv) oder mit sehr hoher Dichte (superintensiv) liegen nach wie vor deutlich unter denen, die für traditionelle Olivenhaine oder Olivenhaine mit steilem Hang gemeldet werden, was teilweise auf die Mechanisierung zurückzuführen ist. Dennoch sind die Kosten in der gesamten Branche in den letzten Jahren erheblich gestiegen.

Nach Angaben des italienischen Instituts für Dienstleistungen für den Agrar- und Lebensmittelmarkt (Ismea) bleiben die Produktionskosten für Olivenöl in Italien auch im laufenden Jahr hoch.

Dennoch sind sie in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen Es wurden erhebliche Steigerungen gemeldet.

In seinem neuesten Bericht stellte Ismea fest, wie Natives Olivenöl extra Die für den italienischen Sektor wichtigen Importe gingen im Vergleich zum Vorjahr mengenmäßig um 25 Prozent zurück. Dennoch stieg ihr Wert um 19 Prozent, was die steigenden Olivenhandelspreise und deren Auswirkungen auf die Betriebskosten der Produzenten und Abfüller verdeutlicht.

Der in mehreren Ländern gemeldete Produktionsrückgang hat die Rohstoffpreise seit der Vorsaison in die Höhe getrieben und zu weiteren Unsicherheiten bei Produzenten, Importeuren und Exporteuren geführt.

In Italien, wo Olivenöl Es wird erwartet, dass die Produktionsmengen in der aktuellen Saison übertroffen werden Die Margen für italienische Olivenölproduzenten dürften zwar denen des Vorgängers entsprechen, aber immer noch relativ bescheiden ausfallen.

"Mit dem aktuellen Preis [des Produkts] werden wir während dieser Kampagne die Produktionskosten mehr decken als bei anderen“, sagte Gennaro Sicolo, Präsident des Produzentenverbandes Italia Olivicola, gegenüber lokalen Medien.

Laut Sicolo ist der Produktionsrückgang im gesamten Mittelmeerraum – insbesondere in Spanien – zu verzeichnen. Portugal, Marokko und Tunesien – ist der Hauptgrund für solch niedrige Renditen. ​"Das bedeutet, dass italienische Hersteller sich nicht an diese Länder wenden können, um das Produkt zu kaufen“, sagte er.

"Darüber hinaus müssen wir auch die Mahlvorgänge berücksichtigen, die bekanntermaßen große Mengen an Strom benötigen“, fügte Sicolo hinzu. ​"Apropos Zahlen: Letztes Jahr hatten wir Preise von 25 Euro pro Doppelzentner (100 Kilogramm). Heute steigt er locker auf 27 bis 30 Euro.“

Theodosiou stimmte zu. ​"„Die Kosten für Transport, Verpackung, den Betrieb der Olivenmühlen und die Olivenölverarbeitungsindustrie sind alle gestiegen“, sagte sie.

Thedodosiou fügte hinzu, dass der Sektor auch von steigenden Zinssätzen und Arbeitskosten betroffen sei.

Während Griechenland in der vergangenen Saison eine gute Ernte verzeichnete, wird für das Erntejahr 2023/24 mit einer guten Ernte gerechnet deutlich zurückgehen.

"Griechenland musste mit den Auswirkungen fertig werden Klimawandel“, sagte Theodosiou. ​"Daher wird erwartet, dass die griechischen Olivenhaine einen Rückgang um rund 170,000 Tonnen verzeichnen werden.“

Laut Theodosiou steht Griechenland derzeit vor einem Dominorisiko auf dem Olivenölmarkt, da die Verbraucher tendenziell weniger für hochpreisige Produkte ausgeben, und zwar genau dann, wenn die Olivenölproduzenten mehr Verkäufe benötigen, um die Betriebskosten zu decken.

"„Die Unternehmen der Standardisierungs- und Markenolivenöl-Exportunternehmen verwalten ihre Rohstoffeinkäufe schrittweise entsprechend der Nachfrage, vom Beginn jedes Erntejahres, November, bis zum Beginn des nächsten, Oktober“, sagte Theodosiou.

"„Die Branche agiert nach den strengen Rahmenbedingungen der nationalen und europäischen Gesetzgebung“, fügte sie hinzu. ​"Folglich hängt der Endpreis jedes Markenolivenöls direkt von den Rohstoffkosten ab.“

"Die größte Herausforderung für die Olivenöl-Standardisierungsunternehmen besteht darin, ihre Quoten auf dem nationalen und internationalen Markt aufrechtzuerhalten“, schloss Theodosiou. ​"Jede weitere Reduzierung des Olivenölverbrauchs wird für alle Kettenglieder dysfunktional sein.“