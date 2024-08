Olivenöl braucht einen Pitchman

Der International Olive Council organisierte eine ​ " „Olivenöl verstehen“-Seminar am Montag, 30. Juni, im Jacob K. Javits Convention Center in New York.

Dies sind herausfordernde Zeiten für Olivenölproduzenten. Die Preise sind niedrig, die Lagerbestände hoch und Importe rutschen in jedem wichtigen Markt.

Hier auf dem größten Markt der Welt hat sich der Pro-Kopf-Verbrauch seit Jahren nicht verändert, trotz aller überzeugenden Gründe, warum die Amerikaner mehr Olivenöl und weniger andere Fette verwenden sollten.

Hier wurde nicht viel getan, um die Situation zu verbessern, während es durch viele Maßnahmen noch schlimmer geworden ist.

Gestern nahm ich an einem Seminar auf der Fancy Food Show in New York teil, wo die Internationaler Olivenrat verschwendete eine weitere Gelegenheit, etwas zu tun, das wichtig war.

Es war eine beeindruckende Beteiligung, obwohl schwer zu sagen war, wer da war, um sich über eines der wichtigsten Lebensmittel der Welt zu informieren, und wer gleich am Morgen von der Verlosung eines iPads und kostenloser Donuts dorthin gelockt wurde.

Jean-Louis Barjol

IOC-Direktor Jean-Louis Barjol warnte zunächst, dass er nach nur 45 Minuten schnell vorankommen müsse.

Aber 45 Minuten sind genug Zeit, um ein überzeugendes Argument für Olivenöl zu liefern – um uns mit Bildern zu fesseln, die von seiner reichen Kultur sprechen, seine Vorteile in einfachsten Worten hervorheben und starke Gesprächsthemen liefern, die unter den Teilnehmern ankommen einem breiten Publikum auf dem geschäftigen Messegelände und darüber hinaus zugänglich zu machen.

Aber Barjol ist kein Pechmann.

Bevor Barjol dem globalen Dachverband für flüssiges Gold beitrat, vertrat er die Zuckerhersteller, und das Seminar im Keller des Javits Center war ein nicht inspirierter Bericht über nur eine andere Ware, die irgendwie in einem monotonen französischen Akzent geliefert wurde (eine Leistung, die ich für sich genommen vermute). .

Nach einer überarbeiteten Präsentation mit ein paar Dutzend Folien voller Grafiken, Verbrauchsstatistiken und Standardbenchmarks war die erste Frage eines Publikums, wo er eine finden konnte Olivenöl Martini. Meine Gefühle genau.

Aber genau wie die Lincoln Center Anpfiff der einzigen IOC-Kampagne hier im Internetzeitalter (was, Sie erinnern sich nicht daran, das gesehen zu haben ​"Kampagne "Leben hinzufügen"? Der eine mit 342 Millionen ​"Eindrücke “ das hat uns alle irgendwie verpasst?) Dies war eine weitere verpasste Gelegenheit, solide und klare Botschaften über Olivenöl zu übermitteln. Warum es verwenden? Wie man es benutzt.

Diese Kampagne hatte ein Budget von 1.7 Millionen US-Dollar (für das wir einen Typen namens haben Ryan Goodspeed und ein Blog).

Natürlich kennt das jeder IOC ist pleite da es eine Phase der Selbstreflexion in seinem Angebot für eine lebenserhaltende Charta durchläuft. Aber hier ist, was ich tun würde, wenn ich Barjol wäre (sollte er nach Ablauf seiner Amtszeit im Dezember eine weitere Chance erhalten):

Ich würde die Mitgliedsländer bitten, einer Ausschreibung für einen Olivenöl-Pitcher (oder eine Frau) zuzustimmen. Am liebsten ist er ein äußerst charismatischer Koch, der sich die Zeit genommen hat, sich mit Olivenöl auszukennen (Sie werden überrascht sein, wie wenige Köche sich damit auskennen). Er wird das ganze Jahr über die Welt bereisen und dem Publikum überall präzise, ​​unvergessliche Darbietungen liefern: Warum man Olivenöl verwenden sollte. So verwenden Sie Olivenöl. Ein Olivenöl Weltreise.

Ich habe einen Koch getroffen vor einigen Jahren in Córdoba, wer wäre ein guter Kandidat. Der bekannte Gastronom Paul Bartolotta hatte sich vom Aufbau seines kulinarischen Reiches zurückgezogen, um sich der Kampagne für Olivenölqualität und Bildung anzuschließen.

Bartolotta hielt das Publikum im ​"Beyond Extra Virgin “-Konferenz gebannt von seinem geradlinigen Gespräch und seiner sachlichen Darstellung, gespickt mit Anekdoten aus seiner Erziehung im Mittleren Westen. Ich sagte ihm damals, er würde einen guten Pitchman für Olivenöl abgeben, und er sagte, er wäre sehr interessiert. Ich erwähnte die Diskussion kurz darauf gegenüber Barjol.

Paul Bartolotta

Wer weiß, es hätte anders kommen können.

Eine Person. Ein Frontmann aus Olivenöl, der nicht über Standards, Betrug und Exporttrends spricht, sondern über Geschichte und Tradition, einfache gesundheitliche Vorteile und die Herstellung des perfekten Eies mit nativem Olivenöl extra.

Kennen Sie jemanden, der gut für den Job wäre?