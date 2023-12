Die Rolle der Frauen in der Branche steht beim Weltoliventag im Mittelpunkt

Die diesjährige Ausgabe von Weltoliventag betonte die entscheidende Rolle von Frauen im Olivenölsektor entlang der gesamten Produktionskette, vom Hain bis zum Tisch.

Der 2019 von der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) offiziell anerkannte Weltolivenbaumtag bzw. Weltoliventag findet jedes Jahr am 26. November stattth.

Die diesjährige Feier fand jedoch am 23. November stattrd am Sitz der Internationaler Olivenrat (IOC) in Madrid im Rahmen der 118th Tagung des Rates der Mitglieder.

Die vom IOC und dem International Centre for Advanced Mediterranean Studies (CIHEAM) gemeinsam organisierte Veranstaltung sah die Zusammenarbeit mehrerer Frauenverbände auf der ganzen Welt vor, darunter Women in Olive Oil, Pandolea, Donne dell'Olio und die Arab and Jordanian Olive Oil Women's Network und das Women & Olives LatAm Network.

Das IOC begrüßte Vertreterinnen der Frauengruppen, des diplomatischen Korps in Madrid, die Delegationsleiter und Funktionäre des IOC-Mitgliederrats.

"Ich gratuliere den Vorsitzenden und den Mitgliedern der Frauennetzwerke zu all ihren Bemühungen bei der Verwirklichung dieser hervorragenden Initiative, die auf jeden Fall konsolidiert und fortgeführt werden sollte“, sagte Imene Trabelsi Trigui, Leiterin der IOC-Förderabteilung Olive Oil Times.

"Frauen waren schon immer stark in die Bewältigung des Problems eingebunden Wertschöpfungskette für Olivenöl. Heute sind sie Landwirte, Verkoster, Produzenten, Köche, Forscher, Lehrer und Experten in verschiedenen Bereichen, die direkt oder indirekt mit dem Olivenölsektor verbunden sind“, fügte sie hinzu. ​"Dank ihres Wissens und ihrer Erfahrung spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung dieses wichtigen Bereichs und haben einen erheblichen Einfluss auf heutige und zukünftige Generationen.“

"Die Arbeit dieser Frauen trägt wirksam zum Aufbau eines dynamischen Olivensektors bei“, fuhr Trabelsi Trigu fort. ​"Sie engagieren sich auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene dafür, ihre Erfahrungen mit bewährten Verfahren bei der Herstellung von hochwertigem Olivenöl auszutauschen und so die Vorteile des Olivenöls zu verbreiten Mittelmeer-Diät von denen Olivenöl ein wesentlicher Bestandteil ist, sowie die Sensibilisierung für die verschiedenen Verwendungszwecke von Olivenöl bei gleichzeitiger Bewahrung seines historischen und kulturellen Erbes und einem Beitrag zu nachhaltigen Entwicklungspraktiken.“

Laut dem CIHEAM-Bericht 2022 zur Gleichstellung der Geschlechter im Mittelmeerraum sind die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der Frau Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung.

In der Landwirtschaft stellen Frauen 43 Prozent der weltweiten Arbeitskräfte und spielen eine wesentliche Rolle bei der Gewährleistung der Ernährungssicherheit. Obwohl sie viele wichtige Aufgaben erfüllen, werden die vielfältigen Rollen und Verantwortlichkeiten von Frauen, die in ländlichen Gemeinden aktiv sind, oft nicht ausreichend anerkannt.

By Förderung der Gleichberechtigung und der Aufteilung von Ressourcen und Verantwortlichkeiten zwischen Frauen und Männern ist die Gleichstellung der Geschlechter nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht, sondern auch ein Grundpfeiler einer prosperierenden Wirtschaft, die nachhaltiges und integratives Wachstum fördert.

Das Ziel des IOC besteht darin, dass die Veranstaltung zum Weltoliventag und das Beispiel der beteiligten Verbände Frauen aus allen seinen Mitgliedsländern dazu inspirieren können, von Frauen geführte Netzwerke zu gründen, die dazu beitragen werden, die Bedeutung ihrer unschätzbaren Arbeit im Olivenanbau zu stärken Ölsektor.

Für die Feier zum Weltoliventag waren mehrere Aktivitäten geplant, darunter eine Verkostung traditioneller Olivenölgerichte aus der ganzen Welt und Videos, die die Vielfalt der Rollen von Frauen in der Branche hervorheben. Das IOC und CIHEAM gaben außerdem die Gewinner eines internationalen Grafikwettbewerbs bekannt.

Die Veranstaltung, die in der Verlesung und Unterzeichnung eines Manifests für mehr Bewusstsein und Anerkennung der Rolle der Frauen im Olivenölsektor gipfelte, wurde von Emmanuelle Dechelette geleitet. Gründer der Olio Nuovo Days, der die Reden der Vertreter der Verbände ankündigte.

Unter diesen waren Jill Myers, Gründerin von Women in Olive Oil; Nehaya Almuhaisin, Gründerin des Arab Olive Oil Women's Network; Loriana Abbruzzetti, Präsidentin von Pandolea; Mariagrazia Bertaroli, Direktorin von Donne dell'Olio; und Laura Blanco, Gründerin von Women and Olives LATAM.

Sie alle brachten ihre Entschlossenheit zum Ausdruck, mit der Kraft ihrer Visionen und Fähigkeiten die Ziele und Ziele zu verfolgen, die am Weltoliventag festgelegt wurden.