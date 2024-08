Der erste Olivenölmahlkurs in den USA findet vom 1. bis 4. Oktober im UC Davis Center des Mondavi Institute for Wine and Food Science statt. Unter der Leitung des Exekutivdirektors des Zentrums, Dan Flynn, erweitert der UC Master Milling Certificate Course, der bereits im siebten Jahr stattfindet, seinen Lehrplan von Weltrang. ​"Der Kurs bietet aktuellen oder zukünftigen Olivenölverarbeitern einen detaillierten Leitfaden zur Maximierung von Qualität und Rentabilität“, sagte Flynn. ​"Es ist der einzige Kurs dieser Art in Nordamerika. “

Das diesjährige Programm mit Sitz im Silverado Vineyard Sensory Theatre wird von Leandro Ravetti geleitet, einem der weltweit führenden Experten für Olivenöl von der Ernte bis zur Verarbeitung.

Online registrieren: UC Master Milling Certificate Kurs

Ravetti, ein aus Argentinien stammender Agraringenieur, arbeitete viele Jahre beim National Institute of Agricultural Technology in der Olivenproduktionsforschung und fungierte als Berater für mehrere der größten Olivenbauern und Olivenölproduzenten des Landes. Im Jahr 2001 wagte er den kontinentalübergreifenden Sprung nach Australien, wo er derzeit ein Unternehmen leitet ​"Das technische Team von Modern Olives berät und berät die wichtigsten Landwirte und Verarbeiter und hilft bei der Pflanzung von 3.5 Millionen Bäumen.

Seit 2005 ist Ravetti Executive Director von Boundary Bend Ltd., Australiens führendem, vollständig integriertem Olivenunternehmen, und trägt dazu bei, das schnelle Wachstum, die hohe Effizienz und eine Sammlung von Ölen, die weiterhin an Bedeutung gewinnen, voranzutreiben Top-Auszeichnungen bei internationalen Wettbewerben und Verkostungen. Unter Ravettis Führung maximiert das Unternehmen durch seinen Fokus auf Innovation, Daten und Analyse weiterhin die Produktionseffizienz, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.

Leandro Ravetti (Foto NYIOOC)

"Leandro ist ein Rockstar auf dem Gebiet “, sagte ein begeisterter Flynn. ​"Er ist einfach einer der weltbesten Lehrer für Olivenöl. “

Flynn sagte, das Kursformat für 2015 werde dem etablierten Standard entsprechen. Olive2Bottle, ein mobiler Mahldienst, wird vor Ort sein, um Olivenöl direkt vor Ort zu verarbeiten. Eine externe Komponente umfasst Besuche (darunter einen im neuen kalifornischen Betrieb Boundary Bend) in fünf örtlichen Olivenölverarbeitungsbetrieben – zwei mehr als im Vorjahr – und gibt den rund 50 Teilnehmern die Möglichkeit, sich zunächst bewährte Verfahren anzusehen -Hand.

Die Exkursion ist laut Flynn zu einem wertvollen Bestandteil des Kurses geworden, und die Klasse wird befragt, was sie in den Präsentationen gelernt hat. Die Möglichkeit, die Verarbeitungsbetriebe von den kleinsten Müllern bis zu viel größeren Anlagen zu besuchen, ist ein wesentlicher Bestandteil der Programmaufgabe.

At Yolo-PresseMüller Mike Madison, ein zertifizierter Bio-Betrieb, der Öle mit nur einer Sorte herstellt, verwendet eine Walzenmühle mit niedriger Geschwindigkeit, um die Oliven und Gruben sanft zu zerkleinern und so Hitze und Emulgierung zu minimieren. Und bei OlikaDas System wurde von der gebürtigen Russin Olga Orlova gegründet.

Jim Etters in Séka Hills

Der weltweit einzige indianische Olivenölproduzent ist Seka-Hügel, dessen preisgekrönte extra vergine Arbequina mit Alfa Laval-Geräten verarbeitet wird. Die zylindrischen Tanks bieten eine sauerstofffreie Umgebung für die Malaxation der Oliven. Im Gegensatz dazu umfasst die Pieralisi-Mühle von Bondolio den einzigen mehrphasigen Dekanter in den USA, was zu einem abfallfreien Verarbeitungssystem und einem Nebenprodukt namens führt ​"Paté “, das möglicherweise einige der gesunden Antioxidantien enthält, die in hochwertigem Olivenöl in Lebensmitteln wie Brot und Nudeln enthalten sind.

Die frische und saisonale Neuamerikanische Küche der Region Elster Caterer wird für Schüler der Master Millers-Klasse auf der Speisekarte stehen und eine Fülle von Zutaten aus Nordkalifornien mitbringen, die aus dem In- und Ausland stammen. Teilnehmer, die sich vor dem 1. August anmelden, erhalten einen Frühbucherrabatt von 20 Prozent, ein wesentlicher Bonus für den Wissensschatz, den erfahrene und angehende Müller mit nach Hause nehmen.

Karen Bond bei Bondolio

"Die Teilnehmer der Vergangenheit haben die Qualität und Rentabilität ihres Ölverarbeitungsbetriebs sofort verbessert “, so Flynn. ​"Dieser Kurs ist eine kleine Investition, die sich in mehr Effizienz, besserer Qualität und höheren Gewinnen auszahlt. “

Erfahren Sie mehr über das Programm und melden Sie sich für den UC Master Milling Certificate Course im an UC Davis Olive Center-Website.