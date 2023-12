Wir feiern Südamerikas historische Olivenbäume

Während der Olivenbaum weithin mit dem Mittelmeerraum in Verbindung gebracht wird, hat er auch tiefe Wurzeln in Amerika.

Die ersten Olivenbäume kamen mit spanischen Missionaren auf den Kontinenten an und etablierten sich in vielen ehemaligen Kolonien, von Argentinien bis Kalifornien.

Die Geschichte dieser jahrhundertealten Olivenbäume in Südamerika ist jedoch weitgehend vergessen, da schätzungsweise 70 Prozent von ihnen für den Anbau anderer Nutzpflanzen entfernt wurden.

Sudoliva, eine Organisation, die sich der Dokumentation und Erhaltung hundertjähriger Bäume in Amerika und Amerika widmet Förderung einer kontinentalen Olivenölkultur, arbeitet daran, dies bei der zweiten Ausgabe seines Wettbewerbs um historische Olivenbäume zu ändern.

Gründer Gianfranco Vargas erzählte Olive Oil Times dass es sich bei der Veranstaltung um eine 2017 ins Leben gerufene akademische und kulturelle Initiative handelt, die darauf abzielt, gesunde hundertjährige Bäume in den Olivenanbaugebieten Amerikas zu erhalten.

Gianfranco Vargas mit dem hundertjährigen Baum, den San Martin de Porres in Lima, Peru gepflanzt hat (Foto: Eliete Vera)

Bäume werden für den Wettbewerb nominiert und von einer Jury anhand ihrer Größe, Gesundheit und ihres Alters bewertet, die anhand historischer Dokumente und der nicht-invasiven Santander-Methode ermittelt werden.

Santander-Methode Die Santander-Methode wurde vom Präsidenten der Santander Bank, der seit Jahrtausenden ein begeisterter Olivenbaumsammler ist, entwickelt und ist ein nicht-invasives Verfahren zur Schätzung des Alters von Olivenbäumen. Bei der Methode werden mit Lasern von verschiedenen Punkten aus die Radien und Durchmesser des Olivenbaums gemessen und anhand dieser Daten abgeschätzt, wie lange der Baum schon gewachsen ist.

Vargas sagte jedoch, das wichtigste Kriterium sei die kulturelle und historische Bedeutung des hundertjährigen Olivenbaums in der Region.

Der große Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs war der Savona Heritage-Olivenbaum im Azapa-Tal im Norden Chiles. Basierend auf historischen Daten, ​"Er wurde wahrscheinlich vor mehr als 450 Jahren gepflanzt und gilt als einer der ältesten Olivenbäume Südamerikas“, sagte Vargas.

Tatsächlich zeigen historische Dokumente, dass der Baum im Jahr 1550 gepflanzt wurde, ein Jahrzehnt bevor man glaubte, dass Olivenbäume in Südamerika ankamen.

"Aufgrund dieser Daten ist es möglich, dass zu dieser Zeit in der Region Olivenbäume gepflanzt wurden, bevor der Olivenbaum in der Geschichte nach Peru, Chile und Argentinien gelangte“, sagte er.

Der Wettbewerb zeichnete auch einen in Mexiko-Stadt gepflanzten Olivenbaum aus, der als einer der ältesten in Amerika gilt.

Jorge Lombardi Arata mit dem Savona Heritage-Olivenbaum im chilenischen Azapa-Tal (Foto: Eliete Vera)

"Historischen Dokumenten zufolge wurde [der Tláhuac Heritage-Olivenbaum] wahrscheinlich vom Missionar Martín de Valencia gepflanzt und könnte mit einem Alter von fast 500 Jahren einer der ersten Olivenbäume sein, die auf dem amerikanischen Kontinent gepflanzt wurden“, sagte Vargas.

Basierend auf seinen Nachforschungen sagte Vargas, Olivenbäume seien von spanischen Missionaren aus religiösen Gründen in die Neue Welt gebracht worden.

Daher findet man überall auf dem Kontinent an den Stätten historischer Missionen hundertjährige Bäume, unter anderem im Regenwald im Osten Perus und in den Bergen Kolumbiens.

"In vielen Archiven religiöser Orden wird dringend nach Olivenöl gefragt, da das heiligste Sakrament für Katholiken die Lampe des Tabernakels ist, die die Gegenwart Gottes darstellt“, sagte Vargas.

"Die Kirchen sagten: ​'wir brauchen Olivenöl; wir müssen Olivenbäume pflanzen; „Wir brauchen dieses Produkt, weil wir sonst nicht die Gegenwart Gottes haben“, fügte er hinzu.

Der kommerzielle Olivenanbau begann später in Südperu und Nordchile, wo die Bäume im Klima und im Boden gediehen. Die in Peru als Botija-Oliven und in Chile als Azapa-Oliven bekannten Früchte wurden im reifen Zustand geerntet und wurden zu einem festen Bestandteil der lokalen Esskultur.

Laut Vargas erzählen die hundertjährigen Bäume Südamerikas auch die Geschichte der Ungleichheit, die den Kontinent plagte.

Da die ersten Bäume zu religiösen Zwecken gebracht wurden, verbot die spanische Krone den Ureinwohnern und später versklavten Afrikanern, sich um sie zu kümmern. Dies änderte sich jedoch mit der Kommerzialisierung von Bäumen.

Zu diesem Zweck würdigte Sudoliva den Olivenbaum Don Eulogio Baltazar Chanes Heritage, der sich ebenfalls in Azapa befindet, um zu verhindern, dass das Erbe der Ungleichheit in der Region in Vergessenheit gerät.

"Der Olivenbaum „Don Eulogio Baltazar Chanes Heritage“ aus Azapa wurde ebenfalls ausgezeichnet, wo es eine sehr wichtige Hacienda gab, die zunächst von einheimischen oder indigenen Sklaven und später von Sklaven afrikanischer Abstammung bewirtschaftet wurde“, sagte Vargas.

"Die Idee ist, dass wir diese Geschichte am Leben erhalten“, fügte er hinzu. ​"Unser nächstes Ziel nach dem Wettbewerb ist es, Regeln oder Gesetze zu ihren Gunsten zu erlassen.“

Die Richter von Sudoliva vermessen Bäume und nutzen historische Dokumente, um ihr Alter zu bestätigen. (Foto: Eliete Vera)

Seit 2017 hat Sudoliva 51 hundertjährige Bäume in Amerika katalogisiert und mit Regierungen in Argentinien, Chile, Mexiko und Peru an Gesetzen zum Schutz der Bäume gearbeitet.

"In Peru haben wir bereits das erste Gesetz aus dem vorherigen Wettbewerb, das die jahrhundertealten Olivenbäume in der Region Moquegua schützt“, sagte Vargas.

"In Chile hatten wir aufgrund dieses Wettbewerbs bereits letzte Woche Kontakt mit Gesetzgebern aus der Region Arica, um ein Gesetz zum Schutz der Olivenbäume des Azapa-Tals zu erlassen“, fügte er hinzu.

Sudoliva arbeitet auch mit Regierungen in Mexiko und Argentinien zusammen, um hundertjährige Bäume in beiden Ländern zu schützen.

Ein weiterer Pfeiler der Strategie von Sudoliva besteht darin, Landwirten und anderen Einheimischen, die sich um die hundertjährigen Bäume kümmern, dabei zu helfen, einen gastronomischen und kulturellen Tourismus rund um die Bäume zu entwickeln.

Da viele Bäume aus wirtschaftlichen Gründen entfernt wurden, liegt es auf der Hand, dass die Schaffung von wirtschaftlichem Wert eine Möglichkeit ist, ihren Schutz sicherzustellen.

"Wir wollen, dass es ein ist ​'„Die hundertjährige Olivenbaumroute“, sagte er. ​"Das ist die Arbeit, die geleistet wird, damit diese Baumroute letztendlich mit zwei Aspekten verbunden ist, dem religiösen Aspekt und dem gastronomischen Aspekt, wobei der gastronomische Aspekt auf der regionalen Küche jedes Landes basiert.“