Hunderte protestieren gegen vorgeschlagene Olivenzölle in Spanien

Hunderte von Olivenbauern, Ölproduzenten und Unternehmensvertretern versammelten sich letzten Donnerstag vor dem amerikanischen Konsulat in Sevilla, Spanien, um gegen die vorgeschlagenen amerikanischen Zölle auf spanische Oliven zu protestieren.



Wir bekräftigen unsere uneingeschränkte Ablehnung der Festsetzung von Zöllen jeglicher Art auf Tafeloliven. - Rodrigo Sánchez Haro, Landwirtschaftsminister, Andalusien

Die Demonstranten versammelten sich, um die geplanten Tarife anzuprangern und sie anzurufen ​"ungerecht “und ​"missbräuchlich “und äußerte Bedenken hinsichtlich ihrer potenziell katastrophalen Auswirkungen auf die Exporte und die Beschäftigung in der Region.

Die Tarife sollen diese Woche von der US International Trade Commission (USITC) erörtert werden und, falls die Kommission beschließt, sie in Kraft zu setzen, noch in diesem Monat in Kraft treten. Im Jahr 2017 beliefen sich die spanischen Olivenexporte in die USA auf rund 67 Millionen US-Dollar.

"Wir sind sehr enttäuscht über die Entscheidung des US-Handelsministeriums, Antisubventions- und Antidumpingzölle auf spanische Tafelolivenimporte zu erheben, zumal das Produkt bei US-Verbrauchern sehr beliebt ist “, so José María Castilla, Lobbyistin im nationalen Flügel von der Verband der Junglandwirte (ASAJA), sagte. ​"Das ist ungerechtfertigt und unverhältnismäßig und verstößt gegen unsere gemeinsame Agrarpolitik. “

Laut Miguel López, Generalsekretär der COAG Andalusien, sind 8,000 Arbeitsplätze direkt gefährdet, und zwei Millionen weitere Arbeitsplätze sind aufgrund der vorgeschlagenen Tarife indirekt gefährdet. Bereits, sagte er, hat Agro Sevilla einige ihrer Mitarbeiter entlassen.



Reiteramos nuestro rechazo absoluto a la fijación de cualquier tipo de arancel a la aceituna de mesa, que ahora EEUU ha incrementado hasta el 34,75%. Es ist eine medida injusta que provocaría grandes pérdidas en el Sektor andaluz que genera 2 millones de jornales y 8.000 empleos. - Rodrigo Sánchez Haro (@rodrigosanhar) 12. Juni 2018





Junta insiste en que el arancel a la aceituna de mesa es ​"desproporcionado ”y pide al Gobierno que defienda al Sektor https://t.co/z56iEjUSCh via @epalualucia - José Muñoz (@pepemsanchez) 29. Januar 2018





Um den Punkt nach Hause zu bringen und diesen Entlassungen ein menschliches Gesicht zu verleihen, lud López einen jungen Mann, der nur als Sohn von Raquel identifiziert wurde, während des Protests auf die Bühne ein.

"Aufgrund der Tarife und nach sechs Jahren in der Firma hat man ihn arbeitslos gemacht und er musste Andalusien verlassen, um Arbeit zu finden “, sagte López. ​"Er hatte ein Lebensprojekt und alles ist kaputt gegangen. “

López bestand darauf, dass die spanischen Olivenproduzenten die Vorschriften der Europäischen Union und der Welthandelsorganisation einhalten, und forderte die Europäische Union und die spanische Regierung auf, den Sektor gegen das zu verteidigen, was er bezeichnete ​"willkürliche Tarife.

"Angesichts dieser Haltung, die [US-Präsident Donald] Trump gegenüber allen Importen beibehält, und weil dies gegen alle internationalen Abkommen verstößt, muss die Europäische Kommission sich bereits positionieren und für sich selbst einstehen “, sagte er. ​"Wir müssen auch verteidigt werden. “

Die Europäische Kommission hat die Zölle für spanische Oliven bereits von einem Sprecher verurteilt, der sie kennzeichnet ​"protektionistische “und vielversprechende Aktion der Europäischen Handelskommission.

Die vorgeschlagenen Zölle stammen aus Antidumpingbeschwerden, die im vergangenen Jahr von zwei kalifornischen Unternehmen (Bell-Carter Foods, Inc und Musco Family Olive Co) eingereicht wurden. Hinzu kommen Antisubventionsgebühren des US-Handelsministeriums, denen zufolge auch spanische Olivenbauern und -verpacker profitieren ​"unfaire Subventionen “.

Wenn die USITC beschließt, die vorgeschlagenen Zölle zu ratifizieren, die nach Ansicht der meisten Handelsbeobachter höchstwahrscheinlich sind, werden die Einfuhrzölle auf spanische Oliven am 27. Juli auf 24 Prozent steigen. Die Zölle gelten für alle Arten spanischer Oliven, einschließlich aller Formen , Größen und Farben; entsteint und entsteint; und ganz, geschnitten, gehackt und geklemmt.

"Das Handelsministerium wird eine vollständige und faire Bewertung der Fakten sicherstellen und, wenn die Regeln verletzt werden, schnell handeln, um unlautere Handelspraktiken zu stoppen “, sagte US-Handelsminister Wilbur Ross. ​"Die Vereinigten Staaten verpflichten sich zu einem freien, fairen und gegenseitigen Handel mit Spanien. “

Antonio de Mora, Generalsekretär des spanischen Verbandes der Exporteure und Industriellen von Tafeloliven (ASEMA), glaubt, dass Tatsachen die Gefühle übertrumpfen werden, und hat hart daran gearbeitet, einen Rechtsstreit gegen die Zölle vorzubereiten, anstatt an den Protesten teilzunehmen.

"Die ASEMESA bereitet ihre Verteidigung im Kontakt mit der nationalen und europäischen Verwaltung vor, mit der Gewissheit, dass die Argumente, auf denen diese Anschuldigungen beruhen, falsch sind, weshalb wir alle erforderlichen Informationen und Beweise sammeln. “