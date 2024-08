Auf der Suche nach falsch beschriftetem Olivenöl, um Geld zu verdienen

Eine neue scheinbar unbedeutende Entscheidung von Richter Brian F. Holeman vom Washington DC Superior Court, Civil Division, auf Antrag (Antrag) des beklagten Lebensmittelhändlers Mohtamar, Inc. für ein zusammenfassendes Urteil ist auf den ersten Blick genug, um jede interessierte Partei abzuschrecken, die nicht in den Wendungen und Wendungen von geschult ist das Common Law. Es ist jedoch von erheblicher Bedeutung.



Der beklagte Lebensmittelhändler (unter anderem) wurde 2011 von einem Dean Mostofi wegen Verstoßes gegen das DC Consumer Protection Procedures Act (CPPA) verklagt, indem er Olivenöl der Marke Pompeji verkaufte, das als falsch gekennzeichnet war ​'extra vergine.' Nachdem ich über das berühmte 2010 gelesen hatte, wurde ich auf das falsch etikettierte Öl aufmerksam UC Davis-Bericht Der Kläger nannte Pompeian als einen der Schuldigen des Skandals um die extra-jungfräuliche Fehlbezeichnung. Er kaufte umgehend eine Flasche und erhob Klage ​'erlittene Verletzungen. '

Ein Großteil der Entscheidung wird mit der Frage aufgegriffen, ob das DC-Gesetz es einem Verbraucher erlaubt, zu klagen, wo er über ein falsch etikettiertes Produkt liest, und es ausschließlich zum Zweck der Klageerhebung kauft (dh ob er / sie dies getan hat) ​'Stehen ') für erlittene Verletzungen. Dies ist eine wichtige Frage, da das Zulassen einer solchen Aktion die Türen für eine Vielzahl von Rechtsstreitigkeiten der Verbraucher in Bezug auf jedes angeblich falsch etikettierte Produkt öffnen könnte - ein Ereignis, das ein mittelständisches Unternehmen möglicherweise in Rekordzeit aus dem Geschäft bringen könnte.

Unter Berufung auf frühere Rechtsprechung hat ein Kläger ein Recht ​"um frei von unzulässigen Handelspraktiken zu sein “und kann verklagen, obwohl er ​"hat keine gerichtlich erkennbare Verletzung erlitten “, wies das Gericht die Klagebeantwortung des Klägers zurück ​"wissentlich gekaufte Produkte, von denen er glaubte, dass sie fehlerhaft waren, und dies zum Zweck der Einreichung einer Klage “, und war daher das Opfer von a ​"selbst zugefügte Verletzung. " Richter Holeman erklärte:

" Kein Präzedenzfall legt fest, dass der Gerichtshof a ​ " Treu und Glauben “für die Handlungen eines Klägers, um festzustellen, dass die ständige Anforderung erfüllt wurde. Ferner muss der Kläger nicht nachweisen, dass er eine körperliche, emotionale oder finanzielle Verletzung erlitten hat (Hervorhebung hinzugefügt); Ein tatsächlicher oder unmittelbarer Rechtsverstoß reicht aus, um eine tatsächliche Verletzung festzustellen “(S. 5) und stellte fest, dass: ​ " Die dispositive Überlegung ist, dass der Kläger ein Verbraucher ist, der eine Verbrauchertransaktion getätigt hat. Diese Transaktion ist durch die CPPA geschützt. “ (S. 6)

Richter Holeman lehnte den Antrag auf summarische Beurteilung (teilweise) ab und ließ die Frage offen, ob der Verbraucher ​'vernünftige Erwartung verletzt worden ist und ob er / sie durch beweisen kann ​"klare und überzeugende Beweise “eine Behauptung der vorsätzlichen Falschdarstellung im Rahmen des CPPA, die vor Gericht zu entscheiden ist.

Es ist anzumerken, dass Pompejián, ein Importeur und Abfüller von Olivenöl mit Sitz in Baltimore, der größte Wirtschaftszweig der USA war nur um zu erreichen das Logo des USDA-Qualitätsüberwachungsprogramms für seine extra nativen und biologischen Öle, nachdem Olivenöl in die Liste der förderfähigen Produkte des USDA aufgenommen wurde. Dies sollte diese spezielle Klage logischerweise zur Diskussion stellen, aber die Ermutigung, die diese Entscheidung für weitere ärgerliche Rechtsstreitigkeiten bietet, stellt eine echte Gefahr für alle Hersteller dar, die sich für eine Geschäftstätigkeit in Washington, DC, entscheiden