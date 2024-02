Australische Olivenbauern beginnen die Ernte mit gemischten Erwartungen

Aufgrund der geringen Ernteerträge haben einige australische Landwirte früher mit der Ernte begonnen. Andere berichten jedoch von günstigeren Ergebnissen und planen, im April mit der Olivenernte zu beginnen.

Michael Southan, der Geschäftsführer der Australian Olive Association, bestätigte, dass die Ernte im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgehen wird.

Aufgrund eines schwachen Erntejahres in Australien haben einige Produzenten bereits ihre Erntemaschinen gestartet und mit der Verarbeitung der ersten Obstmengen begonnen. - Amanda Bailey, Australischer Olivenölverband

"In einigen Gebieten war die Blüte gut, aber der Fruchtansatz war nicht so gut“, sagte er Olive Oil Times. ​"Die großen Haine scheinen erwartungsgemäße Erträge zu bringen.“

"Die größten Herausforderungen werden immer wieder die Verfügbarkeit von Vertragserntemaschinen für die kleineren Plantagen und Vertragsverarbeiter sein“, fügte er hinzu.

Amanda Bailey, ein Ausschussmitglied der Australian Olive Oil Association, bestätigte, dass einige Produzenten während der Blüte von widrigen Wetterbedingungen, Temperaturschwankungen und anderen Umweltvariablen betroffen waren.

Sie sagte, dies habe die Ernte in vielen Olivenanbaugebieten Australiens reduziert. Die Australian Olive Oil Association schätzte die Produktion auf 18 bis 19 Millionen Liter im vorangegangenen Erntejahr.

"Die Herausforderung eines schwachen Erntejahres in Australien geht über die unmittelbaren Auswirkungen auf die Obstproduktion hinaus“, sagte Bailey. ​"Es hat auch erhebliche Auswirkungen auf andere Sektoren, insbesondere auf die Massengüterindustrie, die die Exportversorgung und den Lebensmittelservice vorantreibt.“

Nach Angaben des International Olive Council exportierte Australien im Erntejahr 2,000/2022 23 Tonnen Olivenöl, ein zweiter Rückgang in Folge gegenüber dem Rekordhoch des Landes von 4,000 Tonnen im Jahr 2020/21.

"Aufgrund eines schwachen Erntejahres in Australien haben einige Produzenten bereits ihre Erntemaschinen gestartet und mit der Verarbeitung der ersten Obstmengen begonnen“, sagte Bailey.

Sie wies darauf hin, dass die Knappheit der Obsterträge zu Angebots- und Nachfrageproblemen führt und einen Dominoeffekt auf allen Märkten auslöst.

"Aufgrund des verringerten Obstangebots ist in Australien praktisch kein Olivenöl in großen Mengen verfügbar, was zu einem weiteren Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führt“, sagte Bailey. ​"Daher gehen wir davon aus, dass die Preise weiterhin steigen werden, da die Produzenten mit der geringeren Verfügbarkeit von Olivenöl zu kämpfen haben.“

"Die Auswirkungen des schwachen Erntejahrs wirken sich nach, und als Reaktion darauf nutzen die Erzeuger diese Zeit, um Beschneidungsstrategien zu bewerten, um die Widerstandsfähigkeit der Bäume für zukünftige Kulturen zu verbessern“, fügte Bailey hinzu.

Sie sagte, dass die diesjährige geringere Ernte, die auf einige Rekordernten zurückzuführen sei, das entgegengesetzte Ende des Spektrums in Bezug auf die Produktion darstelle; Beide Szenarien haben erhebliche Auswirkungen auf Produzenten, Märkte und Verbraucher.

"Rekorderntejahre führen zu einem erhöhten Angebot, niedrigeren Preisen und wirtschaftlicher Belebung, wohingegen schwache Erntejahre zu geringeren Erträgen, höheren Preisen und finanziellen Herausforderungen für die Erzeuger führen“, sagte Bailey. ​"Es wird interessant sein zu sehen, wie sich alles entwickelt. Die Produzenten müssen sicherstellen, dass ihr Öl so weit wie möglich über die gesamte Lieferkette verteilt werden kann, um eine maximale Rendite zu erzielen.“

Richard Seymour, der General Manager von Mount Zero Olives, einem Unternehmen, das Oliven in ganz Victoria und Südaustralien bezieht, sagte Olive Oil Times dass er damit rechnete, ab Mitte März grüne Cerignola-Tafeloliven zur Gärung zu erhalten und eine frühe Picual-Ernte zu starten Natives Olivenöl extra im April.

"Im Gespräch mit unseren wichtigsten Erzeugern gehen wir davon aus, dass diese Ernte in Ordnung sein wird, aber unter der der letzten Saison liegt“, sagte Seymour. ​"Dies ist größtenteils auf den Frost in einigen Anbaugebieten kurz vor der Blüte zurückzuführen.“

"Die Herausforderung hängt mit der anhaltenden Angebots- und Preisherausforderung zusammen, mit der die globale Industrie derzeit konfrontiert ist“, fügte er hinzu. ​"Ein Schwerpunkt unseres Geschäfts liegt auf der Belieferung des Gastronomiesektors, und ich bin mir nicht sicher, wie dieser Sektor einen weiteren Preisanstieg von 25 Prozent verkraften wird.“

Mittlerweile ist Australiens größter Produzent, Cobram-Anwesenplant, bei erwartungsgemäßen Wetterbedingungen Mitte April mit der Ernte zu beginnen.

Während Cobram Estate eine gute Ernte erwartet, sind andere Produzenten nach den Auswirkungen des unbeständigen Wetters weniger optimistisch. (Foto: Cobram Estate)

"Die Erntesaison 2024 entwickelt sich gut und die ersten Schätzungen entsprechen den Erwartungen“, sagte Leandro Ravetti, Co-Geschäftsführer und Müllermeister des Unternehmens. ​"Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass dies in vielen unserer australischen Wälder ein Erntejahr mit geringeren Erträgen ist und dass die Enderträge den normalen Risiken unterliegen, die mit der landwirtschaftlichen Produktion verbunden sind.“

"Die Blüte für die Ernte 2024 begann Mitte Oktober in den australischen Hainen von Cobram, wobei die volle Blüte in unserem Boundary Bend-Hain in der letzten Oktoberwoche und in der ersten Novemberwoche in unserem Boort-Hain erfolgte“, fügte er hinzu. ​"Das war nur ein paar Tage früher als im langjährigen Durchschnitt.“

Ravetti sagte, das Unternehmen rechnet auch damit, dass die Blüte in einigen Teilen seiner Boort-Olivenhaine geringer ausfällt als ursprünglich erwartet, was durch unerwartet große Ernten anderswo ausgeglichen wird.

Letzteres führte er auf den überdurchschnittlich feuchten Beginn des Erntejahres (von Oktober bis September) und andere günstige Bedingungen in Australien während der Blütezeit zurück.

Auch in Victoria, Cape Schanck Olivenanwesen von der Mornington-Halbinsel des Landes erwartet dieses Jahr eine gute Ernte.

"Es sieht so aus, als wären die Bäume ziemlich schwer mit Früchten beladen“, sagte Miteigentümer Stephen Tham. ​"Ungefähr drei Monate bis zur Ernte entwickeln sie sich gut. Der Krankheitsdruck auf die Bäume, vorwiegend Rußschimmel, scheint bisher kein Problem zu sein. Wir gehen davon aus, dass die Ernte das Vorjahr voraussichtlich übertreffen wird.“

Tham sagte, dass, obwohl das Bureau of Meteorology eine Trockenheit vorhersagte, heißer Sommer aufgrund von El Niño Nach drei Jahren nassen Wetters sind sie mitten im Sommer, was jedoch nicht eingetreten ist.

"Im Spätfrühling und Frühsommer wurden wir regelmäßig von Regen durchnässt, insbesondere in den östlichen und nordöstlichen Bundesstaaten und in geringerem Maße im Süden von Victoria“, sagte Tham. ​"Zu Weihnachten gab es die stärksten Regenfälle. Die Temperaturen waren seitdem nicht mehr allzu heiß. Glücklicherweise erfolgte die Durchnässung erst nach dem Fruchtansatz und wir haben nicht allzu viel verloren.“